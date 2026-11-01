İnciri yumurta ile birlikte dikin! Hem kaliteli hem ucuz olsun diyorsanız... Farkı gören şaşırıyor! Biliyor muydunuz?

Meyve fidanı veya çelik dikerken incir ile bütün yumurtayı (veya kabuklu yumurtayı) aynı dikim çukuruna gömmek, bitkinin kök gelişimini hızlandıran ve toprağı zenginleştiren geleneksel bir organik gübreleme tekniğidir. İşte bu sıra dışı ama oldukça etkili yöntemin arkasındaki mantık, uygulanışı ve sağladığı faydalar... YUMURTA VE İNCİR TOPRAĞA BİRLİKTE EKİLİRSE NE OLUR? Yumurta ve incir, toprak altında zamanla köklere sürekli bir doğal besin kaynağı sağlar. Bu ikili bir araya geldiğinde toprağa şu katkıları sunar: Yumurtanın Kalsiyum ve Protein Gücü: Yumurtanın kabuğu yüksek oranda kalsiyum karbonat içerir; içi ise protein, azot ve iz elementler bakımından zengindir. Yumurtayı kırarak veya çatlatarak ekmek, toprağa yavaş salınımlı bir kalsiyum takviyesi sağlar. Kalsiyum, bitki hücre duvarlarını güçlendirerek kök çürüklüğünü ve hastalıkları önler. İncirin Doğal Şeker ve Mayalanma Etkisi: İncir, yüksek şeker (glukoz ve fruktoz) ile zengin potasyum içeriğine sahiptir. Toprağa gömülen incir, topraktaki faydalı mikroorganizmaları ve bakterileri besler. Mikroorganizma faaliyeti arttıkça toprak canlanır, havalanır ve köklerin besin emilimi kolaylaşır. Güçlü Kök Gelişimi: İncirin doğal potasyumu ile yumurtanın kalsiyum ve proteini birleştiğinde, yeni dikilen çeliğin veya fidanın kök atma hızı belirgin şekilde artar.