  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Ankara’da Türk dünyasının geleceği konuşuldu: Diyalog Forumu sona erdi Üç bakanlıkta atama ve görevden alma kararları yayımlandı Merakla bekleniyordu! SPK Başkanlığına Muhsin Atcı atandı Göztepe'ye yenilgisi sonrası Fenerbahçe'de beklenen oldu Molotof ve taşlara polis gaz ve tazyikli suyla karşılık verdi! Protestoların 19’uncu gününde tansiyon yükseldi İspanya'da sıcak saatler! Polis alarma geçti Bakan Hakan Fidan'dan gece yarısı flaş açıklama SPK'nın kararı sonrası Sabancı Holding’de istifa! İsrail'den açıklama: Savaşa hazırlık tamamlandı! Trump'ın kararını bekleniyor Kadıköy’de isyan gecesi! Taraftarlar yönetimi istifaya çağırdı, futbolcuları ıslıkladı
Spor Dursun Özbek'e Osimhen için transfer teklifi! Minik taraftarla güldüren diyalog
Spor

Dursun Özbek'e Osimhen için transfer teklifi! Minik taraftarla güldüren diyalog

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, küçük bir taraftarın Victor Osimhen hakkındaki teklifiyle şaşkına döndü. Dursun Özbek'in verdiği cevap ise güldürdü.

4. İstanbul Kültür Turu kapsamında İstanbul'da bulunan 21 Artvinli öğrenci, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile bir araya geldi.

Söz konusu organizasyonda minik bir taraftarın, Dursun Özbek'e ilettiği Victor Osimhen talebi gündem oldu.

Minik taraftar, Dursun Özbek'e "Osimhen'i Borçka Spor'a verme ihtimaliniz var mı?" teklifinde bulundu. Başkanın "Oğlum hayal et dedik de yani... Demek ki biraz yanlış anlaşılmış" cevabı salonu kahkahaya boğdu.

Dursun Özbek yanıtının devamında minik taraftara "Osimhen'e söyleyeyim ben (Gülerek). Borçka Spor'a transfer teklifini kendisine ileteceğim" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe, Kuyt ile çıkış arıyor!
Fenerbahçe, Kuyt ile çıkış arıyor!

Spor

Fenerbahçe, Kuyt ile çıkış arıyor!

Fenerbahçe'nin yıldızı sinirden duvarları yumrukladı
Fenerbahçe'nin yıldızı sinirden duvarları yumrukladı

Spor

Fenerbahçe'nin yıldızı sinirden duvarları yumrukladı

Göztepe'ye yenilgisi sonrası Fenerbahçe'de beklenen oldu
Göztepe'ye yenilgisi sonrası Fenerbahçe'de beklenen oldu

Spor

Göztepe'ye yenilgisi sonrası Fenerbahçe'de beklenen oldu

Fenerbahçe-Göztepe maçı sonrası Ersun Yanal fena patladı! 'Kifayetsiz yönetim'
Fenerbahçe-Göztepe maçı sonrası Ersun Yanal fena patladı! 'Kifayetsiz yönetim'

Spor

Fenerbahçe-Göztepe maçı sonrası Ersun Yanal fena patladı! 'Kifayetsiz yönetim'

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23