  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İran'dan Avrupa'ya sert İsrail mesajı! 'Sıra sizde' CHP kazandı, Erdoğan kaybetti! Ali Karahasanoğlu'ndan çarpıcı analiz Son dakika: MSB acı haberi duyurdu! Bir askerimiz şehit oldu Uzun sürecek iddiası! Katil İsrail, İran'a saldırmaya hazırlanıyor Polonya'da ortalık karıştı! Cumhurbaşkanına mahkeme kapısında engel Kardeş ülkeden Türk şirketlerine davet! Trump'tan peş peşe dikkat çeken açıklamalar! Kuzey Kore'ye Binance soruşturması 31 Ekim 2026: Günün Ayet ve Hadisi Suudi bakandan, Hakan Fidan'a sürpriz! Bukele’den Haiti’deki çetelere mesaj: “Oradakileri de bitirebiliriz”
Gündem ‘Selamünaleyküm’ diyen gençleri bir dövmediği kaldı! Allah’ın selamından bile rahatsız oldu
Gündem

‘Selamünaleyküm’ diyen gençleri bir dövmediği kaldı! Allah’ın selamından bile rahatsız oldu

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
‘Selamünaleyküm’ diyen gençleri bir dövmediği kaldı! Allah’ın selamından bile rahatsız oldu

İslam’dan, inançtan ve dini değerlerden rahatsız olanlar adeta pusuda bekliyor. İçerik üreticisi gençlerin bir kahvehaneye “Selamünaleyküm” diyerek girmesi üzerine bir kişi selam veren gençleri tersledi. Gençlere “Türkçe konuşun lan, merhaba deyin” diye tepki gösteren şahsın sözleri dikkat çekti.

İçerik üreticisi gençler, çektikleri video kapsamında bir kahvehaneye girerek içeridekilere Allah’ın selamı olan “Selamünaleyküm” diyerek selam verdi.

Ancak gençlerin verdiği selama bir kişi tepki gösterdi. “Türkçe konuşun lan, ‘merhaba’ deyin! Nereden öğreniyorsunuz bunları?” ifadelerini kullanan şahıs, gençlerle tartışmaya girdi.

 

“Abi sen Müslüman değil misin?"

Gençlerin “Abi sen Müslüman değil misin?” sözlerine de tepki gösteren şahsın, “Değilim, herkes Müslüman olmak zorunda değil” sözlerini sarf etmesi dikkat çekti.

Görüntülerde, gençlerin selam vermesinden rahatsız olan kişinin tepkisi dikkat çekerken, olay sosyal medyada gündem oldu.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23