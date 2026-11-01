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Gündem Mağdurlar parası nasıl alacak? AK Parti’den fon tartışmasına nokta: Tek kuruş verilmeyecek!
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Mağdurlar parası nasıl alacak? AK Parti’den fon tartışmasına nokta: Tek kuruş verilmeyecek!

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Mağdurlar parası nasıl alacak? AK Parti’den fon tartışmasına nokta: Tek kuruş verilmeyecek!

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanvekili ve AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt, fon ödemelerinin nasıl yapılacağı tartışmalarına nokta koydu. Beyazıt, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu konuda net bir tavır ortaya koyduğunu belirterek, "Bu olayın üzerini örtmek kesinlikle söz konusu değildir. Asla ve asla devletten tek bir kuruş da verilmemiştir, verilmeyecektir. Manipülasyon ve dolandırıcılık yapan kim olursa olsun hak ettiği cezai işlem uygulanacaktır" dedi.

TBMM Başkanvekili ve AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt, AK Parti Tokat İl Başkanlığı tarafından düzenlenen programda basın mensuplarıyla bir araya geldi. Kahvaltıya AK Parti milletvekilleri Mustafa Arslan ve Cüneyt Aldemir ile AK Parti İl Başkanı Adem Dizer de katıldı.

TBMM Başkanvekili Yusuf Beyazıt, gündeme ilişkin açıklamalarda bulunarak, fon olaylarıyla ilgili sürecin titizlikle yürütüldüğünü belirtti. Beyazıt, "Elbette ki bir yönetim esnasında bazı uygulamalarda eksikler, yanlışlar veya hata edenler olacaktır. Kasıtlı veya ihmalinden, kusurundan dolayı bu tür durumlar yaşanabilir. Fon olayı ortaya çıktığı ilk andan itibaren Cumhurbaşkanımız net bir tavır koymuştur. Bu olayın üzerini örtmek kesinlikle söz konusu değildir. Bu kapsamda adli, idari ve yasal süreçler eş zamanlı olarak başlatılmıştır" diye konuştu.

HUKUKİ VE İDARİ ADIMLAR

Süreçte yürütülen hukuki ve idari adımlara değinen Beyazıt, "Öncelikle Cumhuriyet başsavcılıklarınca adli soruşturma ve takibatlar başlatılmıştır. İdari ve disiplin boyutunda ise en yüksek denetim organı olan Devlet Denetleme Kurulu görevlendirilmiş, ilgili tüm kurum ve şirketlerde teftiş süreçleri başlamıştır. Ayrıca mağduriyetlerin tespiti ve giderilmesi amacıyla fon kurulu oluşturulmuştur. Manipülasyona karışmamış ancak zarara uğramış küçük yatırımcıların korunmasına yönelik yasal düzenleme adımları atılmıştır" dedi.

İŞLEMLER BAŞLATILDI

Beyazıt, bu süreçte kamu kaynağının kullanılmayacağını vurgulayarak, "Sizlere temin ederek söylüyorum; asla ve asla devletten tek bir kuruş verilmemiştir, verilmeyecektir. Ödemeler tamamen bu süreçte manipülasyon yapan kişilerin varlıkları ve paraları üzerinden gerçekleştirilecektir. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Borsa İstanbul veya diğer kurum ve kuruluşlarda görevi kötüye kullanma, dolandırıcılık veya ihmal şüphesi bulunan herkesle ilgili işlemler başlatılmıştır. Nitekim SPK'da görev değişimleri yapılmış, Borsa İstanbul ile ilgili adli soruşturmalar başlatılmıştır. Adımız AK Parti'dir; anlayışımız milletin yanında yer almaktır. Manipülasyon ve dolandırıcılık yapan kim olursa olsun hak ettiği cezai işlem uygulanacaktır" diye konuştu.

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Yorumlar

Asım keskin

Foncular, fon kumarı oynarken çok akıllı zeki insanlardi, hesap kitap yapabilen, paralarına nasıl para katılacağını sezen, alın teri akitmadan da zengin olunacağını bilecek kadar zeki insan nasıl mağdur olabilir. Madur kelimesi benim kanıma dokunuyor. Kumarbaz kumarda kaybedince devletmi ödemeli onun zararını??? Namuslu vatandaş ne olacak? Sürünmeye devammi? Devletimiz aklımı başına alıp. Kim olursa olsun bu işe bulaşan hiç kimsenin parasını iade etmemelidir. Yoksa adalet ve hak mefhumu ağır bir yara alır.

misafir

Mahallenin sahibi yoksa, parasını değerlendirmek isteyen ne yapsın. dedikleri gibi sahibi olmayan kediye ciğer emanet etmesiydi diyenlerin akıllı vatandaş olduklarından eminiz.
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