  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İngiltere'de kölelik krizi! Kraliyet ailesi geri adım atmıyor 1 Kasım 2026: Günün Ayet ve Hadisi Miçotakis şikayete geldi, Türkiye tek cümleyle susturdu! Şeybani’den İsrail’e çekilme çağrısı: Talepleri barışın önünde engel Ankara’da Türk dünyasının geleceği konuşuldu: Diyalog Forumu sona erdi Üç bakanlıkta atama ve görevden alma kararları yayımlandı Merakla bekleniyordu! SPK Başkanlığına Muhsin Atcı atandı Göztepe'ye yenilgisi sonrası Fenerbahçe'de beklenen oldu Molotof ve taşlara polis gaz ve tazyikli suyla karşılık verdi! Protestoların 19’uncu gününde tansiyon yükseldi İspanya'da sıcak saatler! Polis alarma geçti
Dünya Hindistan'da Hindular asırlık camileri yaktı!
Dünya

Hindistan'da Hindular asırlık camileri yaktı!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Hindistan'da Hindular asırlık camileri yaktı!

Hindistan'da Hinduların estirdiği terörle asırlık camiler yıkılıyor, Müslümanlar katlediliyor. Yaşanan bu açık zulüm, uydurma bahanelerle ülkedeki 200 milyonu aşkın Müslümanın tarihî varlığını ve kültürel hafızasını tamamen silip İslam'ın izlerini bu topraklardan kazımayı amaçlıyor.

Hindistan’da son yıllarda iktidardaki milliyetçi politikaların gölgesinde tırmanan ayrımcılık, ülkenin yüzlerce yıllık İslam mirasını doğrudan hedef alıyor. Başkent Delhi’den Uttar Pradeş ve Madhya Pradeş eyaletlerine kadar uzanan geniş bir coğrafyada, Babür ve Delhi Sultanlığı dönemlerinden kalan tarihi camiler; "kaçak yapı", "imar düzenlemesi" ya da "geçmişte tapınak arazisi üzerine kurulduğu" iddialarıyla ya dozerlerle yerle bir ediliyor ya da ibadete kapatılarak hukuki bir abluka altına alınıyor.

Babür Camii

Bu sürecin simgesi ve kırılma noktası, Uttar Pradeş eyaletinin Ayodhya kentinde bulunan Babür Camii oldu. 1528 yılında Babür İmparatorluğu’nun kurucusu Babür Şah’ın emriyle inşa edilen ve Babür mimarisinin en erken örneklerinden biri sayılan cami, Hindu tanrısı Rama’nın doğum yeri olduğu iddiasıyla 1992 yılında fanatik Hindu gruplar tarafından yerle bir edilmişti. Yaklaşık iki bin kişinin hayatını kaybettiği kanlı çatışmalara yol açan bu yıkım, yıllar süren mahkeme süreçlerinin ardından farklı bir boyuta taşındı. Hindistan Yüksek Mahkemesi'nin tartışmalı araziyi Hindu vakfına devretmesiyle birlikte, 2024 yılının ocak ayında yıkılan caminin tam üzerine inşa edilen devasa Ram Tapınağı doğrudan Başbakan Narendra Modi’nin katılımıyla açıldı.

Gyanvapi Camii

Babür Camii ile açılan yol, bugün aynı eyaletteki kadim Varanasi şehrinde bulunan Gyanvapi Camii ile devam ettirilmek isteniyor. Babür İmparatoru Evrengzib tarafından 1678 yılında inşa ettirilen ve Hint-İslam sanatının en önemli şaheserleri arasında yer alan cami, altındaki eski Şiva tapınağının üzerine kurulduğu öne sürülerek hedef tahtasına konuldu. 1947 öncesi dini yapıların statüsünü koruma altına alan 1991 tarihli İbadethaneler Yasası fiilen devre dışı bırakılarak cami zemininde arkeolojik taramalar yaptırıldı. Girişleri ve avluları mühürlenen caminin bodrum katında yerel mahkeme kararıyla Hindu ritüellerinin yapılmasına izin verilmesi, yapının adım adım Babür Camii ile aynı akıbete sürüklendiği endişelerini kuvvetlendiriyor.

Şahi Camii

Tarihi dokuya yönelik tasfiye politikası yalnızca dini iddialarla sınırlı kalmayıp, kentsel dönüşüm ve altyapı projeleri üzerinden de yürütülüyor. Madhya Pradeş eyaletinin kutsal kabul edilen Ujjain şehrindeki tarihi Şahi Camii, bu uygulamanın kurbanı oldu. Eyalet yönetiminin kentsel altyapıyı yenileme, Hindu tapınaklarının çevresini genişletme ve dini festivallere alan açma gerekçesiyle yürüttüğü çalışmalar kapsamında asırlık cami hedef alındı. Yerel Müslüman cemaatin itirazlarına ve yürütülen hukuki girişimlere rağmen tarihi mabet, "kamu arazisi işgali" bahanesiyle iş makineleriyle tamamen ortadan kaldırıldı.

Ahonci Camii

Sistematik hafıza silme operasyonunun en cüretkar örneklerinden biri ise başkent Yeni Delhi’de yaşandı. Mehrauli bölgesinde bulunan ve geçmişi yaklaşık 600 yıl öncesine, Delhi Sultanlığı dönemine kadar uzanan tarihi Ahonci Camii, Ocak 2024'te sabaha karşı düzenlenen baskın benzeri bir operasyonla yıkıldı. Delhi Kalkınma Otoritesi tarafından yürütülen gece yarısı operasyonunda polis güçleri bölgeyi ablukaya alarak görevlilerin telefonlarına el koydu; cami, bünyesindeki medrese ve tescilli tarihi mezarlıklarla birlikte saatler içinde enkaza çevrildi. Yüzlerce yıldır aynı yerde duran tarihi yapının yıkımına ise "orman arazisindeki kaçak yapılaşma" gerekçesi gösterildi.

200 milyonu aşkın Müslümanın tarihî varlığı ve kültürel hafızası yok ediliyor

Uluslararası insan hakları örgütleri ve tarihçiler, Hindistan genelinde art arda gelen bu yıkımların münferit imar anlaşmazlıkları olmadığını vurguluyor. Kamuoyunda "buldozer siyaseti" olarak adlandırılan ve yargı kararları baypas edilerek uygulanan bu yıkımların, ülkedeki 200 milyonu aşkın Müslümanın tarihsel varlığını ve kültürel hafızasını silmeyi amaçlayan planlı bir zulmün parçası olduğu ifade ediliyor. Yüzyıllardır bir arada yaşayan kültürlerin izleri tartışmalı mahkeme kararları ve iş makineleriyle yok edilirken, Hindistan'ın laik ve çoğulcu anayasal kimliği tarihinin en ağır yarasını alıyor.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

İmamı rabbanî

Yapsınlar. İlk defa yapmıyorlar. Elbette bir gün hesabını sorarız.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23