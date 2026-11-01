Almanya’nın ‘İstanbul Havalimanı’nda kayboldu’ dediği kadın hastanede bulundu

Almanya'nın Schlüchtern kentinde yaşayan 39 yaşındaki Alisa Nikolova-Merx, 18 Ekim'de Bulgaristan'ın başkenti Sofya'dan İstanbul'a gelmişti. Yakınlarının Nikolova-Merx'ten 23 Ekim'den bu yana haber alamaması üzerine Alman polisi kadın için kayıp ilanı verirken Hessen Polisi tarafından soruşturma başlatılmıştı. Alisa Nikolova-Merx'in 23 Ekim'de Frankfurt'a dönmek üzere uçak bileti aldığı ancak bu biletini iptal ederek uçağa binmediği tespit edildi.

TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Kayıp kadının fotoğrafını yayımlayarak vatandaşlardan yardım isteyen Alman polisi, Nikolova-Merx'in İstanbul Havalimanı'na indiğini, "çaresiz ve yardıma muhtaç bir durumda olabileceğini" duyurmuştu. Alman basınında da İstanbul Havalimanı'nın büyüklüğüne vurgu yapılan haberlerde, soruşturmayı yürüten Alman polisinin "bir bilmece ile karşı karşıya olduğu" aktarılmıştı. İstanbul'da bir otelde kaldığı belirlenen Alman kadının başını çarptıktan sonra Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldığı ve tedavisinin sürdüğü belirlendi.