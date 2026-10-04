Beşiktaş'ta olağanüstü seçimli genel kurul başladı, Serdal Adalı tek aday

Beşiktaş Kulübü'nün olağanüstü seçimli genel kurulu, 4 Ekim Pazar günü Sinan Erdem Spor Salonu'nda başladı. Mevcut başkan Serdal Adalı seçime tek aday olarak girdi.

Divan başkanlığına Beşiktaşlı Avukatlar Derneği Başkanı Av. Özkan Burak Özmen seçildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla açılan toplantıda divan başkanlığı, üyelere oy kullanımına ilişkin bilgileri verdi. Aidatlarını yatıran 39 bin 500 üye, 20 sandıkta oy kullanabilecek; oy verme işlemi saat 17.00'de sona erecek, ardından oy sayımına geçilecek.

Oy verme öncesinde açıklamalarda bulunan Adalı, 3 Ekim'de yapılan idari ve mali genel kurulda destek veren üyelere teşekkür etti ve "Bizlere olan güveninizi boşa çıkarmayacağımızdan, Beşiktaş'ı layık olduğu günlere beraber taşıyacağımızdan hiçbir Beşiktaşlının şüphesi olmasın" diye konuştu.

Gelir sorusuna Dikilitaş, sponsorluk ve yayın ihalesi yanıtı

Üyelerden en çok gelen sorunun kulübün bundan sonra nasıl gelir elde edeceği olduğunu aktaran Adalı, Dikilitaş projesinin tek seferlik bir gelir kalemi olduğunun söylendiğini ve sürdürülebilir gelir konusunda endişe edildiğini anlattı. Başkan, "Dikilitaş'tan gelecek gelirin bir kısmıyla yeni bir arsa alıp gayrimenkul projelerine devam edeceğiz" dedi.

Yeni sponsorluk gelirleri ekleyeceklerini söyleyen Adalı, takımın ligde ve Avrupa'da yaptığı çıkışla müsabaka gelirlerinin de artmasını beklediklerini, yeni yayın ihalesinden ise çok daha yüksek bir gelir beklentileri olduğunu dile getirdi.

Basketbol takımı sponsorluğu için görüşmelerin sürdüğünü, kısa süre içinde sonuçlandırıp formaya ve bütçeye gereken katkıyı alacaklarını belirten Adalı, forma sırt sponsoru konusunun yargıda olduğunu, ilgili şirketin TMSF'ye devredildiğini ve yeni yönetimle görüşerek konuyu netleştireceklerini aktardı. "Beşiktaş tarihinin tek kalemde en büyük gelirini getirecek projesini yaptık" diyen başkan, Dikilitaş'ın temelinin en kısa sürede atılacağını söyledi.

Adalı: "Üstüne para vererek, maaşını ödeyerek futbolcu gönderme devri sona erdi"

Transfer ettikleri her oyuncunun takımı hedeflerine taşıyacak kalitede olduğunu aktaran Adalı, yollarını ayırdıkları oyunculardan kâr elde ederek çıkacaklarını söyledi. Önceki yıllardaki transferlerin yarattığı güvensizlik ortamını bildiğini ve üyelere hak verdiğini belirten başkan, "Beşiktaş'ta artık üstüne para vererek, maaşını ödeyerek futbolcu gönderme devri sona erdi" dedi. Adalı, oyuncuların yükümlülüklerini düşüneceklerini, olası getirilerinin de göz ardı edilmemesi gerektiğini ifade etti.

Rakip kulüplerin 1-2 oyuncuya verdiği yıllık ücret ve bonservis bedeliyle takım kurduklarını anlatan Adalı, üç büyük kulübün kontratları ve maaşları karşılaştırıldığında iyi iş çıkardıklarının görüleceğini kaydetti. Kartal Yuvası mağazalarının her noktasında iyileştirme ve gelir artırma çalışmalarının süreceğini, stat tribün kapasitesinin kasım ayında 46 bine çıkarılacağını söyledi. Tek listeli seçimde oy kullanmaya gelen üyelere teşekkür eden başkan, "Beşiktaş'ımızla güzel günler göreceğiz" dedi.

Adalı'nın yönetim kurulu listesinde asil üyeler olarak Murat Kılıç, Uğur Fora, Leman Özgür Rodoplu, Mithat Görkem Aksoy, Aykan Aydın, Mete Düren, Orhan Özalp, Özkan Arseven, Mehmet Sarımermer ve Arslan Küçükemre; yedek üyeler olarak Toygun Batallı, Üzeyir Engin, Cengiz Sarıkaya, İpek Gençer Yağcı ve Ziya Fırat Gültekin yer alıyor.