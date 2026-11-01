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bir kaşık yetiyor: bağırsakları anında motor gibi çalıştırıyor! Ayvayı böyle tüketen yaşadı

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bir kaşık yetiyor: bağırsakları anında motor gibi çalıştırıyor! Ayvayı böyle tüketen yaşadı

Kış ayının gelmesiyle ayvalar sofralarda görünmeye başladı. Ayva cilt sağlığından kalbe ve bağırsak sağlığına kadar vücudun her zerresine şifalı olan bir meyve. Fakat püre hâline getirilerek tüketilen ayva, içerisine eklenen bir kaşık tahinle hem lezzetli hem de besin değeri yüksek bir ara öğüne dönüşüyor. Lif, vitamin, mineral ve sağlıklı yağlar içeren bu karışım, dengeli beslenmeye katkılarıyla dikkat çekiyor. İşte tahinli ayvanın faydaları ve tarifi…

#1
Foto - bir kaşık yetiyor: bağırsakları anında motor gibi çalıştırıyor! Ayvayı böyle tüketen yaşadı

Ayva, lif ve çeşitli vitaminler içeren meyveler arasında yer alıyor. Susam tohumlarının öğütülmesiyle elde edilen tahin ise sağlıklı yağlar, bitkisel protein ve mineraller bakımından besleyici bir seçenek sunuyor.

#2
Foto - bir kaşık yetiyor: bağırsakları anında motor gibi çalıştırıyor! Ayvayı böyle tüketen yaşadı

Ayva püresine eklenen bir yemek kaşığı tahin, meyvenin hafif ekşimsi tadını dengelerken karışımın besin değerini de artırıyor. Özellikle rafine şeker içeren tatlılara alternatif arayanlar için pratik bir tarif oluşturuyor. TAHİNLİ AYVA PÜRESİNİN FAYDALARI NELERDİR? Sindirim sistemini destekleyebilir: Ayvanın içerdiği besin lifleri, bağırsakların normal çalışmasına katkıda bulunur. Tahinin lif içeriği de bu özelliği destekleyebilir. Tokluk hissine katkıda bulunabilir: Ayvadaki lif ile tahindeki yağ ve proteinin bir arada tüketilmesi, daha doyurucu bir ara öğün hazırlanmasına yardımcı olabilir.

#3
Foto - bir kaşık yetiyor: bağırsakları anında motor gibi çalıştırıyor! Ayvayı böyle tüketen yaşadı

Kalp dostu yağlar içerir: Tahinde bulunan tekli ve çoklu doymamış yağ asitleri, dengeli beslenmenin bir parçası olarak kalp ve damar sağlığını destekleyen beslenme düzenine katkı sağlayabilir. Kemik sağlığı için önemli mineraller sunar: Tahin, kalsiyum, magnezyum ve fosfor gibi kemiklerin normal yapısının korunmasında görev alan mineraller içerir. Enerji alımına katkı sağlar: Tahinin içerdiği yağ ve protein, ayvanın karbonhidratlarıyla birleşerek karışımı enerji sağlayan bir ara öğün hâline getirir. Antioksidan bileşenler içerir: Ayvada bulunan bitkisel bileşikler ve tahinin doğal antioksidanları, beslenmenin çeşitlendirilmesine yardımcı olur. Ancak karışımın hastalıkları önlediğine veya tedavi ettiğine ilişkin yeterli klinik kanıt bulunmamaktadır.

#4
Foto - bir kaşık yetiyor: bağırsakları anında motor gibi çalıştırıyor! Ayvayı böyle tüketen yaşadı

TAHİNLİ AYVA PÜRESİ NASIL HAZIRLANIR? Malzemeler: 1 adet orta boy ayva 1 yemek kaşığı şekersiz tahin Yarım çay bardağı su İsteğe bağlı bir tutam tarçın Yapılışı Öncelikle ayvanın kabuklarını soyun, çekirdeklerini çıkarın ve küçük parçalar hâlinde doğrayın. Bir tencereye aldığınız ayvaların üzerine suyu ekleyerek yumuşayana kadar pişirin. Pişen ayvaları çatal veya blender yardımıyla püre kıvamına getirin. Ilındıktan sonra içerisine bir yemek kaşığı tahin ekleyip karıştırın. Dilerseniz üzerine az miktarda tarçın serperek tüketebilirsiniz. TÜKETİRKEN BU DETAYLARA DİKKAT! Tahin besleyici olmasının yanında yüksek enerji içeriğine de sahip. Bu nedenle porsiyon kontrolüne dikkat edilmesi öneriliyor. Ayrıca susam alerjisi bulunan kişilerin tahin tüketmemesi gerekiyor. İlave şeker kullanılmadan hazırlanan tahinli ayva püresi, sağlıklı ve dengeli bir beslenme programında alternatif ara öğün olarak değerlendirilebilir. Bununla birlikte tek başına herhangi bir sağlık sorununu ortadan kaldırdığı düşünülmemelidir.

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