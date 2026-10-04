A Milli Takım 5 Ekim'de İtalya deplasmanında: Arda Güler ve Barış Alper cezalı

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki dördüncü maçında 5 Ekim Pazartesi günü TSİ 21.45'te Bologna kentindeki Renato Dell'Ara Stadyumu'nda İtalya'ya konuk olacak. Belçika maçında gördükleri sarı kartla cezalı duruma düşen Arda Güler ve Barış Alper Yılmaz, bu karşılaşmada forma giyemeyecek.

İki futbolcu kamptan izinli olarak ayrıldı. Orkun Kökçü ise daha önce ayak parmağındaki ağrıları nedeniyle aday kadrodan çıkarılmıştı.

Grupta Fransa'ya 1-0, İtalya'ya 4-1 ve Belçika'ya 3-0 yenilen ay-yıldızlılar son sırada bulunuyor. Milliler grupta çıktığı müsabakalarda 1 gol atarken kalesinde 8 gol gördü. İtalya ise 1'er galibiyet, beraberlik ve mağlubiyetle topladığı 4 puanla üçüncü basamakta yer alıyor.

İtalya ile 18. randevu

İki takım bugüne kadar 17 kez karşı karşıya geldi. Türkiye bu maçlarda 5 beraberlik alırken 12 kez sahadan yenilgiyle ayrıldı; ay-yıldızlıların attığı 11 gole İtalya 33 golle karşılık verdi.

Milliler 658. maçına çıkıyor

A Milli Takım bugüne kadar 368'i resmi, 289'u özel olmak üzere 657 karşılaşma oynadı. Bu maçlarda 1'i hükmen olmak üzere 260 galibiyet, 246 mağlubiyet ve 151 beraberlik bulunuyor; Milliler rakip filelere 907 gol gönderirken kalesinde 940 gol gördü.

Teknik Direktör Vincenzo Montella ise İtalya karşısında milli takımın başındaki 40. maçına çıkacak. Montella yönetiminde oynanan 30'u resmi, 9'u özel 39 karşılaşmada 21 galibiyet, 13 mağlubiyet ve 5 beraberlik alındı.

Ay-yıldızlılar son dönemde çıktığı karşılaşmalarda istediği sonuçları almakta zorlanıyor. Son 6 maçtaki tek galibiyet ABD karşısında 3-2'lik skorla geldi; Milliler bu süreçte gruptaki üç yenilginin yanı sıra Avustralya'ya 2-0 ve Paraguay'a 1-0 mağlup oldu.

Düdük Szymon Marciniak'ta

Bologna'daki mücadeleyi Polonya Futbol Federasyonu'ndan Szymon Marciniak yönetecek. Marciniak'ın yardımcılıklarını vatandaşları Tomasz Listkiewicz ve Adam Kupsik üstlenecek, dördüncü hakem Karol Arys olacak. VAR'da Polonya Futbol Federasyonu'ndan Piotr Lasyk, AVAR'da ise İsviçre Futbol Federasyonu'ndan Lukas Fhndrich görev yapacak.

Montella'nın belirlediği aday kadroda şu isimler yer alıyor: