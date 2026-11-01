Fon soruşturmasında sıcak gelişme! Umut Güner gözaltına alındı

Sermaye piyasalarındaki işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturması kapsamında yeni bir gözaltı gerçekleşti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülen soruşturmada, Dünya gazetesinin sahibi Umut Güner gözaltına alındı.

Güner'in gözaltına alınmasının, gazetenin bağlı bulunduğu Dünya Holding ile Bulls Yatırım Holding arasındaki ortaklık ilişkisi çerçevesinde gerçekleştiği iddia edildi.

İKİ HOLDİNG ARASINDAKİ ORTAKLIK DİKKAT ÇEKTİ

Soruşturma kapsamında Dünya Holding ile Bulls Yatırım Holding arasındaki sermaye ilişkisi de dikkat çekti.

Bulls Yatırım Holding'in, Dünya Holding'de yüzde 20,45 oranında payının bulunduğu belirtildi.

SPK'nın daha önce Bulls Portföy bünyesindeki 15 fon hakkında tasfiye kararı aldığı bildirilmişti. Söz konusu gelişmelerin ardından iki holding arasındaki ortaklık ilişkisinin soruşturma kapsamında değerlendirildiği öne sürüldü.

DÜNYA GAZETESİNİ 2024 YILINDA SATIN ALMIŞTI

Ekonomi haberciliği alanında uzun yıllardır yayın yapan Dünya gazetesi, 2024 yılında Umut Güner tarafından satın alınmıştı.

Gazetenin sahibi olarak bilinen Güner'in gözaltına alınması, devam eden fon soruşturmasının medya sektöründeki bağlantılarını da gündeme getirdi.

UMUT GÜNER KİMDİR?

Umut Güner, 1975 yılında Malatya'da doğan Türk iş insanı ve eski spor yöneticisidir. Özellikle Beşiktaş'ta Fikret Orman'ın başkanlığı döneminde üstlendiği görevlerle tanınmaktadır.

Beşiktaş yönetiminde asbaşkanlık, Transfer Komitesi Başkanlığı ve Pazarlama Komitesi Başkanlığı gibi görevlerde bulunan Güner, kulübün transfer çalışmalarında etkin rol oynadı. Pepe, Anderson Talisca, Adriano ve Vincent Aboubakar gibi futbolcuların transfer süreçlerinde görev aldı. Vodafone Park'ın yapım sürecinde de kulüp yönetiminde sorumluluk üstlendi.

Spor yöneticiliğinin ardından medya sektörüne yönelen Güner, Ocak 2024'te Dünya gazetesini satın aldı. Gazetenin imtiyaz sahipliğini Didem Demirkent'ten devralarak ekonomi yayıncılığı alanında faaliyet göstermeye başladı. 2026 yılı itibarıyla 51 yaşında olan Umut Güner, evli ve bir çocuk babasıdır.