Ankara'da ressam Özgür Diler 35 yılda 100'den fazla kamu binasının duvarlarına resim çizdi

Ankara'da ressam Özgür Diler (47), 35 yıl önceki merakıyla başladığı mesleğinde kendi anlatımıyla bugüne kadar 100'den fazla kamu binasının duvarlarına resim çizdi. Hastane duvarlarından tişörtlere uzanan çalışmalarında çocukların hayal dünyasını resimlerine yansıtan Diler, Mehmet Akif Ersoy, Piri Reis ve Azerbaycanlı şair Vahapzade gibi şahsiyetlerin portrelerinin yanı sıra Hürkuş ve KAAN gibi yerli uçak motiflerini de duvarlara işliyor.

Yeteneğini küçük yaşlarda keşfettiğini söyleyen Diler, sanata evlerinin bahçesinde adım attığını anlattı: "Bizim bahçemizin duvarları vardı, oralara ufaktan resim yapmaya başladım. Sonradan sanatçıların resimlerini, tişörtlere yapıyorduk. Bizimki baskı değildi, fırçayla yapıyorduk. O zamanın meşhur olan sanatçılarını yapıyorduk."

Sanatıyla çocuklarda kültür bilinci oluşturmayı amaçladığını belirten Diler, "Çocukları seviyoruz, çocuklara faydalı olmayı da seviyoruz. Mesela Mehmet Akif Ersoy'u yapıyoruz, çocuklar görüyor, seviniyor. Mesela Piri Reis'i hiç tanımıyorlar ama portresini yapıyoruz, orada onu görüyor. Vahapzade, Azerbaycan'ın ünlü şairi, onu yapıyoruz, çocuklardan ilk defa gören oluyor, tanıyor. Hatta oraya onun dörtlüğünü, şiirini yazıyoruz" dedi. Kimi çocukların resimler karşısında "Ben de ressam olacağım, ben de yapacağım" dediğini aktardı.

Ulucanlar Çocuk Hastanesi'nde dişi çekilen çocuğa fırça

Çocuk hastanelerindeki duvar renklendirme çalışmalarına değinen Diler, "Ulucanlar Çocuk Hastanesi'ne resim yaptık. Diş çekilmesi biraz sıkıntı olduğu için çocuklar orada tabii ağlıyor ama o resimleri görünce seviyorlardı. Onlara faydası oluyordu, motivasyonu artıyordu. Kimi çocuk merak salıyordu, dişini çektikten sonra eline fırça veriyorduk" açıklamasını yaptı.

Ulucanlar Cezaevi'nde mahkum resimlerine restorasyon

Diler, kendisini duygulandıran projenin Ulucanlar Cezaevi'nde gerçekleştiğini söyledi. "Mahkumlarımızın yaptığı resimlere restorasyon çalışması yaptık. Orada da ayrı duygulandık. Onlar belki 50-60-70 senelik resimlerdi. Restore ettik güzel bir şekilde" diyen ressam, ziyarete gelenlerin mahkumların yaptığı resimleri yeniden görünce sevindiğini, fotoğraf çekilenler olduğunu da sözlerine ekledi.

Bazen yaptıkları işleri kendilerinin bile unuttuğunu belirten Diler, mesleğindeki önceliğini şu sözlerle anlattı: "En büyük hedefim çocukları mutlu etmek. Onlara yaptığımız işlerden bir şeyler anlatmak, öğretmek, bilmelerini sağlamak. Kendi kültürümüzü, tarihimizi resimlere döküp anlatmak."