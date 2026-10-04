153 kilometrelik Çerkezköy-Kapıkule hızlı tren kesimi 9 Ekim'de hizmete açılıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Hattı'nın 153 kilometrelik Çerkezköy-Kapıkule kesiminin 9 Ekim'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla hizmete açılacağını duyurdu. Hattın en uzun etabını oluşturan kesimde çalışmaların tamamlandığını belirten Uraloğlu, "Hızlı tren ağımızı Çerkezköy'den Kapıkule'ye, Avrupa sınırına kadar ulaştırıyoruz" dedi.

Uraloğlu, hem yolcu hem de yük taşımacılığına hizmet verecek kesimle birlikte, hattın hizmete girmesiyle Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne'nin de hızlı tren ağına dahil edileceğini, Trakya'nın hızlı tren konforuyla buluşturulacağını söyledi.

Hat tamamlanınca Halkalı-Kapıkule arası 1,5 saate inecek

Uraloğlu, Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Hattı'nın tamamlanmasıyla yolcu seyahat süresinin 4 saatten 1,5 saate, yük taşıma süresinin ise 8,5 saatten 3,5 saate düşeceğini, mevcut hat kapasitesinin 4 kat artırılacağını kaydetti. Bakanın aktardığı hedeflere göre yıllık yolcu kapasitesi 600 binden yaklaşık 3 milyona, yıllık yük kapasitesi 1,5 milyon tondan 9,5 milyon tona çıkacak.

Hattın saatte 200 kilometre işletme hızına uygun inşa edildiğini kaydeden Bakan, çift hatlı, elektrikli ve Seviye-1 sinyalli proje kapsamında 31 köprü, 8 aç-kapa tünel, 2 viyadük, 114 alt ve üstgeçit ile 175 menfez inşa ettiklerini, 353 kilometre ray serimini tamamladıklarını bildirdi.

Demiryolu ihracat taşımalarının yüzde 86'sı 2024'te bu koridordan yapıldı

Uraloğlu, hattın özellikle İstanbul, Kocaeli, Tekirdağ ve Trakya'daki organize sanayi bölgeleri ile limanların Avrupa pazarlarına erişimini güçlendireceğini belirterek, 2024 yılında demiryoluyla yapılan ihracat taşımalarının yüzde 86'sının bu koridor üzerinden gerçekleştirildiğini kaydetti.

Halkalı-Kapıkule Hattı'nı, Türkiye'yi Avrupa demiryolu ağına yüksek standartlarda bağlayan Orta Koridor'un Avrupa'ya açılan en kritik kapısı olarak tanımlayan Bakan, "Bakü-Tiflis-Kars ile başlayan, Marmaray ile Asya ve Avrupa'yı birbirine bağlayan demiryolu zincirinin Avrupa bağlantısını güçlendiriyoruz" ifadesini kullandı. Uraloğlu, hattın Fav Limanı'ndan başlayarak Türkiye üzerinden Avrupa'ya uzanacak Kalkınma Yolu'nun batı ucunda yer aldığını, projenin Türkiye'nin doğu-batı ve kuzey-güney eksenindeki uluslararası ulaştırma koridorlarındaki konumunu daha da güçlendireceğini söyledi.

Kapıkule Gar sahasında yol sayısı 23'ten 42'ye çıkıyor

Proje kapsamında Babaeski, Lüleburgaz ve Büyükkarıştıran'da yeni istasyon binaları inşa ettiklerini, Kapıkule ve Edirne Gar binalarını ise yeniden yaptıklarını aktaran Uraloğlu, "Çerkezköy Yük İstasyonu Personel Binası ve Loko Bakım Atölyesi'ni de projemiz kapsamında hayata geçiriyoruz" dedi.

Bakan, sınır noktasındaki çalışmaları şöyle anlattı: "Kapıkule Gar sahasında yol sayısını 23'ten 42'ye, toplam hat uzunluğunu ise 14 bin 840 metreden 29 bin 680 metreye çıkarıyoruz. Kapıkule ile Bulgaristan sınırı arasındaki yaklaşık 2,4 kilometrelik kesimi de çift hatlı hale getiriyoruz."

Kapasite artışıyla Kapıkule'de tren kabul ve manevra kabiliyetinin artırılacağını belirten Uraloğlu, gümrük ve muayene işlemlerinin hızlandırılarak sınır geçişlerindeki bekleme sürelerinin azaltılacağını kaydetti.

Hattın diğer etaplarında inşaat sürüyor. Uraloğlu, Ispartakule-Çerkezköy etabı ile Ispartakule'yi Halkalı'ya bağlayacak kesimde yapım çalışmalarının devam ettiğini, bütün etapların tamamlanmasıyla Türkiye'nin Avrupa-Asya demiryolu taşımacılığındaki rolünün daha da güçleneceğini bildirdi.