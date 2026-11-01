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Gündem Cübbeli Ahmet Hoca büyü ve sihir iptali için dua ederken bakın neler oldu!
Gündem

Cübbeli Ahmet Hoca büyü ve sihir iptali için dua ederken bakın neler oldu!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

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Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü’nün, “Büyü ve Sihirlerin İptali İçin Dualar” başlıklı programında duaların edildiği esnada salonda bulunan bazı vatandaşların çığlık attığı anlar kameralara yansıdı.

HAYDER’de (Hayrat Yardım Derneği) gerçekleştirilen konuşma, sosyal medyada ve dijital platformlarda paylaşılan bir video kesitiyle gündeme geldi.

Yayınlanan video görüntülerinde, Ünlü'nün önündeki kitaptan dua okuduğu ve ellerini açarak cemaate hitap ettiği görülüyor. Bu esnada salonun arka sıralarından veya dinleyicilerin arasından yükselen yüksek sesli çığlıklar net bir şekilde duyuluyor.

Sosyal medyadaki görüntüler, kullanıcılar arasında çok sayıda izlenme ve etkileşim aldı.

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Yorumlar

Leyl....

Favori Hocam dir.. Allah cc Saglik, afiyet versin...
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