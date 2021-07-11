Peker’in iddialarından ne kaldı elimizde?

Sedat Peker’in, siyasi iktidar aleyhine iftiralarının ilk dillendirilme tarihinin üzerinden bir aydan fazla zaman geçti..

Bugün hangi noktaya geldik?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun, bir tanıdığının sabahki duruşması için, geceyarısı karakola alınması üzerine, “Bırakın, annesi hasta” telefonu dışında..

Ne kaldı?

Veyis Ateş’in Habertürk’e geldiği günden bu yana, ayağını kaydırmaya çalışan Fatih Altaylı’nın emeline kavuşmasının dışında, şimdi elinizde ne kaldı?

Süleyman Özışık, “Binlerce KHK’lıyı göreve döndürdüm” demiş..

Ben size benzeri, onlarca değil binlerce megaloman göstereyim..

Aslında Türkiye’yi kendisinin yönettiğini, bakanların hepsinin yapacakları işleri kendisine sorduğunu, Yargıtay’ın/Danıştay’ın ona bilgi vermeden bir karar almadığını çevresindekilere anlatan nice tipler göstereyim..

Adama sorsan, “1000 tane KHK’lı için kefil olup işlerine geri döndürmüşsün.. On tane isim verebilir misin” diye..

İki tane isim sayamayacağından emin olabilirsiniz..

Ama olsun..

Onun üzerinden bakana, bakanın üzerinden de cumhurbaşkanına vuracağız ya..

Saldıralım..

İşimiz bu..

“Yalıkavak Marinası vardı ya” diyeceksiniz..

Eeee? Vardı evet..

Ne oldu ki, Yalıkavak Marinası’na?

Sedat Peker’in ilk açıklamasında, “1 milyar dolarlık değeri var” diye bahsediliyordu..

Sonra..

Sedat Peker’in “Adamın malına çöküldü” dediği Mübariz bile, “220 milyon dolar değeri vardı” diyor..

Durun hemen ortaya atılıp, “Ne olmuş: 1 milyar dolar olmazsa, 220 milyon dolar olsun. Az para mı?” diye sormayın..

Mübariz bile diyor ki, “Oranın zaten yarısı benim değildi. Benim hissem % 50 oranında idi. Yani 110 milyon dolar.”

Biliyorum, “110 milyon dolar az para mı” diyeceksiniz..

Haklısınız..

Ama bir problem daha var..

45 milyon dolarını zaten almış, Mübariz Bey..

1 milyar dolarlık çökme olayından, şimdi ne kaldı elde?

65 milyon dolar..

“1 TL bile önemli. Hak, haktır” diyeceklere söylüyorum..

Hisseyi alan, mahkemede açıklıyor gerçeği: “Yalıkavak Marinası’nın 130 milyon dolar borcu var.. Yarı hisseye 65 milyon dolar borç düşüyor. Onu indiğimizde, yarı hissenin değeri 45 milyon dolar ediyor. Biz de o parayı ödeyip, yarı hisseyi aldık.”

Eeee?

Şimdi o anlı şanlı gazetecilerin, siyasetçilerin..

“Hop kardeş, burası ne olmuş böyle? Derin devlet milletin malına mı çöküyor? Mafya babaları da olmasa, biz bu gerçekleri öğrenemeyecek miyiz?” sözlerini nereye koyacağız?

Ne gerçeği?

Ne derin devleti?

Çıksın, malına çöküldüğünü iddia eden de dahil olmak üzere..

“Olay öyle değil” diyen birisi varsa, açıklasın da, biz de öğrenelim, doğrusunu..

Ha, bir korkunç olay daha vardı..

Kısa zamanda zengin olan Sezgin Baran Korkmaz’ın, İçişleri Bakanlığı’na çağrılıp, “Şu kadar ver, yoksa halin harap” denildiğine ilişkin iftiralar vardı..

O ne oldu?

Onu ne siz sorun, ne biz söyleyelim..

Hayli sert bir kayaya kafamızı tosladık..

Karşımıza Koç çıktı..

Meğerse..

Devletin bakanlığında, kimse kendisinden bir kuruş falan istememiş.

Siyasi iktidarın amansız düşmanı olan büyük holdingin damadına çökmek isteyen SBK..

Sedat Peker ile operasyonu yaparken..

Koç’un damadının ricası ile..

Bazı bürokratlar devreye girip..

“Yaptığınız doğru değil” demişler..

Hepsi hepsi bu..

“Ben şimdi size göstermez miyim lan.. Siz bizim çökme operasyonumuza nasıl mani olursunuz lan” diyerek..

Olay bambaşka şekilde anlatıldı..

Günler, haftalar geçti..

Şimdi..

Anlaşıldı ki, o iddia da, külliyen iftira..

Şimdi geldik, FETÖ’cülerin darbesi sırasında, halka dağıtılan Kalaşnikof’lara..

“SADAT’a bir çamur sıçratmak istemiştik.

Tutmadı..

Şimdi bakalım, burdan bir karalama yapılabilir mi” diye, topa girişildi..

Eee?

Ne yapacaksınız şimdi?

“Efendim bilmem kaç bin tane Kalaşnikof silah, gelişigüzel insanlara dağıtılmış..”

Eee, sonra ne olmuş?

15 Temmuz 2016’nın üzerinden bir ay geçse..

Biraz korkar insan..

“Yarın o Kalaşnikof’larla, birileri birilerine saldırır mı acaba?” diye..

Endişelenir insan, “Bir tane değil, iki tane değil, binlerce Kalaşnikof.. Acaba, önceki gün ağız kavgası yaptığımız gence de o silahtan dağıtılmış mıdır? Şimdi gelip, yolumu kesip, o silahla genç-ihtiyar demeden, katliam yapar mı?”

Ama 15 Temmuz 2016’nın üzerinden tamı tamına 5 yıl geçmiş.

Dile kolay..

1822 gün..

Dağıtıldığı ileri sürülen Kalaşnikof’larla, bir tane olay duydunuz mu siz, 1822 gün içinde?

Ben duymadım..

Duyan var ise..

Bir hatırlatsın..

Ha, bugünden sonra, sırf haklı çıkmak için, birisi PKK’lı dostlarından aldığı Kalaşnikof’la suç işlemeye kalkarsa..

Ona da şimdiden söyleyelim, “Geçti Bor’un pazarı, sür eşeğini Niğde’ye!”

Doğrucu Davut’luğa soyunan arkadaşlar, itiraz edecekler, “10 bin dolar alan siyasetçi iddiasını es geçtin. O ne oldu? Doğrusu ne çıktı?”

Hah işte..

Onu da, bu kadar yalanı üzerinden alkışlar eşliğinde halk kahramanı ilan ettiğiniz kişiye sorun..

Veren o..

Kime verdiğini, en iyi o bilir..

Verdi ise, açıklasın..

Ne karşılığında verdiğini de açıklasın..

Kaç ay verdiğini de açıklasın..

Karşılığında hiçbir şey almadı ise, başka siyasetçilere değil de, özellikle o siyasetçiye 10 bin dolar vermesinin arkasında ne yattığını da açıklasın..

İnsanları maymun pozisyonuna düşürüp..

İki tane muz atıp, kavga etmelerini seyretmenin alemi yok..

Veya Türkiye’yi yönetmeye talip olan koca koca siyasetçilerin..

“Gazetecilik ciddi iştir” diyerek, küçük dağları kendileri (haşa) yaratmış gibi kasılanların “iki tane muzu paylaşmak” için birbirleri ile kavga etmelerine gerek yok..

Sorun kaynağına, “Kime verdin 10 bin doları” diye..

Bitirin sorunu..