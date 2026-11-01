Geleneksel yöntemlerle müthiş lahana turşusu tarifi... Püf noktası: 1 litre içme suyu, elma sirkesi

LAHANA TURŞUSU NASIL YAPILIR? 1. Lahanaları hazırlayın: Öncelikle lahananın dış yapraklarını ayırın ve sertleşmiş kısımlarını temizleyin. Ardından lahanayı iri parçalar halinde doğrayarak bol suyla yıkayın. 2. Kavanoza yerleştirin: Temiz bir cam kavanozun tabanına birkaç diş sarımsak koyun. Doğradığınız lahanaları fazla ezmeden kavanoza yerleştirin. Aralarına kalan sarımsakları ekleyin. 3. Turşu suyunu hazırlayın: Ayrı bir kapta içme suyu, sirke, kaya tuzu ve isteğe bağlı şekeri karıştırın. Tuz tamamen çözülene kadar karıştırmaya devam edin. 4. Salamurayı ekleyin: Hazırladığınız karışımı lahanaların üzerine dökün. Bütün parçaların sıvının altında kalmasını sağlayın. Bunun için temiz bir turşu ağırlığı kullanabilirsiniz. 5. Mayalanmaya bırakın: Kavanozu doğrudan güneş almayan, serin bir ortamda bekletin. Fermantasyon sırasında gaz oluşabileceğinden uygun kapak ve gaz tahliye yöntemi kullanın. 6. Kontrol edin: Turşunun lezzeti, ortam sıcaklığına ve fermantasyon süresine göre değişebilir. Genellikle birkaç hafta içinde ekşilik gelişir. İstenilen tada ulaştığında buzdolabına alın. LAHANA TURŞUSUNUN KÜTÜR KÜTÜR OLMASININ PÜF NOKTALARI Lahana turşusunun lezzetli ve diri olması için hazırlık aşamasında bazı ayrıntılara dikkat etmek gerekiyor. Taze ve sert lahana seçin: Yaprakları diri, sıkı ve lekesiz lahanalar, turşu hazırlamak için daha uygun seçenekler arasında bulunuyor. Tuz ölçüsünü koruyun: Salamuradaki tuz miktarını gelişigüzel azaltmak, fermantasyon sürecini olumsuz etkileyebilir. Ölçüleri mutfak terazisiyle belirlemek daha tutarlı sonuçlar sağlar. Lahanaları çok küçük doğramayın: İri ve birbirine yakın boyutlarda kesilen parçalar, turşunun daha dengeli hazırlanmasına yardımcı olabilir. Sıcak ortamdan uzak tutun: Çok yüksek sıcaklıklar, turşunun hızlı yumuşamasına neden olabilir. Bu nedenle fermantasyon sırasında ortam sıcaklığına dikkat edilmelidir. Lahanaları salamuranın altında tutun: Sebzelerin sıvı yüzeyine çıkması, istenmeyen mikroorganizmaların gelişme riskini artırabilir. LAHANA TURŞUSU KAÇ GÜNDE OLUR? Lahana turşusunun hazırlanma süresi kullanılan malzemelere, ortam sıcaklığına ve fermantasyon koşullarına göre değişiklik gösteriyor. Uygun şartlarda yaklaşık 2-4 hafta içerisinde belirgin bir ekşi tat oluşabilir. Ancak yalnızca geçen süreye bakılarak turşunun güvenli olduğu söylenemez. Kötü koku, küf veya olağan dışı bozulma belirtileri görülen turşular tüketilmemelidir.