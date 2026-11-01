Bir yudum bile organları sil baştan değiştiriyor: Bu 4 alışkanlık sağlığı tehdit ediyor! Sonuçları yayınlandı

Böbrek sağlığı ve sindirim sistemi üzerindeki olası etkiler nedeniyle çayın taze demlenerek tüketilmesi öneriliyor. AÇ KARNINA ÇAY İÇMEK MİDEYİ RAHATSIZ EDEBİLİR Özellikle sabah kahvaltısından önce çay içmek de dikkat edilmesi gereken alışkanlıklardan biri. Mide boşken tüketilen çay, bazı kişilerde mide rahatsızlıklarını artırabiliyor. Çayın içeriğinde bulunan tanenler, besinlerle alınan demirin emilimini azaltabiliyor. Özellikle yemeklerle birlikte yoğun çay tüketimi, demir eksikliği riski bulunan kişiler açısından önem taşıyor. Demir emiliminin olumsuz etkilenmesi, uzun vadede kansızlık sorununa zemin hazırlayabiliyor. ŞEKERLİ ÇAY TÜKETİMİ KİLO ARTIŞINI HIZLANDIRABİLİR Çaya sürekli şeker eklemek de sağlıklı tüketim alışkanlıkları açısından dikkat çekiyor. Gün içerisinde içilen bardak sayısı arttıkça fark edilmeden alınan şeker miktarı da yükseliyor. Düzenli ve yüksek miktarda şeker tüketimi, kan şekeri kontrolünü zorlaştırabiliyor. Ayrıca fazla şeker alımı, zaman içerisinde kilo artışına ve insülin direnci gibi metabolik sorunlara katkıda bulunabiliyor. Bu nedenle çay tüketirken şeker miktarını azaltmak, mümkünse şekersiz içmeyi tercih etmek ve aşırı sıcak çaydan kaçınmak önem taşıyor.