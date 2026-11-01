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Spor Galatasaray'da şok istifa! İkinci başkan Metin Öztürk: Terbiyem el vermez
Spor

Galatasaray'da şok istifa! İkinci başkan Metin Öztürk: Terbiyem el vermez

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Galatasaray'da şok istifa! İkinci başkan Metin Öztürk: Terbiyem el vermez

Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk görevlerinden istifa ettiğini açıkladı. Öztürk, “Yönetim Kurulu toplantımızda gerçekleşen, fiili saldırıya ve ölmüş anneme hakarete dönüşen eylemi kabullenmeme ne Galatasaray terbiyem ne annemden babamdan aldığım terbiyem el vermez.” dedi

Galatasaray'da İkinci Başkan Metin Öztürk, sosyal medya hesabı aracılığıyla bir açıklama yaptı. Öztürk, görevlerinden istifa ettiğini duyurdu.

Metin Öztürk, yaptığı açıklamada, "27 Ekim tarihli Yönetim Kurulu toplantımızda gerçekleşen, fiili saldırıya ve ölmüş anneme hakarete dönüşen eylemi kabullenmeme ne Galatasaray terbiyem ne annemden babamdan aldığım terbiyem el vermez.

Bugün itibarıyla Galatasaray Yönetim Kurulu ve bağlı şirketlerdeki Yönetim Kurulu üyeliklerimden istifa ediyorum." dedi.

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