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Yerel Mersin'de 'adınız terör örgütüne karıştı' diye 435 bin TL dolandıran 4 şüpheli tutuklandı
Yerel

Mersin'de 'adınız terör örgütüne karıştı' diye 435 bin TL dolandıran 4 şüpheli tutuklandı

Yeniakit Publisher
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Mersin'de 'adınız terör örgütüne karıştı' diye 435 bin TL dolandıran 4 şüpheli tutuklandı

Mersin'de 'adınız terör örgütüne karıştı' denilerek 435 bin TL dolandırılan S.V.'nin başvurusu sonrası İstanbul'da yakalanan 4 şüpheli mahkemece tutuklandı.

Mersin'de telefonla aranan S.V., kendilerini polis olarak tanıtan şüphelilerce "adınız terör örgütüne karıştı" denilerek 435 bin TL dolandırıldı. Mağdurun polise başvurması üzerine yürütülen çalışmada 4 şüpheli yakalanıp tutuklandı.

Alınan bilgiye göre şüpheliler, telefonla aradıkları S.V.'yi adının terör örgütüne karıştığı iddiasıyla korkuttu. Korkan ve adının karıştığını düşünen mağdur, şüphelilerin verdiği banka hesabına 435 bin TL gönderdi. Parayı gönderdikten sonra şüphelilerin irtibatı kesmesi üzerine dolandırıldığını anlayan S.V. polise başvurdu.

Şüpheliler İstanbul'da yakalandı

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri çalışma yaptı. Dolandırıcılık olayına karıştığı tespit edilen şahısların İstanbul'da olduğu belirlendi.

Mersin ve İstanbul polisiyle koordineli yürütülen çalışma sonucunda şüpheliler B.Ö., A.Y., B.K. ve E.Y. yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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