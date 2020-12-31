Türk mahkemesi gecikti de AİHM kaç yılda karar verdi, gavur aşıkları!

Yeni taktik, “Avrupa Birliği’ne girmek istiyorsanız, sözleşmeye imza attıysanız, ordaki kurallara uyacaksınız!”

Sergiledikleri rezil tavırdan utandıkları için..

Yıllardır dillendirdikleri söylemin tam tersi bir konumda söylem geliştirdiklerinin ve bunun fecaatinin farkında oldukları için..

Suret-i hak’tan görünüyorlar..

Aslında kendileri o görüşte değillermiş de..

Zinhar, Selahattin Demirtaş ile yan yana gelmezlermiş de..

Ama ne yaparsınız..

Bir sözleşmeye imza atmışız..

Dolayısı ile ahde vefa prensibi gereği..

Sözleşmeye uymak zorunda imişiz.

Yanlış anlamayın..

Selahattin Demirtaş sempatizanlığından değil, geliştirilen bu söylem..

Gerçi arada Selahattin Demirtaş ile kahvaltı sofrasında buluşma var..

Desteklenen belediye başkanları ile partilerinin il başkanlarının buluşmaları var.

Apo’nun heykelini dikme sözü veren Selahattin Demirtaş’ın eğer yerseniz, bir hikaye kitabındaki teröristlerin isimleri üzerinden yazılmış hikayelerinin tanıtımı çerçevesinde, milliyetçisinden sosyal demokratına kadar partilerin il başkanlarının katıldığı tanıtım toplantılarında boy göstermeler var..

Onları saymayın. Onları görmeyin..

Onları es geçin..

Yanlış anlamayın.. Arkadaşlar, AİHM kararı üzerinden yürüyor..

Arkadaşlar AİHM sevdalısı değiller ama..

Ne yaparsınız, doğruyu da söylemek gerekir, AİHM’in kararlarının bağlayıcığını kabul etti isek..

Selahattin Demirtaş kararını da uygulamak zorundayız..

Bunu dillendiren tüm soytarılara..

Tüm hukuk hokkabazlarına, “hodri meydan” diyorum.

Siz PKK seviciliğinizden dolayı..

Milliyetçi geçineninden ülkücü görünümlüsüne kadar.

Sosyal demokratından Atatürkçü maskelisine kadar..

Dindar kimliklisinden sağcı değilim diyen başörtülü eşi ile fotoğraf verenine kadar..

Sizler hepiniz.. Erdoğan düşmanlığınızdan dolayı..

AİHM kararına sahip çıkıyorsunuz.

Aslında, o kadar dikkatinizi çekecek bir konu değildi.

Ama bir yerlerden emir geldi..

“Bu güzel bir yumuşak karın. Hepiniz saldırın.. Bu konu üzerinden vurun” denildiği için.

Emri aldıktan sonra, geçmişlerine bakmadan.. PKK ile ilgili sözlerini hatırlamadan.. HDP hakkındaki hakaretlerini unutarak..

İyi Partilisinden başlayın. CHP’lisine kadar..

Deva’cısından başlayın, Gelecek Partilisine kadar..

Hepsi, “Arkadaş, imza atmışız. AİHM kararı böyle diyor” modunda, ahkam kesmeye başladılar..

Soruyoruz, “Ne diyor efendi, AİHM kararı ne diyor, okudun mu?”

Cevaplıyor: “Yok abi, okumadım.. Demirtaş’ın avukatları AİHM kararında böyle denildiğini söylediler. Ben de ona göre söylüyorum.”

O zaman haydi buyrun, AİHM’inden başlayalım.. Bir kardeşi Kandil’de teröristliğe devam eden Selahattin Demirtaş’tan çıkalım..

İyi Parti’sinden başlayalım.. CHP’sinden çıkalım..

Affedersiniz, ne diyordunuz: “Kardeşim, Bizde yargılamalar çok uzun sürüyor.. AİHM de işte, buna dikkat çekiyor. Yoksa yanlış anlamayın, bizim PKK ile PKK’ya destek çıkanlarla işimiz olmaz.”

Devam ediyorlar.. AİHM diyor ki, “Adamı tutuklamışsınız, 2016 yılında.. Gelmişiz 2019’a.. Hâlâ tutuklu.. Olmaz ki ama.. Bir dava, bu kadar uzun sürmez ki! Ne karar vereceksen ver. Bu kadar uzun tutuklu bıraktın mı adamı.. O olmaz..

Ne kadar güzel, ne kadar haktan yana, ne kadar dostça anlatıyorlar değil mi?

Biz bile, bu ahlaksızların safına, az kalsın geçecek gibiyiz değil mi?

