  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Dev sıçrama... Jeep Avenger: dünya genelinde 300 bin sipariş var! Fiyatı ne kadar? Mimar Sinan'ın Şam’daki eseri açıldı! Süleymaniye Külliyesi'nde 15 yıl sonra ilk namaz Ulugöl Tabiat Parkı güz renklerine büründü Bir yudum bile organları sil baştan değiştiriyor: Bu 4 alışkanlık sağlığı tehdit ediyor! Sonuçları yayınlandı Hafta sonu akın ettiler! Gölcük Tabiat Parkı’nda sonbahar zamanı Zelenskiy, bugün duyurdu: Yüz binlerce ev elektriksiz kaldı! Rusya hedef aldı... Ukrayna’da enerji tesislerine saldırı Ankara ilçelerinin eski isimleri gün yüzüne çıktı: ‘Sıçanlı’yı bugün görenler gözlerine inanamıyor 3 Kasım’da sandık başına gidecekler! ABD’deki seçimlerde anketler ne diyor? Patates ve balık ile 107 yaşına kadar yaşadı: Uzmanlar uzun yaşamın sırrını açıkladı!
Kadın - Aile
6
Yeniakit Publisher
Bir yudum bile organları sil baştan değiştiriyor: Bu 4 alışkanlık sağlığı tehdit ediyor! Sonuçları yayınlandı

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Bir yudum bile organları sil baştan değiştiriyor: Bu 4 alışkanlık sağlığı tehdit ediyor! Sonuçları yayınlandı

Çayın çok sıcak, aç karnına tüketilmesi sağlığı tehdit edebiliyor. Uzmanlar, çay içerken organları sil baştan değişebilir diyor, uyarıyor. Sonuçları yayınladı.

#1
Foto - Bir yudum bile organları sil baştan değiştiriyor: Bu 4 alışkanlık sağlığı tehdit ediyor! Sonuçları yayınlandı

Türkiye'de günün her saatinde tüketilen çay, yanlış alışkanlıklarla birlikte çeşitli sağlık sorunlarına yol açabiliyor.

#2
Foto - Bir yudum bile organları sil baştan değiştiriyor: Bu 4 alışkanlık sağlığı tehdit ediyor! Sonuçları yayınlandı

Uzmanlar; çayın sıcaklığına, demlendikten sonra bekletilme süresine ve tüketim zamanına dikkat edilmesi gerektiği konusunda uyarıyor. Türk kültürünün vazgeçilmez içeceklerinden biri olan çay, kahvaltı sofralarından akşam sohbetlerine kadar günün hemen her anında tüketiliyor. Ancak günlük yaşamın bir parçası haline gelen bu alışkanlık, yanlış tüketim yöntemleriyle sağlığı olumsuz etkileyebiliyor.

#3
Foto - Bir yudum bile organları sil baştan değiştiriyor: Bu 4 alışkanlık sağlığı tehdit ediyor! Sonuçları yayınlandı

Özellikle çayın çok sıcak içilmesi, uzun süre bekletildikten sonra tüketilmesi ve aç karnına içilmesi dikkat edilmesi gereken alışkanlıklar arasında yer alıyor. Bunun yanı sıra çaya fazla miktarda şeker eklenmesi de günlük şeker tüketimini artırarak sağlık açısından risk oluşturabiliyor. Çoğu kişinin farkında olmadan yaptığı bu hatalar, uzun vadede sindirim sistemi sorunlarından demir eksikliğine kadar çeşitli problemlere zemin hazırlayabiliyor.

#4
Foto - Bir yudum bile organları sil baştan değiştiriyor: Bu 4 alışkanlık sağlığı tehdit ediyor! Sonuçları yayınlandı

KAYNAR ÇAY İÇMEK YEMEK BORUSUNA ZARAR VEREBİLİR Çay tüketiminde en sık yapılan hatalardan biri, içeceğin yeterince soğumasını beklemeden tüketilmesi. Çok yüksek sıcaklıktaki içecekler, yemek borusunun iç yüzeyinde tahrişe neden olabiliyor. SAATLERCE BEKLETİLEN ÇAYIN TÜKETİMİNE DİKKAT Bir diğer yaygın alışkanlık ise demlenen çayın saatlerce bekletildikten sonra yeniden tüketilmesi. Özellikle gün boyunca aynı demlikte bekleyen çay, tüketim alışkanlıkları açısından dikkat edilmesi gereken durumlar arasında bulunuyor. Uzun süre bekletilen çayda tanen ve florür miktarının artabileceği, bu durumun da aşırı tüketimle birlikte bazı sağlık sorunlarına yol açabileceği ifade ediliyor.

