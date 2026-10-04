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Dünya Haydutlar zor durumda! İran’dan ABD’ye bir rest daha
Dünya

Haydutlar zor durumda! İran’dan ABD’ye bir rest daha

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:

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Haydutlar zor durumda! İran’dan ABD’ye bir rest daha

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ülkesinin ABD'ye ilettiği teklife ilişkin açıklama yaptı. Kalibaf, "İran'ın sunduğu 7 şart uygulanmadıkça Hürmüz Boğazı açılmayacak." dedi.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Kalibaf, Meclisin basına açık oturumunda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ABD'lilerin medyada yer alan açıklamalarının aksine arabulucular üzerinden İran'a öneride bulunduklarını söyleyen Kalibaf, "Tek taraflı taleplerde bulunma döneminin bittiğini ve İran'ın sunduğu 7 şart uygulanmadıkça Hürmüz Boğazı'nın açılmayacağını bilmeleri gerekiyor." diye konuştu.

Kalibaf, ABD'nin İran'ın kararlılığını iyi bildiğini ve iç kamuoyunda algı oluşturmak için ekonomik baskı ve askeri girişimlere ilave olarak tehdit söylemlerini artırdığını savundu.

Ülkesinin sosyal medyada yer alan tehdit içerikli açıklamalara göre değil gerçeklere göre politika belirlediğini söyleyen Kalibaf, ABD'lilerin yaptığı "çelişkili" açıklamalarının İran halkının zihnini karıştırmayı amaçladığını dile getirdi.

İran heyeti, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu marjında gittiği ABD'de, Hürmüz Boğazı'nın açılmasına ilişkin Katar arabuluculuğunda ABD'ye 7 şart sunmuştu.

Ancak ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın şartlarını kabul etmediklerini açıklamıştı.

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