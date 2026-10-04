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Sağlık Arizona Üniversitesi araştırması: Yaşlanan beyin gerilemiyor, yeniden yapılanıyor
Sağlık

Arizona Üniversitesi araştırması: Yaşlanan beyin gerilemiyor, yeniden yapılanıyor

Yeniakit Publisher
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Arizona Üniversitesi araştırması: Yaşlanan beyin gerilemiyor, yeniden yapılanıyor

Arizona Üniversitesi'nden sinir bilimciler, yaşlılıkta hafıza değişiminin gerileme değil, tecrübeyi verimli kullanmak için yeniden yapılanma olduğunu gösterdi.

ABD'deki Arizona Üniversitesi'nden sinir bilimciler, ileri yaşlarda görülen hafıza değişimlerinin beynin yıpranması ya da gerilemesi anlamına gelmediğini ortaya koydu. Araştırmaya göre beyin bu dönemde, birikmiş tecrübeleri daha verimli kullanmak üzere kendini yeniden yapılandırıyor.

Çalışmada, geleneksel nörobilim çevrelerinin uzun süredir savunduğu "yaşlılık bir telafi ve gerileme dönemidir" tezi çürütüldü.

Bilim insanları, çocukluk döneminde yaşanan nörolojik sıçramaların bir benzerinin ileri yaşlarda da gerçekleştiğini belirterek yaşlanmanın zihinsel kapasite kaybı değil, genetik olarak korunmuş adaptif bir gelişim evresi olduğunu öne sürdü.

Enerji tüketen hipokampus görevi ön beyin kabuğuna bırakıyor

Bulgulara göre yaşlandıkça anlık ve detay hafızasını yöneten hipokampus bölgesi geri plana çekiliyor, genel bilgi ve tecrübeleri işleyen ön beyin kabuğu kontrolü devralıyor. Araştırmacılar bu değişimi hipokampusun aşırı enerji tüketen yapısına bağlıyor: Beyin, kaynaklarını tasarruflu kullanmak ve gençlikte edinilen devasa veri birikimini organize etmek için bilinçli bir görev değişimi yapıyor. Süreçte bazı sinirsel bağlantıların ve sinaps ağlarının zayıflamak yerine belirgin biçimde güçlendiği de tespit edildi.

Beyin, önceliğini günlük önemsiz ayrıntıları hatırlamaktan çıkarıp toplumsal bilgi aktarımı, derin tecrübe ve sosyal ilişki yönetimine yönlendiriyor.

Çalışmanın başyazarı psikolog Fabian-Xose Fernandez, bulguları şöyle değerlendirdi: "Normatif yaşlanmayı yalnızca bir zihinsel çöküş ve kayıp hikayesi olarak okursak büyük resmi kaçırırız. Yaşlı beyin genç beyinden çok daha farklı işlevler, özellikle depolanmış uzmanlığın paylaşımı için optimize edilmiştir."

Alzheimer teşhisinde yeni ufuk

Uzmanlar, beynin bu doğal adaptasyon stratejisinin netleştirilmesinin tıp dünyasında kritik bir eşiği aşacağını vurguladı. Doğal ve sağlıklı zihinsel yeniden yapılanmanın sınırları çizildiğinde, erken evrelerinde kontrolsüz hipokampus aktivitesiyle ortaya çıkan Alzheimer hastalığının biyolojik belirtilerinin normal yaşlanma sürecinden çok daha erken ve kesin hatlarla ayırt edilebileceği ifade edildi.

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