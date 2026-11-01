Kartal Katlı Kavşağı’nda çalışmalar yüzde 70’e ulaştı: Hedef yeni yılda trafiğe açmak

İŞÇİLERİN MAAŞLARIYLA İLGİLİ SORUNLAR GÜNDEME GELDİ Toplantının önemli başlıklarından biri de son günlerde Kartal Katlı Kavşağı inşaatında çalışan işçilerin maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle iş bıraktıkları yönündeki haberler oldu. Kamuoyuna yansıyan iddiaların ardından konuya açıklık getiren Başkan Memduh Büyükkılıç, belediye yetkililerinin sürece müdahil olduğunu ve yaşanan ödeme aksaklıklarının giderildiğini bildirdi. Edinilen bilgilere göre, ödeme sürecinde yaşanan gecikmenin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatiline denk gelen dönemde imza işlemlerinin gecikmesinden kaynaklandığı belirtildi. Hak edişlerin iki aylık dönemler hâlinde hesaplanması ve ilgili işlemlerin belirli prosedürlere bağlı olarak tamamlanması nedeniyle ödemelerde birkaç günlük gecikme yaşandığı ifade edildi. Söz konusu gecikmenin işçi maaşlarına da yansımasıyla bazı sorunların ortaya çıktığı, ancak gerekli girişimlerin ardından maaş ödemelerinin yapıldığı ve yaşanan problemlerin çözüme kavuşturulduğu bilgisi paylaşıldı. Özellikle büyük ölçekli altyapı yatırımlarında yüklenici firmaların ödeme süreçleri, şantiyelerdeki çalışma düzeni ve işçi ücretlerinin zamanında ödenmesi, projelerin sağlıklı ilerlemesi açısından önem taşıyor. Kartal Katlı Kavşağı’nda yaşanan gelişmelerin de bu çerçevede ele alındığı toplantıda, ödeme kaynaklı aksaklıkların giderildiği ve çalışmaların devam ettiği mesajı verildi. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PROJENİN TAKİBİNİ SÜRDÜRÜYOR Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kartal Katlı Kavşağı’nın Büyükşehir Belediyesinin önemli yatırımlarından biri olduğunu vurguladı. Projenin sahibi ve sorumlu kurumunun Kayseri Büyükşehir Belediyesi olduğunu belirten Büyükkılıç, belediye kaynaklı bir sorun yaşanmadığını, yüklenici firmayla bağlantılı ödeme süreçlerinde ortaya çıkan bazı aksaklıkların ise giderildiğini ifade etti. Projenin ilerleyişinin yakından takip edildiğini belirten Büyükkılıç’ın açıklamaları, hem inşaat çalışmalarının mevcut durumu hem de son günlerde gündeme gelen işçi maaşları meselesi bakımından önem taşıdı. Dünya Bankası kredisiyle yürütülen ve hak ediş süreçleri İller Bankası kriterlerine göre gerçekleştirilen projede, çalışmaların belirlenen teknik ve mali prosedürler doğrultusunda devam ettiği bildirildi. Büyükşehir Belediyesinin projeyi yakından takip ettiği, yaşanan ödeme aksaklıklarının giderilmesiyle birlikte şantiyedeki çalışmaların sürdüğü kaydedildi. KAYSERİ’NİN ULAŞIMINA ÖNEMLİ KATKI SAĞLAMASI BEKLENİYOR Kartal Katlı Kavşağı, Kayseri’nin ulaşım altyapısını güçlendirmeye yönelik önemli yatırımlar arasında yer alıyor. Projenin tamamlanmasıyla birlikte kavşak çevresindeki trafik yoğunluğunun azaltılması ve şehir içi ulaşımın daha akıcı hâle getirilmesi amaçlanıyor. Yaklaşık 1,5 milyar TL’lik yatırım büyüklüğü, projenin şehir açısından taşıdığı önemi ortaya koyarken, çalışmaların yüzde 70 seviyesine ulaşması da tamamlanma sürecinde önemli bir mesafe alındığını gösteriyor. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın inşaat alanında gerçekleştirdiği basın toplantısı, projenin fiziki ilerleyişine ilişkin bilgilendirmenin yanı sıra işçi maaşlarıyla ilgili kamuoyunda oluşan soru işaretlerinin giderilmesi açısından da öne çıktı. AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler’in de katıldığı toplantıda, kavşağın yeni yılla birlikte trafiğe açılmasının hedeflendiği belirtilirken, çalışmaların devam ettiği ve ödeme kaynaklı aksaklıkların giderildiği bilgisi paylaşıldı. Kartal Katlı Kavşağı’nın hedeflenen takvim doğrultusunda tamamlanması, Kayseri’nin ulaşım altyapısına önemli bir katkı sunacak. Gözler şimdi, yüzde 70 seviyesine ulaşan projede kalan çalışmaların tamamlanmasına ve kavşağın yeni yılda trafiğe açılması hedefine çevrildi.