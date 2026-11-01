Binlerce yıl önce Chauvet Mağara resimlerini görünmez bir kalkan koruyormuş
Fransa’daki Chauvet Mağarası’nın 37.000 yıllık resimlerini, Binlerce yıl önce görünmez bir kalsit tabakası doğal bir cila gibi koruyor.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Fransa’daki Chauvet Mağarası’nın 37.000 yıllık resimlerini, Binlerce yıl önce görünmez bir kalsit tabakası doğal bir cila gibi koruyor.
Fransa’daki Chauvet Mağarası’nın 37.000 yıllık resimlerini, zamanla oluşan görünmez bir kalsit tabakası doğal bir cila gibi koruyor.
Yaklaşık 37.000 yıl önce Fransa’daki bir avcı-toplayıcı grubu, insanlık tarihinin en ikonik sanat eserlerinden birini yarattı. Chauvet Mağarası’nda bulunan resimler binlerce yıl boyunca mükemmel durumda kaldı ve şimdi bunun nedeni nihayet anlaşılıyor. Mamutlar, mağara aslanları ve bozkır gergedanları da dahil olmak üzere yüzlerce Buzul Çağı hayvanını tasvir eden Chauvet resimleri, çalışmanın yazarlarına göre sanatın en başlangıcına dair benzersiz bir bakış sunuyor. (İlgili: Fransa’da Mağara Resimleri İlk Defa Doğrudan Tarihlendirildi) Ancak bezemeli mağara duvarına kimsenin yaklaşmasına izin verilmiyor, çünkü duvarın önündeki toprakta, resimlerin yapılmasından yaklaşık 10.000 yıl sonra, Gravettian dönemde yaşamış bir çocuğa ait olanlar da dahil olmak üzere tarihöncesi insanlara ait değerli ayak izleri bulunuyor.
Bu nedenle araştırmacılar boyalı yüzeyleri doğrudan inceleyemiyor ve bu da resimlerin korunma durumunu belirlemeyi son derece zorlaştırıyor. Araştırmacılar bu sorunu aşmak için eserlere birkaç metre uzaktan ultraviyole ışık tuttu ve pigmentlerdeki ve duvardaki çeşitli minerallerin yaydığı floresansı ölçtü. Araştırmacılar bu tekniği ünlü Atlar Paneli’ne uyguladığında, kayanın UV ışığı altında mavi renkte parladığını ve bunun bir kalsit tabakasına işaret ettiğini buldu. Bu nedenle araştırmacılar, bu mineral birikintisinin uzun yıllar boyunca kaya yüzeyinden akan suyun geride küçük kalsiyum karbonat izleri bırakmasıyla oluştuğunu düşünüyor. Bu görünmez tabaka kalınlaştıkça, tarihöncesi eserleri aşınmaya ve diğer hasar türlerine karşı koruyan bir cila işlevi gördü. Çalışmanın yazarlarına göre bu doğal cila tabakasını tespit etmek, resimlerin korunma durumunu ve mevcut istikrarını değerlendirmek açısından son derece önemli. Araştırmacılar bazı noktalarda turuncu bir parlama da fark etti. Bu da duvardaki kalsitin bir noktada ısınmış olabileceğine işaret ediyor. Araştırmacılara göre arkeolojik açıdan bu hipotez, çizimlerdeki bazı çizgilerin uçları sıcak, belki de yanmakta olan kömürlerle yapıldığı anlamına geliyor. Eski Eserleri Korumak Bu ikonik eserlerin zamana nasıl dayandığını anlamak, özellikle İspanya’daki Altamira ve Fransa’daki Lascaux gibi diğer Paleolitik kaya sanatı alanlarında yapılan hatalar düşünüldüğünde büyük önem taşıyor. Bu mağaralarda turistlerin tekrarlanan ziyaretleri küf oluşumuna yol açmış ve resimlerin bazılarında onarılamaz hasara neden olmuştu. Chauvet’de araştırmacılar bu riski almıyor ve mağaraya erişimin sıkı bir şekilde sınırlı kalmasını sağlıyor. arkeofili'ye göre, örneğin mağaranın girişi ağır çelik bir kapıyla kapatılmış durumda. Yine de resimlerin kendilerini koruyan doğal bir cilaya da sahip olduğunu bilmek sevindirici.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23