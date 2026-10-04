Kağıthane'de 3 gün rehin tutulan 2 kişiyi polis kurtardı, 4 şüpheli tutuklandı

İstanbul Kağıthane'de, iddiaya göre alacak meselesi nedeniyle elleri ve ayakları koli bandıyla bağlanarak bir evde 3 gün rehin tutulan Hakan Ç. (25) ile Görkem Serkan T.'yi (25) polis kurtardı. Olaya ilişkin yakalanan 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Merkez Mahallesi'ndeki evde kelepçeli ve yüzü yaralı bir kişinin bulunduğu ihbarı üzerine, 20 Eylül Pazar günü saat 15.00 sıralarında Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ile Mobil Park polisi ekipleri harekete geçti. Daireye giren ekipler, iki kişiyi darbedilmiş, elleri ve ayakları koli bandıyla bağlı halde buldu; evdeki Zeki A. (28) gözaltına alındı.

Evdeki aramada 1 ruhsatsız tabanca, şarjör, 7 mermi ve hançer ele geçirildi. Darbedilen Hakan Ç. ile Görkem Serkan T.'nin yüzlerinde ve vücutlarının çeşitli yerlerinde yaralar oluştu.

İki kişinin binaya girdikten 3 gün sonra polis tarafından kurtarıldığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde rehinelerin "Allah'ım sen çok büyüksün, dualarım kabul oldu" diyerek ağladığı anlar görülüyor.

'Sırtımda naylon erittiler'

Görkem Serkan T. ifadesinde, Mahsun ile birlikte olan Zaza isimli şahsı arayarak öldürülmemesi şartıyla yanına geleceğini söylediğini, buluşma yeri olarak Pendik Güzelyalı'daki bir oto yıkamacıyı tarif ettiğini anlattı. Burada gri renkli bir araca bindirildiğini ve araçtaki tanımadığı 4 kişi tarafından darbedildiğini belirten Görkem Serkan T., otoban üzerinde içinde Yusuf isimli şahsın da bulunduğu siyah bir araca geçirildiğini, telefonunun gasbedilip şifrelerinin zorla alındığını aktardı.

Çıkarıldığı dairede eli, ayağı ve ağzı bağlanarak koltuğa oturtulduğunu, Yusuf ile ismini bilmediği kilolu, sakallı bir şahsın sorular sorarak işkence yapmaya başladığını ifade eden Görkem Serkan T.'nin şu sözleri kullandığı öğrenildi: "Sırtımda naylon erittiler. Yusuf isimli şahıs elinde bulunan bıçakla benim sağ elimin serçe parmağımı, gözümün sol tarafını, sağ kolumu derin bir şekilde kesti." İfadesinin devamında, bir süre sonra Hakan Ç.'nin de daireye getirilip bağlandığını, onun da sırtında naylon eritildiğini anlattı.

'Kanser olan abini alırım felç bırakırım' tehdidi

Hakan Ç. ifadesinde, 19 Eylül günü mahalleden bir arkadaşının kendisini arayarak evine gelen kişilerin aracının plakasını sorduğunu ve yanlarında tanıdığı Yusuf Y.'nin bulunduğunu söylediğini aktardı. Yusuf Y.'yi aradığında telefonu Mahsun isimli şahsın aldığını belirten Hakan Ç., "Benim yanıma geleceksin, kanser olan abini alırım felç bırakırım" sözleriyle tehdit edildiğini, Mahsun'un ayrıca Görkem'i yakaladığını ve yüzü gözü mor haldeki fotoğrafını annesine gösterdiğini söylediğini anlattı. Ailesine bulaşılmasından korktuğu için Pendik Güzelyalı'da atılan konuma tek başına gittiğini dile getirdi.

Gittiği yerde siyah bir araca bindirilip darbedildiğini anlatan Hakan Ç., bir ofise götürüldüğünü, ardından mavi bir araçta telefonunun gasbedildiğini, yeşil renkli başka bir araçta da darbın sürdüğünü, daireye vardığında Görkem Serkan T.'nin yüzünün tanınmayacak halde olduğunu ifade etti. İkisinin de sırtında naylon eritilerek yakıldığını söylediği bilgisi edinildi.

Hakan Ç.: 'Bağlı elimi göstererek yardım istedim'

Hakan Ç., 20 Eylül sabahı Zeki A.'nın elindeki tabancanın dipçiğiyle ikisinin başına defalarca vurduğunu, şahıs odadan ayrılınca bir fırsat bulup ayağa kalktığını anlattı: "Küçük adımlarla cama doğru ilerledim ve camdan birinin görmesi umuduyla dışarı baktım. O esnada bir kadınla göz göze geldim ve bağlı elimi göstererek yardım istedim." Her an birinin gelmesinden korktuğu için bırakıldığı yere geri yattığını, kısa süre sonra kapının çalındığını, eve giren polislerin kendilerini alarak önce hastaneye, sonra emniyete götürdüğünü söyledi.

Üç şüpheli kamera incelemesinin ardından gözaltına alındı

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri, olaya karışan diğer şüphelileri belirledi. İdris A. (21), Tarık O. (21) ve Suat Eren D. (22), Kağıthane'de farklı adreslerde gözaltına alındı. Şüphelilerin ve rehin alınanların binaya girdiği anlar da güvenlik kamerasına yansıdı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Zeki A., İdris A., Tarık O. ve Suat Eren D., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Hakan Ç. ile Görkem Serkan T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Zeki A.'nın "uyuşturucu madde ticareti", "uyuşturucu kullanma", "açıktan hırsızlık" ve "kapkaç" suçlarından emniyete 7, Suat Eren D.'nin "kasten yaralama" suçundan 2 geliş kaydı bulunduğu öğrenildi. İdris A.'nın "uyuşturucu madde kullanma" ve "taksirle yaralama", Tarık O.'nun ise "ateşli silahlar kanununa muhalefet", "şantaj" ve "kasten yaralama" suçlarından kayıtları olduğu belirtildi. Rehin tutulanlardan Hakan Ç.'nin "uyuşturucu madde kullanma" suçundan 1, Görkem Serkan T.'nin ise "uyuşturucu madde ticareti", "uyuşturucu madde kullanma", "hakaret" ve "taksirle yaralama" suçlarından emniyete 14 geliş kaydı bulunduğu öğrenildi.