  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ali Karahasanoğlu
Ali Karahasanoğlu
TÜM YAZILARI
Abdurrahman Dilipak
Abdurrahman Dilipak

Abdurrahman Dilipak

11 Temmuz 2021

“AK Parti davası” kaldığı yerden devam
Ahmet Gülümseyen
Ahmet Gülümseyen

Ahmet Gülümseyen

11 Temmuz 2021

Engellilerin sporla rehabilitasyon sonrası iş istihdamı…
Ali Akben
Ali Akben

Ali Akben

11 Temmuz 2021

Hasretten vuslata
Ali Karahasanoğlu
Ali Karahasanoğlu

Ali Karahasanoğlu

11 Temmuz 2021

Peker’in iddialarından ne kaldı elimizde?
Halil Kışlacık
Halil Kışlacık

Halil Kışlacık

11 Temmuz 2021

Sen de nasiplen...
İlhan Oral
İlhan Oral

İlhan Oral

11 Temmuz 2021

Polemik konusu zikir! 
Mustafa Armağan
Mustafa Armağan

Mustafa Armağan

11 Temmuz 2021

Milli Şef’in Beyaz Tren’i de tarifeli miydi?
Yaşar Değirmenci
Yaşar Değirmenci

Yaşar Değirmenci

11 Temmuz 2021

Diriliş, duruluş, varoluş yalnız bizde

Sultanı Türk kökenli Arap ülkesinden 'İsrail' resti!
Gündem

Sultanı Türk kökenli Arap ülkesinden 'İsrail' resti!

Umman Dışişleri Bakanı Bedr el-Busaidi, ülkesinin terör devleti İsrail'le ilişkilerini normalleştiren üçüncü Körfez ülkesi olmayacağını beli..
Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi! Gözyaşlarını tutamadı
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi! Gözyaşlarını tutamadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, terör örgütü PKK'nın dağa kaçırdığı Songül Akkuş'un teslim olduğunu annesi Fatma Akkuş'a müjdeledi. Gözyaşlarını tuta..
'Aşı kartı' dönemini resmen başlattılar! Üniversitelerden öğrencilerin eğitim hakkına skandal engelleme!
Gündem

'Aşı kartı' dönemini resmen başlattılar! Üniversitelerden öğrencilerin eğitim hakkına skandal engelleme!

Türkiye'nin yurtdışında vatandaşlarının engelleme ile karşılaşmaması ve uyum sağlaması için başlattığı 'aşı sertifikası' uygulamasını fırsat..
Karamollaoğlu 'Türkiye'nin problemi' diyerek isyan etti: Benim gibi düşünmüyorsan Allah belanı versin...
Siyaset

Karamollaoğlu 'Türkiye'nin problemi' diyerek isyan etti: Benim gibi düşünmüyorsan Allah belanı versin...

Türkiye'nin zihniyet problemi olduğunu belirten Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Benim gibi düşünmüyorsan, benim gibi inan..
Muharrem İnce rozet taktı, CHP'liler saldırdı
Gündem

Muharrem İnce rozet taktı, CHP'liler saldırdı

CHP'den ayrılarak Memleket Partisi'ne katılan ve rozetini Muharrem İnce'nin taktığı Bursa'nın Mudanya Belediyesi Meclis Üyesi Mehmet Er'in s..
İlk kez konuştu: Kılıçdaroğlu'ndan 'adaylık' açıklaması!
Siyaset

İlk kez konuştu: Kılıçdaroğlu'ndan 'adaylık' açıklaması!

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu’nun “Cumhurbaşkanı adayımız Kılıçdaroğlu” sözleri için, “Siyasi ortamı ve Mi..
'Türkiye' kararını duyurdular: Bugünden itibaren başladı
Dünya

'Türkiye' kararını duyurdular: Bugünden itibaren başladı

Polonya, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu dış ülkelerden gelenler için başlattığı karantina listesini güncelledi. Dışişleri Bakanlığı Tür..
Cumhurbaşkanı Erdoğan kurmaylarına talimat verdi: Yeni düzenleme yolda
Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan kurmaylarına talimat verdi: Yeni düzenleme yolda

AK Parti, dezenformasyona karşı harekete geçiyor. Sahte hesaplar ve sosyal medya ajanslarının yaydığı yalan bilgiler cezasız kalmayacak. RTÜ..
Yanar döner Yunan bakandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a görülmemiş 'yalakalık': M. Kemal'in...
Dünya

Yanar döner Yunan bakandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a görülmemiş 'yalakalık': M. Kemal'in...

