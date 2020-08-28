  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ali Karahasanoğlu
Ali Karahasanoğlu
TÜM YAZILARI
Abdurrahman Dilipak
Abdurrahman Dilipak

Abdurrahman Dilipak

28 Ağustos 2020

Petrol fırtınası
Ahmet Gülümseyen
Ahmet Gülümseyen

Ahmet Gülümseyen

28 Ağustos 2020

Raftan inen kitap ve çıplaklar-spor bayramı
Ahmet Varol
Ahmet Varol

Ahmet Varol

28 Ağustos 2020

Yeni Zelanda’daki canavara verilen ceza
Ali Karahasanoğlu
Ali Karahasanoğlu

Ali Karahasanoğlu

28 Ağustos 2020

Milliyetçi gazetede, Cumhuriyet kafalı Diyanet düşmanı çizim!
Av. Yaşar Baş
Av. Yaşar Baş

Av. Yaşar Baş

28 Ağustos 2020

Yeni sosyoloji ve siyasal iletişimin yeni dili
Hüseyin Acarlar
Hüseyin Acarlar

Hüseyin Acarlar

28 Ağustos 2020

Zafere Dair
Hüseyin Öztürk
Hüseyin Öztürk

Hüseyin Öztürk

28 Ağustos 2020

Yunandan dost olmaz
Kenan Alpay
Kenan Alpay

Kenan Alpay

28 Ağustos 2020

Kararlılığın sert ve yumuşak yüzleri
Murat Alan
Murat Alan

Murat Alan

28 Ağustos 2020

“Mal ucuzlanmiş, saman pahalılanmiş”
Prof. Dr. Ahmet Maranki
Prof. Dr. Ahmet Maranki

Prof. Dr. Ahmet Maranki

28 Ağustos 2020

TÜRK DÜNYASI! Alpaslan! Hedef 2023!!!
Şevki Yılmaz
Şevki Yılmaz

Şevki Yılmaz

28 Ağustos 2020

“Yezidi muhalefetten usandık!”
Süleyman Önsay
Süleyman Önsay

Süleyman Önsay

28 Ağustos 2020

Hicreti Anlamak ve Yaşamak!
Vehbi Kara
Vehbi Kara

Vehbi Kara

28 Ağustos 2020

Meclis Uhdesindeki Halifelik Yeniden İhya Edilmelidir
Yavuz Bahadıroğlu
Yavuz Bahadıroğlu

Yavuz Bahadıroğlu

28 Ağustos 2020

Hüzünlü şarkılarımız/türkülerimiz var
Fatih Portakal 'yalanlar' için geri dönüyor! İşte tarih
Medya

Fatih Portakal 'yalanlar' için geri dönüyor! İşte tarih

Geçtiğimiz günlerde FOX TV'den ayrılan ve yalanlar üzerinden muhalefetin sesi olan CHP yandaşı Fatih Portakal'ın son kez ekran karşısına çık..
Alman Bakan mikrofonun açık olduğunu unuttu! Doğu Akdeniz’deki bir bilgi ve Türkiye sözleri ifşa oldu
Dünya

Alman Bakan mikrofonun açık olduğunu unuttu! Doğu Akdeniz’deki bir bilgi ve Türkiye sözleri ifşa oldu

Türkiye ile Yunanistan arasında arabuluculuk yapan Almanya’nın Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer Doğu Akdeniz’deki bir harek..
Erdoğan'ın damga vurduğu ankette ikinci isim şaşırttı
Gündem

Erdoğan'ın damga vurduğu ankette ikinci isim şaşırttı

Areda Survey yaptığı son ankette vatandaşlara "Bu pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa hangi adaya oy verirsiniz?" sorusunu sordu. Araştırmaya..
Yunanistan'a kritik mesaj! Türkiye'den yeni Navtex
Gündem

Yunanistan'a kritik mesaj! Türkiye'den yeni Navtex

Türkiye yayınladığı yeni Navtex ile Doğu Akdeniz’de sondaj faaliyetleri yürüten sismik araştırma gemisi Oruç Reis'in çalışma süresini 1 Eylü..
Emekli Tümamiral Deniz Kutluk'tan savaş uyarısı: Alarm seviyesi yükseltilmeli
Gündem

Emekli Tümamiral Deniz Kutluk'tan savaş uyarısı: Alarm seviyesi yükseltilmeli

Emekli Tümamiral Deniz Kutluk, Yunanistan ile Doğu Akdeniz'de tırmanan gerilimle ilgili çok kritik uyarılarda bulundu.
BAE'den küstah adım! Türkiye'ye karşı Girit'e savaş uçaklarını indirdiler
Dünya

