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Patates ve balık ile 107 yaşına kadar yaşadı: Uzmanlar uzun yaşamın sırrını açıkladı!

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Patates ve balık ile 107 yaşına kadar yaşadı: Uzmanlar uzun yaşamın sırrını açıkladı!

107 yaşındaki Owen Filer, uzun yaşamının sırrını balık ve patates kızartması olarak açıkladı. Uzmanlar ise sağlıklı yaşlanmak isteyenlerin beslenme listesine ekleyebileceği farklı yiyeceklere dikkat çekti. Listeye eklenen bazı yiyecekler alışılmışın dışında olmasıyla dikkat çekti.

#1
Foto - Patates ve balık ile 107 yaşına kadar yaşadı: Uzmanlar uzun yaşamın sırrını açıkladı!

Beslenme uzmanlarına göre uzun yaşamak için katı diyetler uygulamak veya sevilen yiyeceklerden tamamen vazgeçmek gerekmiyor. Önemli olan, farklı besin gruplarını içeren dengeli bir beslenme düzeni oluşturmak.

#2
Foto - Patates ve balık ile 107 yaşına kadar yaşadı: Uzmanlar uzun yaşamın sırrını açıkladı!

1. Balık ve patates 107 yaşındaki Owen Filer, uzun yaşamının sırrını balık ve patates kızartması olarak açıkladı. Uzmanlara göre balık protein, patates ise potasyum ve lif içeriyor. Ancak kızartmanın sık tüketilmemesi ve porsiyonların küçük tutulması gerekiyor. Beyin sağlığı için ise somon, sardalya ve uskumru gibi omega-3 bakımından zengin balıklar öneriliyor.

#3
Foto - Patates ve balık ile 107 yaşına kadar yaşadı: Uzmanlar uzun yaşamın sırrını açıkladı!

İŞTE UZMANLARIN SAĞLIKLI YAŞLANMA İÇİN ÖNERDİĞİ BESİN GRUBU: Baklagiller ve yeşil yapraklı sebzeler Fasulye ve mercimek gibi baklagiller lif ve bitkisel protein içeriyor. Bu besinler bağırsak sağlığına katkı sağlıyor ve kan şekerinin dengelenmesine yardımcı oluyor. Ispanak ve kara lahana gibi yeşil yapraklı sebzeler de vitamin ve mineral bakımından öne çıkıyor.

#4
Foto - Patates ve balık ile 107 yaşına kadar yaşadı: Uzmanlar uzun yaşamın sırrını açıkladı!

Soğutulmuş patates ve pirinç Pişirildikten sonra soğutulan patates ve pirinçte dirençli nişasta oluşuyor. Bu madde bağırsaklardaki yararlı bakterileri besliyor. Ayrıca kan şekerinin daha yavaş yükselmesine yardımcı olabiliyor. Bitter çikolata ve fermente besinler Kakao oranı yüksek bitter çikolata, kan damarlarının işleyişini destekleyen bileşikler içeriyor. Ancak uzmanlar birkaç kare çikolatanın yeterli olduğunu belirtiyor. Yoğurt, kefir ve kimchi gibi fermente besinler ise bağırsaklardaki bakteri çeşitliliğini artırmaya yardımcı olabiliyor. Kuruyemişler ve tohumlar Ceviz, badem, chia tohumu ve keten tohumu sağlıklı yağ, protein ve lif içeriyor. Bu besinler kalp sağlığını destekleyen bir beslenme düzeninin parçası olarak öneriliyor. Uzmanlara göre beslenmede yalnızca meyve ve sebzelere değil, baklagillere, tam tahıllara, kuruyemişlere ve farklı bitkilere de yer vermek gerekiyor.

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Yorumlar

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Allah dinsizlere bu dünyada yaptıklarına karşılık uzun ömür veriyor, ahirette nasipleri olmayacak...
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