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Otomotiv
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Dev sıçrama: Jeep Avenger dünya genelinde 300 bin sipariş var! Fiyatı ne kadar?

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Dev sıçrama: Jeep Avenger dünya genelinde 300 bin sipariş var! Fiyatı ne kadar?

Türkiye Marka Direktörü Selim Eskinazi, Jeep'in Avenger modeli için Türkiye'de bugüne kadar 6 bin adedi aşan toplam satışları ve bu yılki güçlü performansı, müşterilerimizin ilgisini açıkça ortaya koyuyor dedi. Fiyatı ne kadar merak edildi.

#1
Foto - Dev sıçrama: Jeep Avenger dünya genelinde 300 bin sipariş var! Fiyatı ne kadar?

Jeep Türkiye Marka Direktörü Selim Eskinazi: - "Türkiye'de bugüne kadar 6 bin adedi aşan toplam satışları ve bu yılki güçlü performansı, müşterilerimizin ilgisini açıkça ortaya koyuyor.

#2
Foto - Dev sıçrama: Jeep Avenger dünya genelinde 300 bin sipariş var! Fiyatı ne kadar?

Jeep'in Avenger modeli, 2023'te pazara sunulmasından bu yana dünya genelinde 300 bin siparişe ulaştı. Şirketten yapılan açıklamaya göre, Avenger modeliyle Avrupa pazarındaki büyümesini sürdüren Jeep, modelin satış performansıyla bölgedeki konumunu güçlendirdi. Türkiye'de de toplam 6 bin adedin üzerinde satışa ulaşan Avenger, 2026'nın 9 ayında geçen yılın aynı dönemine göre 1419 adetten 2 bin 259 adede çıktı.

#3
Foto - Dev sıçrama: Jeep Avenger dünya genelinde 300 bin sipariş var! Fiyatı ne kadar?

Dünya genelinde 70'ten fazla pazarda satışa sunulan Avenger, Avrupa'nın önde gelen otomotiv pazarlarında B-SUV segmentindeki satış performansıyla öne çıkarken, İtalya'da en çok satan SUV modeli olmasının yanı sıra tüm segmentler ve motor seçenekleri arasında en çok tercih edilen ikinci otomobil konumuna yükseldi. Avenger'ın ulaştığı 300 bin sipariş, Jeep Renegade'in Avrupa'da satışta kaldığı süre boyunca elde ettiği 610 bin adetlik satış dikkate alındığında önemli bir kilometre taşı olarak nitelendirildi. Avrupalı kullanıcıların beklentileri doğrultusunda Avrupa'da tasarlanıp üretilen Jeep Avenger, 4 metreyi aşan kompakt boyutları ve karakteristik tasarım özellikleriyle öne çıkıyor. Benzinli, e-Hybrid, tamamen elektrikli ve dört tekerlekten çekişli 4xe seçenekleriyle farklı kullanıcı ihtiyaçlarına yanıt veren model, kadın kullanıcılar ve genç sürücülerden de ilgi görüyor. - 'Müşterilerimize hareket özgürlüğü sunabiliyoruz' Kadın kullanıcıların ve 40 yaş altındaki sürücülerin modele gösterdiği ilgi, Jeep'in yeni müşteri gruplarına ulaşmasında da etkili oluyor. Mayıs ayında yenilenen model, modernize edilen tasarım detayları, geliştirilen iç mekan malzemeleri ve yeni teknolojileriyle kullanıcıların beğenisine sunulurken, doğadan ilham alan Bamboo ve Forest gövde renkleri de modelin öne çıkan yenilikleri arasında yer alıyor. İşlevsellik ve tasarımı bir araya getiren özellikleriyle kompakt SUV segmentinde yer alan Jeep Avenger, gövdeyi çevreleyen 360 derece koruyucu kaplamaları, darbelere karşı korumalı far tasarımı ve renkli alt koruma panelleriyle aracın görünümünü tamamlarken günlük kullanımda oluşabilecek küçük darbelere karşı da koruma sağlıyor. Kısa ön ve arka çıkıntılar, yüksek yerden yükseklik ve LED aydınlatmayla desteklenen karakteristik yedili ön ızgara da modelin tasarım özellikleri arasında bulunuyor. Önden çekişli versiyonlarda da standart olarak sunulan Selec-Terrain sistemi, farklı zemin ve hava koşullarına göre güç aktarımını ve çekiş kontrolünü optimize ederken, farklı sürüş modlarıyla çalışan Yokuş İniş Kontrol Sistemi de zorlu koşullarda sürüş güvenliğini ve kontrolünü destekliyor. Avenger 4xe'nin dört tekerlekten çekişli versiyonu, 145 HP sistem gücü üreten elektrik destekli güç aktarma sistemiyle sunuluyor. Önde konumlandırılan içten yanmalı motor ve arka elektrik motorunu bir araya getiren sistem, arka tekerleklere 1900 Nm'ye kadar tork aktarabiliyor.