BAE'den küstah adım! Türkiye'ye karşı Girit'e savaş uçaklarını indirdiler

Birleşik Arap Emirlikleri, Türkiye'ye karşı düzenlenen ortak tatbikat için savaş uçaklarını Girit Adası'na yolladı.
Cem Kücük’ten flaş Portakal yorumu: Atatürkçülüğü arkasına alarak sefasını sürdü
Gündem

Cem Kücük’ten flaş Portakal yorumu: Atatürkçülüğü arkasına alarak sefasını sürdü

yeniakit.com.tr’de Mehmet Özmen’in hazırlayıp sunduğu ‘Ülke Gündemi’ programına katılan Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, FOX TV'den ayrıla..
Nihat Hatipoğlu ile alakalı yeni gelişme! Oğlu duyurdu
Yaşam

Nihat Hatipoğlu ile alakalı yeni gelişme! Oğlu duyurdu

Koronavirüse yakalanan ünlü ilahiyatçı Nihat Hatipoğlu’nun sağlık durumu ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Hatipoğlu’nun oğlu babasının d..
Giresunlu kadından insanlık dersi: Verdiği cevapla ağlattı!
Yerel

Giresunlu kadından insanlık dersi: Verdiği cevapla ağlattı!

Sel felaketinin yaşandığı Giresun’da yardım almaya gelen sel mağduru bir kadına ayağındaki kara lastiği gören görevliler çizme vermek istedi..
Son ankette bomba sonuç! Oran yüzde 94'e dayandı
Gündem

Son ankette bomba sonuç! Oran yüzde 94'e dayandı

Karadeniz'de 320 milyar metreküp doğalgaz keşfedilmesi sonrası yapılan bir kamuoyu araştırmasında ankete katılanların yüzde 94'ü, Türkiye'ni..
28 Ağustos 2020

Milliyetçi gazetede, Cumhuriyet kafalı Diyanet düşmanı çizim!

Milliyetçi, ülkücü olarak kendisini tanımlayan, siyasi partilerden de İyi Parti’nin resmi yayın organı gibi hareket eden Yeniçağ gazetesinde bir karikatür..

Cumhuriyet’te görsem, “Dine bakış açıları bu.. Diyanet’e bakış açıları bu” derim..

Milliyetçi gazetedeki çizimin, “Cumhuriyet’ten eksiği yok, fazlası var” desem, yanlış olmaz.

Belki göze batmamak için, belki “din ile ilgili olumsuz yargıları”nı çaktırmadan dikte edebilmek için, Cumhuriyet bile, bu kadarını yapamazdı.. Özellikle de bugünlerde..

Karikatürde ne var?

Hiçbir saygısızlık ayrıntısı olmaksızın (olmasını istediğimden değil, çizenin kafa yapısını tam olarak size aktarmak istediğim için bu ayrıntıyı veriyorum) bir doktor çizilmiş, başının yüksekliği kadarcık bir para destesini elinde tutuyor ve “Doktor açığı çok büyük, bu bütçe sağlığa ilaç olamaz” diyor.. Çizilen resmin altına da “Sağlık” denilmiş.. Sağlık Bakanlığı’nın bütçesinin, kendilerince, azlığına göndermede bulunuluyor.

Hemen yanıbaşında bir öğretmen hanımefendi çizilmiş, o da elinde, doktor beyin elinde tuttuğu para destesi kadar bir parayı tutuyor ve “Yıllardır bekleyen binlerce öğretmen, bu bütçeyle nasıl atanacak” diyor.. O çizimin de altında “Eğitim” yazılmış. 

Bir sonraki çizimde, yargıç cübbeli birisinin elinde, yine benzer yükseklikte, daha doğrusu azıcık para destesi var ve o da “Bu bütçe geciken adalete çare olamaz” diyor.. Çizimin altına da “Yargı” yazılmış. 

Bir sonraki çizim, entel-dantel birisinin.. Bu çizimde de, bir sanatçı resmedilmiş.  O daha da az bir para destesini elinde tutuyor ve “Bu bütçe traji-komik”diyor. Bu çizimin de altında “Kültür Sanat” yazılmış.

Ve geldik..

Hakaret edilecek olan..

Kin kusulacak..

Nefret dili ile tahkir edilecek olan..

Aslında Anayasal bir görev olarak; Müslümanların dini hayatları hakkında kendilerini bilgilendirecek olan Diyanet İşleri Başkanlığı’na..

