Milli futbolcu Enes Ünal gol attı! Getafe, Sevilla'yı mağlup etti
İspanya Birinci Futbol Ligi'nde (LaLiga) Enes Ünal'ın gol attığı maçta Getafe, Sevilla'yı 3-1 yendi. milli futbolcumuz performansı ile beğenildi.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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İspanya Birinci Futbol Ligi'nde (LaLiga) Enes Ünal'ın gol attığı maçta Getafe, Sevilla'yı 3-1 yendi. milli futbolcumuz performansı ile beğenildi.
Coliseum Stadı'ndaki karşılaşmada Sevilla, 19. dakikadaki Kike Salas'ın golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.
Enes Ünal ile 68. dakikada beraberliği sağlayan ev sahibi ekip, 74. dakikada Martin Satriano ile öne geçti.
Konuk ekipte Manu Bueno, 90+1'de kırmızı kart gördü.
Maçın 90+4. dakikasında Orel Mangala ile skoru 3-1'e getiren Getafe, karşılaşmadan galip ayrıldı.
Bu sonuçla Getafe puanını 12'ye yükseltirken Sevilla, 17 puanda kaldı.
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