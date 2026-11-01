bir kaşık yetiyor: bağırsakları anında motor gibi çalıştırıyor! Ayvayı böyle tüketen yaşadı
Kış ayının gelmesiyle ayvalar sofralarda görünmeye başladı. Ayva cilt sağlığından kalbe ve bağırsak sağlığına kadar vücudun her zerresine şifalı olan bir meyve. Fakat püre hâline getirilerek tüketilen ayva, içerisine eklenen bir kaşık tahinle hem lezzetli hem de besin değeri yüksek bir ara öğüne dönüşüyor. Lif, vitamin, mineral ve sağlıklı yağlar içeren bu karışım, dengeli beslenmeye katkılarıyla dikkat çekiyor. İşte tahinli ayvanın faydaları ve tarifi…