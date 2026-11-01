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Spor 7 gol atıldı! Kazanan Başakşehir oldu
Spor

7 gol atıldı! Kazanan Başakşehir oldu

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7 gol atıldı! Kazanan Başakşehir oldu

7 gol atıldı! Kazanan Başakşehir oldu

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasındaki Başakşehir Samsunspor'u evinde ağırladı. İstanbul Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Eldor Shomurodov, 25. dakikada Skov Olsen, 41. dakikada Emin Bayram, 75. dakikada Ousseynou Ba ve 90. dakikada Fayzullaev kaydetti.

Samsunspor'un golleri 22. dakikada Tanguy Coulibaly ve 83. dakikada Elayis Tavsan'dan geldi.

Bu sonuçla İstanbul Başakşehir 14 puana yükseldi. Samsunspor 4 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında İstanbul Başakşehir deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak. Samsunspor sahasında Tümosan Konyaspor'u ağırlayacak.

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