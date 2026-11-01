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Kartal Katlı Kavşağı’nda çalışmalar yüzde 70’e ulaştı: Hedef yeni yılda trafiğe açmak

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Kartal Katlı Kavşağı’nda çalışmalar yüzde 70’e ulaştı: Hedef yeni yılda trafiğe açmak

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kartal Katlı Kavşağı inşaat alanında düzenlediği basın toplantısında projenin son durumuna ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler’in de katıldığı toplantıda, çalışmaların yüzde 70 seviyesine ulaştığı belirtilirken kavşağın yeni yılla birlikte trafiğe açılmasının hedeflendiği bildirildi. İşçi maaşlarının ödenmediği gerekçesiyle yaşandığı öne sürülen iş bırakma sürecine de açıklık getiren Büyükkılıç, ödeme kaynaklı aksaklıkların giderildiğini ve çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

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Foto - Kartal Katlı Kavşağı’nda çalışmalar yüzde 70’e ulaştı: Hedef yeni yılda trafiğe açmak

Kayseri’nin ulaşım altyapısı açısından önemli yatırımları arasında yer alan Kartal Katlı Kavşağı Projesi’nde çalışmalar devam ediyor. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, projenin yürütüldüğü inşaat alanında basın mensuplarıyla bir araya gelerek hem çalışmaların geldiği son noktayı değerlendirdi hem de son günlerde kamuoyuna yansıyan gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

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Foto - Kartal Katlı Kavşağı’nda çalışmalar yüzde 70’e ulaştı: Hedef yeni yılda trafiğe açmak

Basın toplantısına AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler de katıldı. Toplantıda, yaklaşık 1,5 milyar TL yatırım büyüklüğüne sahip Kartal Katlı Kavşağı’nın fiziki ilerlemesi, finansman ve hak ediş süreçleri ile işçi maaşları konusunda yaşandığı belirtilen sorunlar gündeme geldi. ÇALIŞMALAR YÜZDE 70 SEVİYESİNE ULAŞTI Kartal Katlı Kavşağı’nın inşaat sürecine ilişkin bilgi veren Başkan Memduh Büyükkılıç, çalışmaların yaklaşık yüzde 70 seviyesine ulaştığını belirtti. Projenin tamamlanarak Kayserililerin hizmetine sunulması için çalışmaların sürdüğünü ifade eden Büyükkılıç, kavşağın yeni yılla birlikte trafiğe açılmasının hedeflendiğini bildirdi. Kayseri’de artan araç sayısı ve trafik yoğunluğu dikkate alındığında, büyük ölçekli kavşak projeleri şehir içi ulaşımın daha düzenli hâle getirilmesi bakımından önem taşıyor. Kartal Katlı Kavşağı’nın tamamlanmasıyla birlikte bölgede trafik akışının rahatlaması, sürücülerin ulaşım süresinin kısalması ve kavşak çevresindeki yoğunluğun azaltılması bekleniyor.

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Foto - Kartal Katlı Kavşağı’nda çalışmalar yüzde 70’e ulaştı: Hedef yeni yılda trafiğe açmak

Projenin yüzde 70 seviyesine ulaşması, inşaat sürecinde önemli bir aşamanın geride bırakıldığını ortaya koyarken, kalan çalışmaların tamamlanması ve kavşağın hedeflenen dönemde hizmete açılması için süreç yakından takip ediliyor. 1,5 MİLYAR TL’LİK PROJEDE HASSAS FİNANSMAN SÜRECİ Yaklaşık 1,5 milyar TL’lik yatırım büyüklüğüyle dikkat çeken Kartal Katlı Kavşağı Projesi, finansman ve uygulama süreçleri bakımından da önem taşıyor. Dünya Bankası kredisiyle gerçekleştirilen projede, çalışmaların ilgili kurumların belirlediği kurallar ve prosedürler doğrultusunda yürütüldüğü belirtildi. Projenin finansman yapısı gereği hak edişlerin belirli aşamalardan geçerek değerlendirildiği, ödemelerin ise İller Bankası kriterleri çerçevesinde gerçekleştirildiği ifade edildi. Bu kapsamda yapılan işlerin kontrol edilmesi, hak edişlerin hesaplanması ve ödeme işlemlerinin tamamlanması belirli bir prosedüre bağlı olarak ilerliyor. Böylesine büyük ölçekli bir altyapı yatırımında hem teknik uygulamaların hem de mali süreçlerin titizlikle yürütülmesi gerekiyor. Projenin Dünya Bankası kredisiyle gerçekleştirilmesi de finansman ve denetim süreçlerinin belirlenen kurallar doğrultusunda takip edilmesini gerekli kılıyor. Başkan Büyükkılıç, projenin Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütüldüğünü vurgulayarak belediye açısından herhangi bir aksaklık yaşanmadığını, yüklenici firmayla bağlantılı ödeme süreçlerinde ortaya çıkan sorunların ise giderildiğini belirtti.

