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Medya Akit TV’de Kırmızı Masa’nın konuğu Yasin Aktay
Medya

Akit TV’de Kırmızı Masa’nın konuğu Yasin Aktay

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Akit TV’de Kırmızı Masa’nın konuğu Yasin Aktay

Akit TV’de her cumartesi yayınlanan ve birbirinden önemli konukları ağırlayan Kırmızı Masa programına bu hafta Sosyolog Yazar Prof. Dr. Yasin Aktay konuk olacak.

Her cumartesi akşamı Akit TV’de saat 20.30’da sizlerle buluşan ve Muharrem Coşkun’un sunumuyla ekranlara gelen Kırmızı Masa programına bu hafta, Sosyolog Yazar Prof. Dr. Yasin Aktay konuk olacak.

103.Yaşını kutlayan Cumhuriyet hangi şartlarda nasıl kuruldu? Cumhuriyetin kurucu değerleri gerçekte neydi? Demokratik talepler nasıl bastırıldı? Devrimler hangi yöntemlerle nasıl hayata geçirildi? Saltanat ve Hilafetin kaldırılması kimlerin talebiydi? Darbeler, yasaklar ve 103 yıldır tartışması bitmeyen uygulamalar...

Bunlar ve daha fazlasını Muharrem Coşkun soracak, Sosyolog Yazar Prof. Dr. Yasin Aktay cevaplayacak.

Kırmızı Masa bu akşam saat 20.30 Akit TV’de.

Akit TV yayınını Youtube'da aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.

https://www.youtube.com/watch?v=DWfdFNpRsEQ

Yayın ayrıca Akit TV’nin X adresi https://x.com/akittv adresinden canlı olarak izlenebiliyor.

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