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Milli futbolcu Enes Ünal gol attı! Getafe, Sevilla'yı mağlup etti

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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AA Giriş Tarihi:

Milli futbolcu Enes Ünal gol attı! Getafe, Sevilla'yı mağlup etti

İspanya Birinci Futbol Ligi'nde (LaLiga) Enes Ünal'ın gol attığı maçta Getafe, Sevilla'yı 3-1 yendi. milli futbolcumuz performansı ile beğenildi.

#1
Foto - Milli futbolcu Enes Ünal gol attı! Getafe, Sevilla'yı mağlup etti

Coliseum Stadı'ndaki karşılaşmada Sevilla, 19. dakikadaki Kike Salas'ın golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

#2
Foto - Milli futbolcu Enes Ünal gol attı! Getafe, Sevilla'yı mağlup etti

Enes Ünal ile 68. dakikada beraberliği sağlayan ev sahibi ekip, 74. dakikada Martin Satriano ile öne geçti.

#3
Foto - Milli futbolcu Enes Ünal gol attı! Getafe, Sevilla'yı mağlup etti

Konuk ekipte Manu Bueno, 90+1'de kırmızı kart gördü.

#4
Foto - Milli futbolcu Enes Ünal gol attı! Getafe, Sevilla'yı mağlup etti

Maçın 90+4. dakikasında Orel Mangala ile skoru 3-1'e getiren Getafe, karşılaşmadan galip ayrıldı.

#5
Foto - Milli futbolcu Enes Ünal gol attı! Getafe, Sevilla'yı mağlup etti

Bu sonuçla Getafe puanını 12'ye yükseltirken Sevilla, 17 puanda kaldı.

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