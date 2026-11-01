Patates ve balık ile 107 yaşına kadar yaşadı: Uzmanlar uzun yaşamın sırrını açıkladı!

Soğutulmuş patates ve pirinç Pişirildikten sonra soğutulan patates ve pirinçte dirençli nişasta oluşuyor. Bu madde bağırsaklardaki yararlı bakterileri besliyor. Ayrıca kan şekerinin daha yavaş yükselmesine yardımcı olabiliyor. Bitter çikolata ve fermente besinler Kakao oranı yüksek bitter çikolata, kan damarlarının işleyişini destekleyen bileşikler içeriyor. Ancak uzmanlar birkaç kare çikolatanın yeterli olduğunu belirtiyor. Yoğurt, kefir ve kimchi gibi fermente besinler ise bağırsaklardaki bakteri çeşitliliğini artırmaya yardımcı olabiliyor. Kuruyemişler ve tohumlar Ceviz, badem, chia tohumu ve keten tohumu sağlıklı yağ, protein ve lif içeriyor. Bu besinler kalp sağlığını destekleyen bir beslenme düzeninin parçası olarak öneriliyor. Uzmanlara göre beslenmede yalnızca meyve ve sebzelere değil, baklagillere, tam tahıllara, kuruyemişlere ve farklı bitkilere de yer vermek gerekiyor.