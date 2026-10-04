Kastamonulu öğrenci ve öğretmenler TEKNOFEST Güneydoğu'dan 5 ödülle döndü

TEKNOFEST Güneydoğu kapsamında gerçekleştirilen yarışmalara katılan Kastamonulu öğrenci ve öğretmenler, 2 Türkiye birinciliği, 2 Türkiye ikinciliği ve Ticarileştirme Potansiyeli Ödülü olmak üzere toplam 5 ödülle döndü.

Birincilikler "PCB Montaj Yarışması"ndan geldi. Serbest seviye kategorisinde yarışan Taş Mektep Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmeni Cafer Koç Türkiye birincisi olurken, aynı yarışmanın lise seviyesi kategorisinde okulun öğrencisi Salih Açıkgöz de Türkiye birinciliği elde etti.

"Pardus Hata Yakalama" yarışmasında ise Merkez Ortaokulu danışman öğretmeni Ali Kara, takım kaptanı Yiğit Kara ve takım üyesi Türker Uysal Türkiye ikincisi oldu.

VRATOLYE projesiyle Türkiye ikinciliği ve Ticarileştirme Potansiyeli Ödülü

Taş Mektep Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi TeknoAtolye Takımı, "İnsanlık Yararına Teknolojiler" yarışmasının eğitim, kültür ve dijital deneyim teknolojileri kategorisinde VRATOLYE projesiyle Türkiye ikinciliği elde etti. Danışman öğretmen Muhammed Darıcıoğlu, takım kaptanı Furkan Tüfekçi ile takım üyeleri Özcan Onur Terzi ve Süleyman Orhan'dan oluşan takım, projenin yenilikçi ve uygulanabilir yapısıyla ayrıca Ticarileştirme Potansiyeli Ödülüne layık görüldü.

Yarışmada Kastamonu'yu temsil ederek farklı kategorilerde derece elde eden öğrenci ve öğretmenler, ödüllerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen ödül töreninde aldı.

Gümüş: "Üreten, geliştiren ve çözüm ortaya koyan bireyler"

Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, elde edilen başarılardan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Derecelerin kendilerini gururlandırdığını belirten Gümüş, "Bu başarılar; öğrencilerimizin üreten, geliştiren ve çözüm ortaya koyan bireyler olarak yetişmeleri adına okullarımızda yürütülen çalışmaların önemli sonuçlarıdır. Özellikle mesleki eğitimde üretim ve teknoloji odaklı çalışmalarımızın böylesine önemli organizasyonlarda karşılık bulmasını çok kıymetli görüyoruz" dedi.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda öğrencilerin yeteneklerini keşfetmelerini, özgün fikirlerini projelere dönüştürmelerini ve milli teknoloji hamlesine katkı sunacak yetkinliklerle yetişmelerini önemsediklerini kaydeden Gümüş, ili gururlandıran öğrenci ve öğretmenleri tebrik ederek okul yöneticilerine, ailelere ve emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarına teşekkür etti.