Zaman zaman yaptığı çıkışlarla Türkiye'nin tepkisini çeken Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, verdiği bir röportajda Cumhurbaşkanı E..
Çilekli parfe nasıl yapılır? Çilekli hafif parfe tarifi
Kadın - Aile

Çilekli parfe nasıl yapılır? Çilekli hafif parfe tarifi

İster kahvaltı da ister tatlı olarak yiyebileceğiniz parfe yaz aylarının gelmesi ile meyveli olarak tercih ediliyor. Çilek mevsiminde denene..

Peker’in iddialarından ne kaldı elimizde?

11 Temmuz 2021


Ali Karahasanoğlu İletişim: [email protected]

 

Sedat Peker’in, siyasi iktidar aleyhine iftiralarının ilk dillendirilme tarihinin üzerinden bir aydan fazla zaman geçti..

Bugün hangi noktaya geldik?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun, bir tanıdığının sabahki duruşması için, geceyarısı karakola alınması üzerine, “Bırakın, annesi hasta” telefonu dışında..

Ne kaldı?

Veyis Ateş’in Habertürk’e geldiği günden bu yana, ayağını kaydırmaya çalışan Fatih Altaylı’nın emeline kavuşmasının dışında, şimdi elinizde ne kaldı?

Süleyman Özışık, “Binlerce KHK’lıyı göreve döndürdüm” demiş..

Ben size benzeri, onlarca değil binlerce megaloman göstereyim..

Aslında Türkiye’yi kendisinin yönettiğini, bakanların hepsinin yapacakları işleri kendisine sorduğunu, Yargıtay’ın/Danıştay’ın ona bilgi vermeden bir karar almadığını çevresindekilere anlatan nice tipler göstereyim..

Adama sorsan, “1000 tane KHK’lı için kefil olup işlerine geri döndürmüşsün.. On tane isim verebilir misin” diye..

İki tane isim sayamayacağından emin olabilirsiniz..

Ama olsun..

Onun üzerinden bakana, bakanın üzerinden de cumhurbaşkanına vuracağız ya..

Saldıralım..

İşimiz bu..

“Yalıkavak Marinası vardı ya” diyeceksiniz..

Eeee? Vardı evet..

Ne oldu ki, Yalıkavak Marinası’na?

Sedat Peker’in ilk açıklamasında, “1 milyar dolarlık değeri var” diye bahsediliyordu..

Sonra..

Sedat Peker’in “Adamın malına çöküldü” dediği  Mübariz bile, “220 milyon dolar değeri vardı” diyor..

Durun hemen ortaya atılıp, “Ne olmuş: 1 milyar dolar olmazsa, 220 milyon dolar olsun. Az para mı?” diye sormayın..

Mübariz bile diyor ki, “Oranın zaten yarısı benim değildi. Benim hissem % 50 oranında idi. Yani 110 milyon dolar.”

Biliyorum, “110 milyon dolar az para mı” diyeceksiniz..

Haklısınız..

Ama bir problem daha var..

45 milyon dolarını zaten almış, Mübariz Bey..

1 milyar dolarlık çökme olayından, şimdi ne kaldı elde?

65 milyon dolar..

“1 TL bile önemli. Hak, haktır” diyeceklere söylüyorum..

Hisseyi alan, mahkemede açıklıyor gerçeği: “Yalıkavak Marinası’nın 130 milyon dolar borcu var.. Yarı hisseye 65 milyon dolar borç düşüyor. Onu indiğimizde, yarı hissenin değeri 45 milyon dolar ediyor. Biz de o parayı ödeyip, yarı hisseyi aldık.”

Eeee?

Şimdi o anlı şanlı gazetecilerin, siyasetçilerin..

“Hop kardeş, burası ne olmuş böyle? Derin devlet milletin malına mı çöküyor? Mafya babaları da olmasa, biz bu gerçekleri öğrenemeyecek miyiz?” sözlerini nereye koyacağız?

Ne gerçeği?

Ne derin devleti?

Çıksın, malına çöküldüğünü iddia eden de dahil olmak üzere..

“Olay öyle değil” diyen birisi varsa, açıklasın da, biz de öğrenelim, doğrusunu..

Ha, bir korkunç olay daha vardı..

