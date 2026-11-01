Bir yudum bile organları sil baştan değiştiriyor: Bu 4 alışkanlık sağlığı tehdit ediyor! Sonuçları yayınlandı

KAYNAR ÇAY İÇMEK YEMEK BORUSUNA ZARAR VEREBİLİR Çay tüketiminde en sık yapılan hatalardan biri, içeceğin yeterince soğumasını beklemeden tüketilmesi. Çok yüksek sıcaklıktaki içecekler, yemek borusunun iç yüzeyinde tahrişe neden olabiliyor. SAATLERCE BEKLETİLEN ÇAYIN TÜKETİMİNE DİKKAT Bir diğer yaygın alışkanlık ise demlenen çayın saatlerce bekletildikten sonra yeniden tüketilmesi. Özellikle gün boyunca aynı demlikte bekleyen çay, tüketim alışkanlıkları açısından dikkat edilmesi gereken durumlar arasında bulunuyor. Uzun süre bekletilen çayda tanen ve florür miktarının artabileceği, bu durumun da aşırı tüketimle birlikte bazı sağlık sorunlarına yol açabileceği ifade ediliyor.