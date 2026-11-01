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Dünya 'ABD'nin Saldırmasını Beklemeden Yanıt Vereceğiz!'
Dünya

'ABD'nin Saldırmasını Beklemeden Yanıt Vereceğiz!'

Yeniakit Publisher
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'ABD'nin Saldırmasını Beklemeden Yanıt Vereceğiz!'

Hatemü’l Enbiya Merkez Karargah Komutanı Ali Abdullahi, düşmanca bir girişime yönelik işaretlerin ortaya çıkması durumunda saldırının başlamasını beklemeden harekete geçeceklerini söyledi. Abdullahi, verilecek karşılığın anında ve etkili olacağını, herhangi bir coğrafi sınırlamayla bağlı kalmayacağını ifade etti.

Hatemü’l Enbiya Merkez Karargah Komutanı Ali Abdullahi, İran Silahlı Kuvvetlerinin hazırlıklarına ve olası bir saldırı karşısında izleyeceği tutuma ilişkin açıklamalarda bulundu.

Düşmanın bütün hareketlerini ve hazırlıklarını izlediklerini ifade eden Abdullahi, hedef bankalarını da sürekli güncellediklerini bildirdi.

 

“Saldırının başlamasını beklemeyeceğiz”

Abdullahi, harekete geçmek için saldırının fiilen başlamasını beklemeyeceklerini vurgulayarak, “Düşmandan düşmanca bir hamle göstergesi belirmesi halinde, saldırının başlamasını beklemeyeceğiz.” dedi.

Verilecek karşılığın kapsamına da değinen Abdullahi, yanıtlarının anında ve etkili olacağını, bu süreçte hiçbir coğrafi kısıtlama gözetilmeyeceğini belirtti.

Abdullahi, bu kapsamda modern ve gelişmiş ekipman ile teknolojilerin kullanılacağını belirterek, askeri hazırlıklarını her geçen gün daha da güçlendireceklerini ifade etti.

Abdullahi, "İran Silahlı Kuvvetleri'nin; Başkomutanın ve İslam toplumunun imamının emirleri doğrultusunda ülkeyi, şerefli İran halkını savunmaya, Amerikan ve siyonist düşmanlarla coğrafi sınır olmaksızın, güçlü, şiddetli bir şekilde ve modern, gelişmiş ekipman ve teknolojileri kullanarak karşılaşmaya hazır olduğunu ilan ediyoruz. Bu hazırlıkları hiç şüphesiz her geçen gün daha da güçlendireceğiz." dedi

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