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Gündem Şanlıurfa merkezli 27 ili sarsan dev operasyon! Vurguncular çetesine polisten darbe üstüne darbe!
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Şanlıurfa merkezli 27 ili sarsan dev operasyon! Vurguncular çetesine polisten darbe üstüne darbe!

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Şanlıurfa merkezli 27 ili sarsan dev operasyon! Vurguncular çetesine polisten darbe üstüne darbe!

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, iletişim yoluyla nitelikli dolandırıcılık yapan şebekelere göz açtırmıyor. Akçakale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen ve 27 ili kapsayan titiz soruşturma kapsamında, masum vatandaşları ağlarına düşürerek milyonlarca lira haksız kazanç sağlayan şüphelilerin bulunduğu adrese şafak operasyonu düzenlendi.

Şanlıurfa merkezli 27 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 46 vatandaşı 37 milyon 906 bin 851 TL dolandırmaktan gözaltına alınan 4 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, iletişim yoluyla nitelikli dolandırıcılık suçuyla mücadele kapsamında önemli bir operasyona imza attı. Akçakale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar sonucunda vatandaşları telefon yoluyla dolandırarak haksız kazanç elde ettikleri belirlenen şüphelilere yönelik Akçakale ilçesinde tespit edilen bir adrese 28 Ekim’de operasyon düzenlendi. 7 ekip ve 16 personelin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonda 4 şüpheli suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, dolandırıcılık faaliyetlerinde kullanıldığı değerlendirilen 13 cep telefonu, 13 SIM kart ve 1 SIM kart bloğunun yanı sıra 21 adet captagon ile uyuşturucu olduğu değerlendirilen 1 hap ele geçirildi.

Yakalanan şüphelilerin 27 ilde 46 vatandaşı dolandırarak toplam 37 milyon 906 bin 851 TL haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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