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Siyaset Üzerini böyle çizdiler! Yeni Parti'de şimdi de 'pislik' kavgası
Siyaset

Üzerini böyle çizdiler! Yeni Parti'de şimdi de 'pislik' kavgası

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Üzerini böyle çizdiler! Yeni Parti'de şimdi de 'pislik' kavgası

Pavyonda verilen rüşvetle oturduğu CHP Genel Başkanlık koltuğundan “mutlak butlan” kararı ile kalkan ve tartışmaları isimlerle Yeni Parti’yi kuran Özgür Özel’in partisinde şimdi de hakaret skandalı yaşandı. Üsküdar Yeni Parti ilçe Başkanlığı seçimlerinde bir delege için “pislik” ifadesi kullanıldığı ortaya çıktı.

 ÖZEL HABER

Pavyon köşelerinde dağıtılan rüşvet paraları ile oturduğu CHP Genel Başkanlık koltuğundan “mutlak butlan”  kararı ile kalkan ve etrafına topladığı şaibeli isimlerle Yeni Parti’yi kuran Özgür Özel’in partisinde sular durulmuyor. Menfaat mücadelelerinin, ayak oyunlarının ve yumruklaşmaların eksik olmadığı, silahların patladığı Yeni Parti ilçe kongreleri bu defa da hakaret skandalıyla çalkalanıyor.

Marmaris’te Belediye Başkanı Acar Ünlü’nün hukuka aykırı olarak oy sayımı yaptığının görüntülenmesinin, Anamur’da Belediye Başkanı Durmuş Deniz’in ittiği kadının kolunun kırılmasının, Şahinbey’de yaşanan arbedenin, Esenyurt’ta ortalığın karışmasının, Mezitli’de silahların ateşlenmesinin ardından şimdi de Üsküdar Yeni Parti ilçe Başkanlığı seçimlerinde bir delege için “pislik” ifadesi kullanıldığı ortaya çıktı.

 

ÜSTÜNÜ ÇİZDİLER “PİSLİK” YAZDILAR

Dün yapılan Üsküdar Yeni Parti ilçe başkanlığı seçimlerinde delegelerin yarıdan çoğu sandığa gitmezken, kongreye hakaretler damgasını vurdu. 400 ‘ün üzerinde delegesi olan YP’nin Üsküdar ilçe başkanlığı seçimlerinde sadece 137 delege oy kullanırken, Nurali Akkaya adlı delege partililerin hedefi oldu. Delege listesinde yer alan “Nurali Akkaya” ismini tükenmez kalemle karalayan Yeni Partililer YP’li Akkaya’nın isminin yanına büyük harflerle “PİSLİK” yazdı. Skandal ifadeler Özgür Özel’in partisinde dönen kavgayı bir kez daha deşifre etti.

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