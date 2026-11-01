bir kaşık yetiyor: bağırsakları anında motor gibi çalıştırıyor! Ayvayı böyle tüketen yaşadı

TAHİNLİ AYVA PÜRESİ NASIL HAZIRLANIR? Malzemeler: 1 adet orta boy ayva 1 yemek kaşığı şekersiz tahin Yarım çay bardağı su İsteğe bağlı bir tutam tarçın Yapılışı Öncelikle ayvanın kabuklarını soyun, çekirdeklerini çıkarın ve küçük parçalar hâlinde doğrayın. Bir tencereye aldığınız ayvaların üzerine suyu ekleyerek yumuşayana kadar pişirin. Pişen ayvaları çatal veya blender yardımıyla püre kıvamına getirin. Ilındıktan sonra içerisine bir yemek kaşığı tahin ekleyip karıştırın. Dilerseniz üzerine az miktarda tarçın serperek tüketebilirsiniz. TÜKETİRKEN BU DETAYLARA DİKKAT! Tahin besleyici olmasının yanında yüksek enerji içeriğine de sahip. Bu nedenle porsiyon kontrolüne dikkat edilmesi öneriliyor. Ayrıca susam alerjisi bulunan kişilerin tahin tüketmemesi gerekiyor. İlave şeker kullanılmadan hazırlanan tahinli ayva püresi, sağlıklı ve dengeli bir beslenme programında alternatif ara öğün olarak değerlendirilebilir. Bununla birlikte tek başına herhangi bir sağlık sorununu ortadan kaldırdığı düşünülmemelidir.