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Foto - Kartal Katlı Kavşağı’nda çalışmalar yüzde 70’e ulaştı: Hedef yeni yılda trafiğe açmak

İŞÇİLERİN MAAŞLARIYLA İLGİLİ SORUNLAR GÜNDEME GELDİ Toplantının önemli başlıklarından biri de son günlerde Kartal Katlı Kavşağı inşaatında çalışan işçilerin maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle iş bıraktıkları yönündeki haberler oldu. Kamuoyuna yansıyan iddiaların ardından konuya açıklık getiren Başkan Memduh Büyükkılıç, belediye yetkililerinin sürece müdahil olduğunu ve yaşanan ödeme aksaklıklarının giderildiğini bildirdi. Edinilen bilgilere göre, ödeme sürecinde yaşanan gecikmenin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatiline denk gelen dönemde imza işlemlerinin gecikmesinden kaynaklandığı belirtildi. Hak edişlerin iki aylık dönemler hâlinde hesaplanması ve ilgili işlemlerin belirli prosedürlere bağlı olarak tamamlanması nedeniyle ödemelerde birkaç günlük gecikme yaşandığı ifade edildi. Söz konusu gecikmenin işçi maaşlarına da yansımasıyla bazı sorunların ortaya çıktığı, ancak gerekli girişimlerin ardından maaş ödemelerinin yapıldığı ve yaşanan problemlerin çözüme kavuşturulduğu bilgisi paylaşıldı. Özellikle büyük ölçekli altyapı yatırımlarında yüklenici firmaların ödeme süreçleri, şantiyelerdeki çalışma düzeni ve işçi ücretlerinin zamanında ödenmesi, projelerin sağlıklı ilerlemesi açısından önem taşıyor. Kartal Katlı Kavşağı’nda yaşanan gelişmelerin de bu çerçevede ele alındığı toplantıda, ödeme kaynaklı aksaklıkların giderildiği ve çalışmaların devam ettiği mesajı verildi. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PROJENİN TAKİBİNİ SÜRDÜRÜYOR Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kartal Katlı Kavşağı’nın Büyükşehir Belediyesinin önemli yatırımlarından biri olduğunu vurguladı. Projenin sahibi ve sorumlu kurumunun Kayseri Büyükşehir Belediyesi olduğunu belirten Büyükkılıç, belediye kaynaklı bir sorun yaşanmadığını, yüklenici firmayla bağlantılı ödeme süreçlerinde ortaya çıkan bazı aksaklıkların ise giderildiğini ifade etti. Projenin ilerleyişinin yakından takip edildiğini belirten Büyükkılıç’ın açıklamaları, hem inşaat çalışmalarının mevcut durumu hem de son günlerde gündeme gelen işçi maaşları meselesi bakımından önem taşıdı. Dünya Bankası kredisiyle yürütülen ve hak ediş süreçleri İller Bankası kriterlerine göre gerçekleştirilen projede, çalışmaların belirlenen teknik ve mali prosedürler doğrultusunda devam ettiği bildirildi. Büyükşehir Belediyesinin projeyi yakından takip ettiği, yaşanan ödeme aksaklıklarının giderilmesiyle birlikte şantiyedeki çalışmaların sürdüğü kaydedildi. KAYSERİ’NİN ULAŞIMINA ÖNEMLİ KATKI SAĞLAMASI BEKLENİYOR Kartal Katlı Kavşağı, Kayseri’nin ulaşım altyapısını güçlendirmeye yönelik önemli yatırımlar arasında yer alıyor. Projenin tamamlanmasıyla birlikte kavşak çevresindeki trafik yoğunluğunun azaltılması ve şehir içi ulaşımın daha akıcı hâle getirilmesi amaçlanıyor. Yaklaşık 1,5 milyar TL’lik yatırım büyüklüğü, projenin şehir açısından taşıdığı önemi ortaya koyarken, çalışmaların yüzde 70 seviyesine ulaşması da tamamlanma sürecinde önemli bir mesafe alındığını gösteriyor. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın inşaat alanında gerçekleştirdiği basın toplantısı, projenin fiziki ilerleyişine ilişkin bilgilendirmenin yanı sıra işçi maaşlarıyla ilgili kamuoyunda oluşan soru işaretlerinin giderilmesi açısından da öne çıktı. AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler’in de katıldığı toplantıda, kavşağın yeni yılla birlikte trafiğe açılmasının hedeflendiği belirtilirken, çalışmaların devam ettiği ve ödeme kaynaklı aksaklıkların giderildiği bilgisi paylaşıldı. Kartal Katlı Kavşağı’nın hedeflenen takvim doğrultusunda tamamlanması, Kayseri’nin ulaşım altyapısına önemli bir katkı sunacak. Gözler şimdi, yüzde 70 seviyesine ulaşan projede kalan çalışmaların tamamlanmasına ve kavşağın yeni yılda trafiğe açılması hedefine çevrildi.

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