#5
Foto - Bir yudum bile organları sil baştan değiştiriyor: Bu 4 alışkanlık sağlığı tehdit ediyor! Sonuçları yayınlandı

Böbrek sağlığı ve sindirim sistemi üzerindeki olası etkiler nedeniyle çayın taze demlenerek tüketilmesi öneriliyor. AÇ KARNINA ÇAY İÇMEK MİDEYİ RAHATSIZ EDEBİLİR Özellikle sabah kahvaltısından önce çay içmek de dikkat edilmesi gereken alışkanlıklardan biri. Mide boşken tüketilen çay, bazı kişilerde mide rahatsızlıklarını artırabiliyor. Çayın içeriğinde bulunan tanenler, besinlerle alınan demirin emilimini azaltabiliyor. Özellikle yemeklerle birlikte yoğun çay tüketimi, demir eksikliği riski bulunan kişiler açısından önem taşıyor. Demir emiliminin olumsuz etkilenmesi, uzun vadede kansızlık sorununa zemin hazırlayabiliyor. ŞEKERLİ ÇAY TÜKETİMİ KİLO ARTIŞINI HIZLANDIRABİLİR Çaya sürekli şeker eklemek de sağlıklı tüketim alışkanlıkları açısından dikkat çekiyor. Gün içerisinde içilen bardak sayısı arttıkça fark edilmeden alınan şeker miktarı da yükseliyor. Düzenli ve yüksek miktarda şeker tüketimi, kan şekeri kontrolünü zorlaştırabiliyor. Ayrıca fazla şeker alımı, zaman içerisinde kilo artışına ve insülin direnci gibi metabolik sorunlara katkıda bulunabiliyor. Bu nedenle çay tüketirken şeker miktarını azaltmak, mümkünse şekersiz içmeyi tercih etmek ve aşırı sıcak çaydan kaçınmak önem taşıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bakan Hakan Fidan'dan gece yarısı flaş açıklama
Gündem

Bakan Hakan Fidan'dan gece yarısı flaş açıklama

Yoğun diplomasi trafiğini sürdüren Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin barış ve istikrarın tesisine katkıda bulunmaya devam edeceğini ..
Şehidimiz için Mevlid-i Şerif okundu
Yerel

Şehidimiz için Mevlid-i Şerif okundu

Zeytin Dalı Harekât Bölgesi'nde şehadet makamına erişen kahraman Tankçı Uzman Çavuş Coşkun Sevim’in ruhu için memleketi Elazığ'da, dualar ve..
Define peşindeyken suçüstü yakalandılar!
Yerel

Define peşindeyken suçüstü yakalandılar!

Bilecik’in İnhisar ilçesine bağlı Tozman köyünde define aradıkları belirlenen on iki kişi, jandarma ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücad..
Azerbaycan'dan Türkiye'ye ikinci şok! Eski vekil yıllar önce yaşananları açıkladı
Gündem

Azerbaycan'dan Türkiye'ye ikinci şok! Eski vekil yıllar önce yaşananları açıkladı

Ankara-Bakü hattında Feridun Sinirlioğlu'nun BM adaylığı üzerinden başlayan tartışmaya eski milletvekili Mehmet Ali Aslan'ın açıklamaları ye..
İsrail'den açıklama: Savaşa hazırlık tamamlandı! Trump'ın kararını bekleniyor
Dünya

İsrail'den açıklama: Savaşa hazırlık tamamlandı! Trump'ın kararını bekleniyor

İsrail medyası, ordunun İran'a geniş çaplı yeni askeri saldırılara ilişkin hazırlıklarını tamamladığını duyurdu. Haberde, saldırı için Ameri..
Eskişehir’de neler oluyor? Ekipler hemen harekete geçti
Gündem

Eskişehir’de neler oluyor? Ekipler hemen harekete geçti

Eskişehir’den Kayseri’ye yük taşıyan trende kimyasal sızıntı tespit edilmesi polis, itfaiye, AFAD ve UMKE ekiplerini harekete geçirdi. Kimya..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23