Kısa zamanda zengin olan Sezgin Baran Korkmaz’ın, İçişleri Bakanlığı’na çağrılıp, “Şu kadar ver, yoksa halin harap” denildiğine ilişkin iftiralar vardı..

O ne oldu?

Onu ne siz sorun, ne biz söyleyelim..

Hayli sert bir kayaya kafamızı tosladık..

Karşımıza Koç çıktı..

Meğerse..

Devletin bakanlığında, kimse kendisinden bir kuruş falan istememiş.

Siyasi iktidarın amansız düşmanı olan büyük holdingin damadına çökmek isteyen SBK..

Sedat Peker ile operasyonu yaparken..

Koç’un damadının ricası ile..

Bazı bürokratlar devreye girip..

“Yaptığınız doğru değil” demişler..

Hepsi hepsi bu..

“Ben şimdi size göstermez miyim lan.. Siz bizim çökme operasyonumuza nasıl mani olursunuz lan” diyerek..

Olay bambaşka şekilde anlatıldı..

Günler, haftalar geçti..

Şimdi..

Anlaşıldı ki, o iddia da, külliyen iftira..

Şimdi geldik, FETÖ’cülerin darbesi sırasında, halka dağıtılan Kalaşnikof’lara..

“SADAT’a bir çamur sıçratmak istemiştik.

Tutmadı..

Şimdi bakalım, burdan bir karalama yapılabilir mi” diye, topa girişildi..

Eee?

Ne yapacaksınız şimdi?

“Efendim bilmem kaç bin tane Kalaşnikof silah, gelişigüzel insanlara dağıtılmış..”

Eee, sonra ne olmuş?

15 Temmuz 2016’nın üzerinden bir ay geçse..

Biraz korkar insan..

“Yarın o Kalaşnikof’larla, birileri birilerine saldırır mı acaba?” diye..

Endişelenir insan, “Bir tane değil, iki tane değil, binlerce Kalaşnikof.. Acaba, önceki gün ağız kavgası yaptığımız gence de o silahtan dağıtılmış mıdır? Şimdi gelip, yolumu kesip, o silahla genç-ihtiyar demeden, katliam yapar mı?”

Ama 15 Temmuz 2016’nın üzerinden tamı tamına 5 yıl geçmiş.

Dile kolay..

1822 gün..

Dağıtıldığı ileri sürülen Kalaşnikof’larla, bir tane olay duydunuz mu siz, 1822 gün içinde?

Ben duymadım..

Duyan var ise..

Bir hatırlatsın..

Ha, bugünden sonra, sırf haklı çıkmak için, birisi PKK’lı dostlarından aldığı Kalaşnikof’la suç işlemeye kalkarsa..

Ona da şimdiden söyleyelim, “Geçti Bor’un pazarı, sür eşeğini Niğde’ye!”

Doğrucu Davut’luğa soyunan arkadaşlar, itiraz edecekler, “10 bin dolar alan siyasetçi iddiasını es geçtin. O ne oldu? Doğrusu ne çıktı?”

Hah işte..

Onu da, bu kadar yalanı üzerinden alkışlar eşliğinde halk kahramanı ilan ettiğiniz kişiye sorun..

Veren o..

Kime verdiğini, en iyi o bilir..

Verdi ise, açıklasın..

Ne karşılığında verdiğini de açıklasın..

Kaç ay verdiğini de açıklasın..

Karşılığında hiçbir şey almadı ise, başka siyasetçilere değil de, özellikle o siyasetçiye 10 bin dolar vermesinin arkasında ne yattığını da açıklasın..

İnsanları maymun pozisyonuna düşürüp..

İki tane muz atıp, kavga etmelerini seyretmenin alemi yok..

Veya Türkiye’yi yönetmeye talip olan koca koca siyasetçilerin..

“Gazetecilik ciddi iştir” diyerek, küçük dağları kendileri (haşa) yaratmış gibi kasılanların “iki tane muzu paylaşmak” için birbirleri ile kavga etmelerine gerek yok..

Sorun kaynağına, “Kime verdin 10 bin doları” diye..

Bitirin sorunu..

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

iftira diyorsun...!?

"Sedat Peker’in siyasi iktidar aleyhine iftiralarının ilk dillendirilme tarihinin üzerinden bir aydan fazla zaman geçti."
  • Yanıtla

:)))))

Elde hic bir şey kalmaz kardeşim merak etme! Sizde bu yüz varken ...:)))))))
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay