  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ali Karahasanoğlu
Ali Karahasanoğlu
TÜM YAZILARI
Abdurrahman Dilipak
Abdurrahman Dilipak

Abdurrahman Dilipak

08 Ekim 2020

Sağlık ve gıda
Ahmet Varol
Ahmet Varol

Ahmet Varol

08 Ekim 2020

Kırgızistan’da karışıklıklar
Ali Erkan Kavaklı
Ali Erkan Kavaklı

Ali Erkan Kavaklı

08 Ekim 2020

Kimliğini yitiren eğitim, Milli Eğitim Bakanı olacak adam
Ali Karahasanoğlu
Ali Karahasanoğlu

Ali Karahasanoğlu

08 Ekim 2020

Yeni matrak konumuz: “Hasta sayısı, vaka sayısı!”
Atilla Özdür
Atilla Özdür

Atilla Özdür

08 Ekim 2020

Süngü dansı...
Hüseyin Öztürk
Hüseyin Öztürk

Hüseyin Öztürk

08 Ekim 2020

Bir İnsan, Ekmeğini Yediği Topluma Nasıl İhanet Edebilir
Rasim Bolbol
Rasim Bolbol

Rasim Bolbol

08 Ekim 2020

PKK destekçisi doktorların önlükleri beyaz, fakat vicdanları kapkara
Yaşar Değirmenci
Yaşar Değirmenci

Yaşar Değirmenci

08 Ekim 2020

Azerbaycan-Ermeni meselesi ve tarih şuuru
Zekeriya Say
Zekeriya Say

Zekeriya Say

08 Ekim 2020

Zina serbestisi “hata” değil “travma!”
Futbolcu Emre Can Türkçe konuşmaya erindi
Spor

Futbolcu Emre Can Türkçe konuşmaya erindi

Almanya - Türkiye maçı sonunda, Almanya Milli Takım formasını giyen Emre Can, Türkçe sorulan soruya Almanca cevap vererek tepki çekti...
Cephe hattından az önce bildirdiler! Tüm planları bilen komutan yakalandı
Dünya

Cephe hattından az önce bildirdiler! Tüm planları bilen komutan yakalandı

Azerbaycan, stratejik bilgilere sahip üst düzey Ermeni askerlerin cephe hattından kaçarken yakalandığını duyurdu.
Aliyev'den dikkat çeken 'Türkiye' açıklaması: Türk SİHA'ları olmasaydı...
Siyaset

Aliyev'den dikkat çeken 'Türkiye' açıklaması: Türk SİHA'ları olmasaydı...

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, CNN Türk canlı yayınında konuştu: "Ermenistan muhtelif ülkelerden Dağlık Karabağ'a terörist getirdi. ..
Bakan Soylu polislere seslendi! Bedelini ödemeye hazırım
Gündem

Bakan Soylu polislere seslendi! Bedelini ödemeye hazırım

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'En İyi Narkotik Polisi; Anne' kampanyası kapsamında düzenlenen panelde polislere seslenerek, "İki gruba ne ..
Fahişelik propagandası yapan dizi İBB panolarında
Medya

Fahişelik propagandası yapan dizi İBB panolarında

Aile yapısını darmadağın eden rezil dizilerden biri daha yayına giriyor. Ekrana gelmeden büyük tepki çeken "Sadakatsiz" isimli rezil dizinin..
Batı devşirmesi yasta! 'Satılık' Cem, 'Hain' Can'ı kurtaramadı
Gündem

Batı devşirmesi yasta! 'Satılık' Cem, 'Hain' Can'ı kurtaramadı

Türkiye düşmanlığıyla bilinen Batı devşirmesi Cem Özdemir, vatan haini Can Dündar'ın mal varlığına ne kadar uğraştıysa da engel olamadı...
Araç sahiplerine kötü haber! Zam açıklaması geldi
Ekonomi

Araç sahiplerine kötü haber! Zam açıklaması geldi

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan yapılan açıklamaya göre; benzin ve motorine zam geldiğini açıkladı. ..
Ermenilerin korkulu rüyası Hüseynov, cepheden seslendi
Dünya

Ermenilerin korkulu rüyası Hüseynov, cepheden seslendi

Yeniakit.com.tr aracılığıyla kamuoyuna seslenen Ermenilerin korkulu rüyası Azerbaycan'ın kahraman komutanlarından İbad Hüseynov, Karabağ'da ..
Arap ülkesi Ermenistan'a desteğini böyle açıkladı
Dünya

Arap ülkesi Ermenistan'a desteğini böyle açıkladı

Filistin davasını satarak büyük bir ihanete imza atan Birleşik Arap Emirlikleri, Dağlık Karabağ'da yaşanan çatışmalar devam ederken Ermenist..
Tepkiler üzerine geri adım atan İslam düşmanı Macron'dan sinsi kılıf! Erdoğan sert tepki göstermişti
Dünya

Tepkiler üzerine geri adım atan İslam düşmanı Macron'dan sinsi kılıf! Erdoğan sert tepki göstermişti

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam'ı açıktan hedef alan projesinde yeni bir gelişme yaşandı. Proje ile ilgili sinsi bir adım atıl..
08 Ekim 2020

Yeni matrak konumuz: “Hasta sayısı, vaka sayısı!”

Prof. Dr. Üstün Dökmen hoca anlatıyor, “Şimdi veli soruyor: Hocam bu vaka sayısı ne, hasta sayısı ne?”

Devam ediyormuş anne-babalar sorularına: “Hocam ben çocuğu Pazartesi günü okula göndereceğim, ben vaka sayısına göre mi göndereceğim, yoksa hasta sayısına göre mi?”

Haah hah ha!

Ne komik ya..

Tiyatroya gideceğinize Prof. Dr. Üstün Dökmen’in şovlarına gidin, Cem Yılmaz’dan çok güldürür sizi, emin olun.

Ben sözü Üstün Dökmen hocadan alıp, milleti güldürmeye devam edeyim..

Üstün Dökmen, Sağlık Bakanı ile kafa bularak, güldürüyor..

Ben de Türk Tabipleri Birliği ile kafa bularak güldürmeye devam edeyim.

Bakalım, hangimiz daha fazla kahkaha attıracak..

Vatandaş arayıp, bize soruyor: “Hocam, biz şimdi elimizi yıkayarak mı, koronavirüsten korunacağız, yoksa maske takarak mı?”

Hani Sağlık Bakanı’na gol atmak için, Üstün bey “hasta sayısı, vaka sayısı” muhabbetine giriyor ya..

Sanki doktorlar, her şeyi dört dörtlük açıklamışlar, “el yıkama koronadan ne kadar korur, maske ne kadar korur, korur mu korumaz mı” diye, her şeyi öyle güzel açıklamışlar ki, şimdi sıra gelmiş, çocuğunu okula gönderecek olan velinin “hasta sayısına mı, vaka sayısına mı bakacağı”na!”

Kimsenin velilere “Sayılara bakın, ona göre çocuğunuzu okula yollayın” dediği yok da..

Bu okur-anlamaz prof. gündeme getirdiğine göre, biz hatırlatalım kendisine..

Milli Eğitim Bakanlığı açıklama yaptı: “İsteyen veli, çocuğunu yüzyüze eğitime yollamayabilir, mecburiyet yok!”

Psikolog Üstün Dökmen, Sağlık Bakanlığı’nı hedef tahtasına koyup, Türk Tabipleri Birliği’nin yalanları üzerinden, ortada sanki bir muğlaklık varmış gibi algı oluşturup, şu çıkarımda bulunuyor:

“Muğlak tanımların 3 temel zararı var. Salgın konusunda muğlak tanımlar belirsizliği ve kaygıları artırır. Bu da insanların önlem almasını önler. ‘Acaba benden bir şey mi saklanıyor’ düşüncesi ortaya çıkar.”

Sen ne dahisin be Üstün hoca.. 

Sağlık Bakanlığı’nın rakamlarını yalan diye tanımla..

Türk Tabipleri Birliği’nin uydurmalarını doğru kabul et..

Ardından rakamları ve kavramları tokuşturup, “Bu muğlaklıkta vatandaşın kafası karışır, o da kaygıyı artırır” de..

Bak ben sana “kaygı artırıcı” bazı örnekler sunayım Üstün hoca..

Mesela..

Türk Tabipleri Birliği’nin yöneticilerine, tıp mesleğinin en üst birimi olarak soralım:

“Hasta sayısı ne, vaka sayısı ne?” diyorlardı ya..

Biz de soralım şimdi:

“Korona havada duruyor mu, yoksa yerlerde mi sürünüyor, hoca?”

Öyle ya.. Tedbirimizi ona göre alacağız..

Havada duruyor ise, halimiz harap..

Yere düşüyorsa, üzerine basıp, geçeceğiz..

Veya bir başka soru: “Koronaya yakalanan kişi, aynı yıl bir daha yakalanır mı, hoca?”

Muğlaklıktan bahsettin ya..

“İnsanları tedirgin eder, ‘Benden bir şeyler mi gizleniyor’ diyerek, insanların kafayı yemesine sebep olur” dedin ya..

Şimdi ben de, etrafımdaki insanlardan size aktarayım: “Bizden bir şey mi saklanıyor, tabipler neleri gizliyor acaba?.. Korona olan bir daha mı oluyor? Lütfen doktor, söyle, ben kaç asır yaşayacağım?”

İşi gırgıra vurduk ama..

Konu ciddi..

Mesela, Türk Tabipleri Birliği muğlaklığı giderici bir açıklama yapsa..

Hasta sayısı ile vaka sayısında, Sağlık Bakanlığı’nın yaptığını ileri sürdüğü skandal hatayı deşifre ettiklerini söylediklerine göre..

Şu aşı konusundaki muğlaklığı da, bir giderseler..

Söyleseler bize, “Aşı kaç yıl sonra hocam?”

Türk Tabipleri Birliği’ne devam edip hatırlatsak, “Bakın, cevap veremezseniz, Üstün hocaya söylerim sizi. Muğlaklık kötü.. Bir cevap vermelisiniz.. Hasta sayısı ne, vaka sayısı ne? Pardon.. Aşı ne zaman, ilaç ne zaman?”

Sahi, bir de ilaç muhabbetimiz vardı değil mi?

Türk Tabipleri Birliği, bir çırpıda o soruları da cevaplandırmış mıydı?

“İlaç, Türkiye’de olmasa bile, yakından takip ettiğimiz dış kaynaklardan edindiğimiz bilgiye göre, üç asır sonra, insanlığın hizmetine girecek” müjdesini vermişti değil mi?

Durun canım, “Üç asır sonra bizim ne işimize yarayacak o ilaç” demeyin.

Çoluğumuz çocuğumuz var..

Torunlar var.. Torunların torunları olacak..

Maksat, insanlığa hizmet..

Maksat, Türk Tabipleri Birliği muğlaklık oluştursun, Sağlık Bakanlığı suçlansın..

Maksat, muğlaklığın kralını Türk Tabipleri Birliği, kendi işini yapmadığı için oluşsun.. Koronanın ne belirtisi, ne bulaşıcılığı, ne ilacı, ne aşısı konusunda bir hizmetleri olmadığı halde, sürekli kahvehane dırdırı eşliğinde, “Şu yanlış, bu yanlış, diğeri kökten yanlış” desin, kafaları karıştırsınlar.. 

Ama, hedef tahtasına, Sağlık Bakanlığı konulsun..

Ve dün Türk Tabipleri Birliği’nden bir acı haber:  “İstanbul’da bulunan Taksim Eğitim Araştırma Hastanesi’nde çalışan Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Dr. Ahmet Akbaş, Kovid-19 izolasyonunun ardından hayatını kaybetti.”

Yapılan açıklamaya göre, doktorumuz korona tedavisi görüyor, iyileşiyor, hatta tekrar çalışmaya başlıyor, sonrasında evde, aniden vefat ediyor..

Şimdi bu somut olay üzerinden, Türk Tabipleri Birliği’ne soralım..

“Vıdı vıdı yapmak kolay.. Buyrun açıklayın, iyileşen bu doktor, vaka mıydı, hasta mıydı?”

Evet, tam olayın sorumlusuna yöneltiyorum soruyu..

Sokaktaki vatandaşın, “hasta sayısı veya vaka sayısı” üzerinden tartışma açmasına sebep olan Türk Tabipleri Birliği, haydi bakalım, buyursun o çok bilmişliğini, bir doktorun üzerinden göstersin..

Üstün Dökmen de, kendilerine yardımcı olsun..

Buyrun çıkın bu işin içinden..

“Testi negatife dönmüş olan, ama daha yeni koronayı atlatmış olan 30 yaşındaki gencecik bir doktorun bu ölümü, kalp krizi mi, korona mı? Korona testi negatif çıktığı halde, aslında doktorumuz halen hasta mıydı?”

Lütfen doktorlar, bizden bir şey gizlemeyin..

Bakın, muğlaklık, kaygı getirir. Bizi endişeye sevkediyorsunuz.. Gerçeği açıklayın..

Tabii biliyorsanız..

Hiç sanmıyorum ama..

İşiniz sadece yıkmak, tahrip etmek..

Ama.. 

Yine de ben sormuş olayım..

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Tam bir ...

Bir insan hele de bir saglikci "Hasta sayisi mi vaka sayisi mi" gibi aptalca, aptaldan da öte bir soru sormaz. Bu tam bir iblis tavridir. Her vakanin hasta olmadigini ilkokul bebesi bile bilir. Dunyada hicbir devlet butun vatandaslarini bir iki ayda hatta yilda virus taramasi yapacak diye birsey yok. Hicbir devletin boyle bir gucu yok. Yine dunyada hicbir devlet test yapip tani koyup gozetim altinda tutmadi ölümleri covid 19 diye adlandirmaz. Bizdeki iran, israil sevici iblisler mustesna. Onlarin dili her tarafa döner.
  • Yanıtla

Mehmet Yilmaz

Aciklanan vaka sayisi ile aciklanan enflasyon oranini carpip sonucu aciklanan issizlik oranina boldugunuzde Lozan'in gizli aciklanmayan maddelerinin sayisina ulasabildiginizi biliyormuydunuz? Matematikte buna Abdulhamit Han formulu derler, buyuk resmi cozmek icin kullaniliyor!
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay