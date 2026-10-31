Akit TV’de Kırmızı Masa’nın konuğu Yasin Aktay

Her cumartesi akşamı Akit TV’de saat 20.30’da sizlerle buluşan ve Muharrem Coşkun’un sunumuyla ekranlara gelen Kırmızı Masa programına bu hafta, Sosyolog Yazar Prof. Dr. Yasin Aktay konuk olacak.

103.Yaşını kutlayan Cumhuriyet hangi şartlarda nasıl kuruldu? Cumhuriyetin kurucu değerleri gerçekte neydi? Demokratik talepler nasıl bastırıldı? Devrimler hangi yöntemlerle nasıl hayata geçirildi? Saltanat ve Hilafetin kaldırılması kimlerin talebiydi? Darbeler, yasaklar ve 103 yıldır tartışması bitmeyen uygulamalar...

Bunlar ve daha fazlasını Muharrem Coşkun soracak, Sosyolog Yazar Prof. Dr. Yasin Aktay cevaplayacak.

Kırmızı Masa bu akşam saat 20.30 Akit TV’de.

Akit TV yayınını Youtube'da aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.

https://www.youtube.com/watch?v=DWfdFNpRsEQ

Yayın ayrıca Akit TV’nin X adresi https://x.com/akittv adresinden canlı olarak izlenebiliyor.