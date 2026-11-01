Sürücüler anlamını bilmiyor: Görür görmez hızınızı düşürün!

Karayolları Genel Müdürlüğü trafik işaretleri sisteminde yer alan sarı baklava biçimindeki işaretin üzerindeki siyah çapraz çizgi, sürücülerin geçiş üstünlüğünü doğrudan etkiliyor. 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında "Anayol Sonu" anlamına gelen levha, kavşaklardaki geçiş önceliğini tamamen sona erdiriyor. Karayollarında seyir halindeki sürücülerin sıklıkla karşılaştığı ancak anlamı konusunda tereddüt yaşadığı trafik işaretlerinden biri olan sarı zeminli baklava levhası, üzerindeki detayla birlikte hayati bir kural değişimine işaret ediyor. Standart haliyle anayolda bulunulduğunu ve geçiş üstünlüğüne sahip olunduğunu bildiren işaretin üzerine çapraz siyah bir şerit eklenmesi, yoldaki tüm öncelik dengesini değiştiriyor.

B-39 KODLU "ANAYOL SONU" LEVHASI

Karayolları Genel Müdürlüğü'nün (KGM) resmi trafik işaretleri kataloğunda B-39 koduyla tescillenen "Anayol Sonu" levhası, sürücünün seyrettiği güzergâhın anayol niteliğini kaybettiğini bildiriyor. Sarı renkli baklava motifi tek başına yer aldığında güzergâhın ana arter olduğunu ve kavşak kollarında öncelik hakkının o yoldaki araçlarda bulunduğunu belgelerken; işaretin üzerine çekilen siyah çapraz çizgi bu imtiyazın resmen sona erdiğini gösteriyor.

GEÇİŞ ÖNCELİĞİNDE YASAL DEĞİŞİKLİK

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerine göre anayolda ilerleyen araçlar, güzergâha bağlanan tali yollardan gelen tüm araçlara karşı yasal geçiş önceliğine sahip bulunuyor. Ancak B-39 kodlu Anayol Sonu levhasının geçilmesinin ardından bu koruma ve öncelik kuralı otomatik olarak geçerliliğini yitiriyor. Sürücülerin bu noktadan sonra karşılarına çıkacak ilk kavşakta, anayolda ilerliyormuş gibi hareket etmemesi gerekiyor. Yolun statüsünün değişmesiyle birlikte, kavşaklardaki geçiş hakkı genel trafik kurallarına, trafik ışıklarına veya kavşak girişinde yer alan diğer yönlendirici düşey işaretlemelere göre yeniden belirleniyor.

GÖRENLERİN HEMEN HIZINI DÜŞÜRMESİ GEREKİYOR

Trafik güvenliği uzmanları ve yasal mevzuat, B-39 levhasını gören sürücülerin derhal hızlarını düşürmesini şart koşuyor. Levhanın ardından gelen kavşaklara yaklaşırken yol ve görüş koşullarına uygun bir hıza inilmesi, diğer yönlerden gelen araç trafiğinin dikkatle kontrol edilmesi ve kavşakta geçiş üstünlüğü kuralının değişmiş olabileceği göz önünde bulundurularak gerektiğinde tamamen durmaya hazırlıklı olunması gerekiyor.