O zaman buyrun..

Soytarılığın resmini çekelim..

Türk mahkemelerine, “4 yıl da bir adam tutuklu kalmaz ki” diyen soytarılar..

“Biz Selahattin Demirtaş’ın suçlu olup olmadığı konusunu tartışmıyoruz. Uzun tutukluluk süresini, yıllarca karar verilememesini eleştiriyoruz” diyenler..

AİHM kaç yılda karar veriyor, bir de onu söyler misiniz?

Bırakın diğer dosyaları..

Örneğin Abdurrahman Dilipak abinin davası 10 yıl sürmüştü..

Benzer bir basın davasında, Erbil Tuşalp’in davası 4 yıl sürdüğü halde..

Dilipak abinin davası, 10 yıla yayılmıştı ama..

Haydi o örnekleri de kenara koyalım..

“Demirtaş hakkında 3 yıldır, hatta 4 yıldır karar verilemedi” diyerek elin gavurunun borazanlığına kalkışan ülkücü görünümlü Erdoğan düşmanlarına soralım: “AİHM, Selahattin Demirtaş’ın uzun süredir tutuklu kalmasını eleştirdiği davayı, kendisi kaç yılda karara bağladı?”

Haydi bakalım görelim..

4 Kasım 2016’da, Demirtaş tutuklandı..

İç hukuk yolları tüketilmeden, hızlı bir şekilde hemen, 17 Kasım 2016 tarihinde Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuruda bulunuldu. Anayasa Mahkemesi, yemedi içmedi, onlarca dava 4 yıldır, 5 yıldır, hatta 6 yıldır kendisinde beklerken..

21 Aralık 2017’de Anayasa Mahkemesi, red kararını verdi.

Ama öyle uyanık ki, bizim ülkücü maskelilerin ve FETÖ’cülerin desteğini alan PKK sempatizanı Demirtaş, daha Anayasa Mahkemesi red kararı vermeden, AİHM’e 20 Şubat 2017 tarihinde başvurusunu yapmış..

Olur mu? Olmaz..

Da.. Kimi kime şikayet edeceksin. Suçu işleyen, “kadı”nın bizzat kendisi..

AİHM ne yapmış? 1.5 yıl sonra, 20 Kasım 2018’de kararını vermiş..

Hani bize akıl veriyorlar ya.. 3 yıl bir davada karar verilemez mi kardeşim” diyorlar, bizim mahalledekiler de “Bende de tuz var” diyerek, hıyara koşuyorlar ya..

AİHM de zaten, 1.5 yılda karar vermiş.

Olay bitmiş mi? Hayır.

19 Şubat 2019’da AİHM Büyük Daire’ye itiraz edilmiş..

Büyük daire, tam 7 ay sonra ancak, 18 Eylül 2019’da duruşma yapmış.

Yapmış da ne olmuş.

Ardından bir sene 3 aylık bir bekleme daha.. 22 Aralık 2020’de, nihayet kararını açıklamış.

Yani AİHM, kararını ne kadar sürede vermiş?

Kanundaki süreleri atlamalara, kanunu hiçe saymalarına, süreleri dikkate almamalarına, mevzuatı delik deşik etmelerine rağmen..

20 Şubat 2017’den, 22 Aralık 2020’ye kadar geçen süreyi hesapladığınızda, tam 2 yıl 10 ay sonra kararını verebilmiş.

Şimdi bizdeki tuzlukçulara sorayım..

Bizdeki yerel mahkemelere laf yetiştiriyorsunuz. Demirtaş’ın kendisi avukat olduğu halde, “Bu binlerce sayfalık dokümanları nasıl inceleyeceğim ben.. Bana süre verin” diyerek, davaları savsakladığı halde..

Dosyaları 3 yılda karara çıkmadığı için, yerel mahkemeleri suçluyorsunuz da.

Verilecek karar, bir kişinin hürriyetini tahdit edecek, sabıkasına işlenecek karar olacağı için, Türk mahkemeleri ince eleyip, sık dokuduğu için eleştiriyorsunuz da..

Sadece ve sadece.. “Tutuklama kararı insan hakkı ihlalidir, değildir” demek için.. “şu suçu işlemiştir, şu kadar yıl hapis” falan demeyecek.. Sadece, “Tutuklama hak ihlalidir/değildir” diyecek..

Bunun için bile nerede ise 3 yıl bekleyen AİHM’in peşine takılmışız. “Yerel mahkemelerimiz de karar veremiyor. AİHM’e uymamız lazım” diyerek, mandacılık yapıyoruz.

Değil mi, CHP’nin, İP’in, Gelecek’in, Deva’nın.. Sözde PKK karşıtı sözcüleri..