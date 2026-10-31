‘Selamünaleyküm’ diyen gençleri bir dövmediği kaldı! Allah’ın selamından bile rahatsız oldu
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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İslam’dan, inançtan ve dini değerlerden rahatsız olanlar adeta pusuda bekliyor. İçerik üreticisi gençlerin bir kahvehaneye “Selamünaleyküm” diyerek girmesi üzerine bir kişi selam veren gençleri tersledi. Gençlere “Türkçe konuşun lan, merhaba deyin” diye tepki gösteren şahsın sözleri dikkat çekti.
İçerik üreticisi gençler, çektikleri video kapsamında bir kahvehaneye girerek içeridekilere Allah’ın selamı olan “Selamünaleyküm” diyerek selam verdi.
Ancak gençlerin verdiği selama bir kişi tepki gösterdi. “Türkçe konuşun lan, ‘merhaba’ deyin! Nereden öğreniyorsunuz bunları?” ifadelerini kullanan şahıs, gençlerle tartışmaya girdi.
“Abi sen Müslüman değil misin?"
Gençlerin “Abi sen Müslüman değil misin?” sözlerine de tepki gösteren şahsın, “Değilim, herkes Müslüman olmak zorunda değil” sözlerini sarf etmesi dikkat çekti.
Görüntülerde, gençlerin selam vermesinden rahatsız olan kişinin tepkisi dikkat çekerken, olay sosyal medyada gündem oldu.