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Foto - Dev sıçrama: Jeep Avenger dünya genelinde 300 bin sipariş var! Fiyatı ne kadar?

Çakıllı zeminlerde yüzde 40 eğimi aşabilen Avenger 4xe, ön aksın çekiş sağlayamadığı durumlarda da yüzde 20 eğimli zeminlerde ilerleyebiliyor. Jeep Avenger'ın satışlarında farklı kullanıcı ihtiyaçlarına yönelik güç aktarma seçenekleri önemli rol oynarken, modelin toplam satışlarının yaklaşık yüzde 60'ını elektrikli ve hibrit versiyonlar oluşturuyor. Tamamen elektrikli Jeep Avenger, 400 kilometreye kadar menzili ve sıfır egzoz emisyonlu sürüşüyle sunulurken, e-Hybrid versiyonu elektrik destekli mobiliteye geçiş yapmak isteyen kullanıcılara alternatif sağlıyor. Dört tekerlekten çekişli Avenger 4xe ise zorlu yol ve arazi koşullarında yüksek çekiş kabiliyeti arayan sürücülere hitap ediyor. Yenilenen Avenger, Avrupa'da Longitude, Altitude, Summit ve markanın 85'inci yılına özel versiyon olmak üzere dört donanım seviyesiyle sunulurken, Avenger 4xe ailesinde Upland, Overland ve 85'inci yıl özel versiyonu bulunuyor. Jeep Avenger'ın yenilenen versiyonunda teknolojik donanımlar da geliştirilirken, LED Matrix farlar gece sürüşlerinde görüş kalitesini artırıyor. Yeni ön kamera sistemi ise araç çevresini dijital olarak işleyerek dokunmatik ekranda 360 derecelik kuş bakışı görüntü sağlıyor. Park manevralarını kolaylaştıran ve arazi sürüşlerinde çevresel farkındalığı artıran sistem, görüş açısını ve yakınlaştırma seviyesini otomatik olarak belirlerken, sürücüler bu ayarları ihtiyaç duyduklarında manuel olarak da değiştirebiliyor. Seviye 2 gelişmiş sürüş destek sistemleriyle güvenlik ve sürüş konforunu destekleyen model, kompakt SUV kullanım kolaylığını markanın karakteristik özellikleriyle bir araya getiriyor. Açıklamada görüşlerine yer verilen Jeep Türkiye Marka Direktörü Selim Eskinazi, Avenger'ın Avrupa'daki başarısını Türkiye'de de sürdürmesinden memnuniyet duyduklarını belirtti. Eskinazi, yenilenen Avenger modelini farklı müşteri ihtiyaçlarına uygun 3 farklı motor seçeneğiyle satışa sunduklarını vurgulayarak, şunları kaydetti: 'Yüzde 100 elektrikli, e-hybrid ve 4xe e-hybrid seçenekleriyle geniş yelpazede farklı beklentilere yanıt verebilen modelimizle müşterilerimize hareket özgürlüğü sunabiliyoruz. Türkiye'de bugüne kadar 6 bin adedi aşan toplam satışları ve bu yılki güçlü performansı, müşterilerimizin ilgisini açıkça ortaya koyuyor.' Fiyatları versiyonlarına göre değişiyor. Jeep Avenger Fiyat Listesi (2026) • Yeni Avenger 0 Elektrik (Summit 4x2): 2.425.000 TL (Lansman / Çeşitli paketlerde 2.196.813 TL – 2.242.150 TL arası varyasyonlar mevcut)

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