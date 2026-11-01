Dursun Özbek'e Osimhen için transfer teklifi! Minik taraftarla güldüren diyalog
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, küçük bir taraftarın Victor Osimhen hakkındaki teklifiyle şaşkına döndü. Dursun Özbek'in verdiği cevap ise güldürdü.
4. İstanbul Kültür Turu kapsamında İstanbul'da bulunan 21 Artvinli öğrenci, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile bir araya geldi.
Söz konusu organizasyonda minik bir taraftarın, Dursun Özbek'e ilettiği Victor Osimhen talebi gündem oldu.
Minik taraftar, Dursun Özbek'e "Osimhen'i Borçka Spor'a verme ihtimaliniz var mı?" teklifinde bulundu. Başkanın "Oğlum hayal et dedik de yani... Demek ki biraz yanlış anlaşılmış" cevabı salonu kahkahaya boğdu.
Dursun Özbek yanıtının devamında minik taraftara "Osimhen'e söyleyeyim ben (Gülerek). Borçka Spor'a transfer teklifini kendisine ileteceğim" ifadelerini kullandı.