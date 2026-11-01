Dev sıçrama: Jeep Avenger dünya genelinde 300 bin sipariş var! Fiyatı ne kadar?

Dünya genelinde 70'ten fazla pazarda satışa sunulan Avenger, Avrupa'nın önde gelen otomotiv pazarlarında B-SUV segmentindeki satış performansıyla öne çıkarken, İtalya'da en çok satan SUV modeli olmasının yanı sıra tüm segmentler ve motor seçenekleri arasında en çok tercih edilen ikinci otomobil konumuna yükseldi. Avenger'ın ulaştığı 300 bin sipariş, Jeep Renegade'in Avrupa'da satışta kaldığı süre boyunca elde ettiği 610 bin adetlik satış dikkate alındığında önemli bir kilometre taşı olarak nitelendirildi. Avrupalı kullanıcıların beklentileri doğrultusunda Avrupa'da tasarlanıp üretilen Jeep Avenger, 4 metreyi aşan kompakt boyutları ve karakteristik tasarım özellikleriyle öne çıkıyor. Benzinli, e-Hybrid, tamamen elektrikli ve dört tekerlekten çekişli 4xe seçenekleriyle farklı kullanıcı ihtiyaçlarına yanıt veren model, kadın kullanıcılar ve genç sürücülerden de ilgi görüyor. - 'Müşterilerimize hareket özgürlüğü sunabiliyoruz' Kadın kullanıcıların ve 40 yaş altındaki sürücülerin modele gösterdiği ilgi, Jeep'in yeni müşteri gruplarına ulaşmasında da etkili oluyor. Mayıs ayında yenilenen model, modernize edilen tasarım detayları, geliştirilen iç mekan malzemeleri ve yeni teknolojileriyle kullanıcıların beğenisine sunulurken, doğadan ilham alan Bamboo ve Forest gövde renkleri de modelin öne çıkan yenilikleri arasında yer alıyor. İşlevsellik ve tasarımı bir araya getiren özellikleriyle kompakt SUV segmentinde yer alan Jeep Avenger, gövdeyi çevreleyen 360 derece koruyucu kaplamaları, darbelere karşı korumalı far tasarımı ve renkli alt koruma panelleriyle aracın görünümünü tamamlarken günlük kullanımda oluşabilecek küçük darbelere karşı da koruma sağlıyor. Kısa ön ve arka çıkıntılar, yüksek yerden yükseklik ve LED aydınlatmayla desteklenen karakteristik yedili ön ızgara da modelin tasarım özellikleri arasında bulunuyor. Önden çekişli versiyonlarda da standart olarak sunulan Selec-Terrain sistemi, farklı zemin ve hava koşullarına göre güç aktarımını ve çekiş kontrolünü optimize ederken, farklı sürüş modlarıyla çalışan Yokuş İniş Kontrol Sistemi de zorlu koşullarda sürüş güvenliğini ve kontrolünü destekliyor. Avenger 4xe'nin dört tekerlekten çekişli versiyonu, 145 HP sistem gücü üreten elektrik destekli güç aktarma sistemiyle sunuluyor. Önde konumlandırılan içten yanmalı motor ve arka elektrik motorunu bir araya getiren sistem, arka tekerleklere 1900 Nm'ye kadar tork aktarabiliyor.