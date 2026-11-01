Levent Gültekin Zafer Partililere seslendi: Ümit Özdağ Erdoğan’a dedi ki...

Gazeteci Levent Gültekin, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimleri dönemine ilişkin açıklamalarını gündeme getirerek Zafer Partililere seslendi.

Özdağ'ın verdiği bir röportajdaki sözlerini aktaran Gültekin, şu ifadeleri kullandı:

“Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ bir yere röportaj vermiş. Çok gururla anlatıyor bunu. Diyor ki, ‘Ben gittim 2023 seçimlerinde Erdoğan'a dedim ki, bana İçişleri Bakanlığını verirseniz sizi desteklerim.’”

ZAFER PARTİLİLERE DOĞRUDAN SORDU

Gültekin daha sonra Zafer Partisi seçmenlerine seslenerek dikkat çeken bir karşılaştırma yaptı.

Kendisinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bir bakanlık teklifi aldığını söyleyerek iktidarı desteklemesi durumunda nasıl karşılanacağını soran Gültekin:

“Ben şimdi yarın çıksam desem ki ‘Erdoğan beni aradı, bana Kültür Bakanlığını teklif etti. O yüzden ben de gidiyorum.’ Ne yaparsınız beni? Dönek, satılmış, hain... ‘Sen de mi yaptın?’ demezler mi?”

ifadelerini kullandı.

“PEKİ NASIL OLUYOR?”

Gültekin, aynı değerlendirmeyi Özdağ üzerinden sürdürerek:

“Peki nasıl oluyor bir muhalefet lideri Erdoğan'a ‘İçişleri Bakanlığını bana verirsen seni desteklerim’ diyor?”

diye sordu.

Özdağ'ın daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı sert bir muhalefet çizgisi izlediğine dikkat çeken Gültekin, bu durumu eleştirerek muhalefetin tutarlılığını sorguladı.

“ERDOĞAN'LA SAHİCİ BİR MÜCADELE YOK”

Gültekin konuşmasının sonunda eleştirisinin yalnızca Özdağ'la sınırlı olmadığını belirterek muhalefet liderlerine ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

“Ben de diyorum ki muhalefet liderleri bu kadar işte. Hani Erdoğan'la sahici bir mücadele yok.”

Gültekin'in sözleri, Özdağ'ın 2023 seçim sürecindeki siyasi temasları ile bugün sürdürdüğü sert muhalefet çizgisi arasındaki ilişkiyi yeniden tartışmaya açtı.