Diyanet İşleri Başkanlığı’nı temsilen, mümkün oldukça kötü görünümlü bir sakal, yine olumsuz amaçla çizildiği belli olan bir sarık taşıyan, boyunun iki katı kadar para destesini yerden bile kaldıramayan bir hoca resmedilmiş.. 

Hatta para destelerini kaldıramadığı için, bir miktar para da etrafa saçılmış durumda.. Bu çizimin de altında, “Diyanet” yazılmış.

Demek isteniliyor ki, “Diyanet İşleri Başkanlığı’nın bütçesi, Sağlık Bakanlığı’ndan, Milli Eğitim Bakanlığı’ndan, Adalet Bakanlığı’ndan ve Kültür Bakanlığı’ndan kat kat fazla..”

Bunu demekle yetinmiyor, bir de, doktor, öğretmen, hakim, sanatçı için çizimde estetiğe dikkat edilirken, sıra hocaya gelince, dini hassasiyeti olan insanları kızdıracak bir tipleme yapılıyor..

Meral Akşener’e soralım, “Sizin Diyanet İşleri Başkanlığı’na bakış açınız bu mudur?”

Yavuz Ağıralioğlu’na soralım, “Sizin Diyanet İşleri Başkanlığı’nı temsil eden birisinin çiziminin böyle tiksindirici şekilde yapılmasına onayınız var mıdır?”

Müsavat Dervişoğlu’ndan başlayın, aklınızda ne kadar İyi Partili isim var ise, hepsine soralım, “Siz hocaların bu şekilde çizilmesine itiraz etmeyecek misiniz?”

İki hafta önce, başka gerekçelerle, Diyanet İşleri Başkanı’na saygısızca hakaretler ettiniz..

Diyanet İşleri Başkanı’nın bazı sözlerini çarpıtarak, kendinize bahaneler ürettiniz..

Peki, şimdi bu terbiyesizliğe ne gerekçe bulacaksınız?

Müslümanların tamamına yapılan bu saygısızlığa, neyi bahane göstereceksiniz?..

Hani çıkış noktanız doğru olsa, çizimdeki tiplemelerde sergilediğiniz terbiyesizliğinizi masaya yatırmakla yetineceğim..

Ama, çıkış noktanız da, tam bir Diyanet düşmanı gibi, tam bir Komünist kafanın çarpıtması gibi.. Tam bir sahtekar din karşıtının söylemindeki gibi..

Yani?

İzah edeyim..

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın bütçesi, iki adam boyu idi ya.. Sağlık Bakanlığı’nın bütçesi ise, bir adam boyu bile değil, sadece bir adam kafası kadardı ya..

Ben size rakamları vereyim. Bakalım öyle miymiş, siz de görün..

Önce Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 2020 bütçesini vereyim: 11,5 milyar TL.

Peki Sağlık Bakanlığı’nın bütçesi ne kadar?

Tam 58,7 milyar lira.. Yani, Diyanet’in 5 katı..

Sağlık Bakanlığı’nın bütçesi, Diyanet’in 5 katı olmasına rağmen, milliyetçi geçinen Yeniçağ’daki karikatürün sahibi, hangi ideolojinin mankurtu ise, sanki çok daha azmış gibi gösteriyor.. 

Yalancılık değilse, sahtekarlık değilse, dindar insanlara karşıtlık değilse, nedir bu?

Karikatürde yok ama, sağlık ile ilgili ikinci bakanlığın rakamını da vereyim, eksik kalmasın: Aile ve Çalışma Bakanlığı’nın bütçesi de, 125,8 milyar lira. Yani Diyanet’in bütçesinin 11 katından daha fazla..

Geçelim Milli Eğitim Bakanlığı’na..

Milli Eğitim Bakanlığı’nın bütçesi ise, 125,3 milyar lira. O da, Diyanet’in bütçesini 11’e katlıyor.. 

Yanlış anlamayın..

 “Hiçbir bakanlığın bütçesi, Diyanet’in bütçesinden 1 TL bile fazla olmamalı” demiyorum..

“Yalan söylemeyin” diyorum..

“Sahtekarlık yapmayın” diyorum.

Geliyorum Adalet Bakanlığı’na..

Onun da bütçesi, 18,7 milyar lira.. Diyanet’in bütçesinden % 50 fazla..

Bu tablo karşısında, hem Diyanet’i temsil eden hocanın kasten olumsuz bir görüntü ile resmedilmesi, hem de rakamların da gerçek dışı olması karşısında, Yeniçağ gazetesinin yöneticilerinin, bir savunmaları olabilir mi?

Ne diyebilirler ki?

Onların da başbuğ kabul ettiği Alparslan Türkeş’in başbakan yardımcısı olduğu dönemlerde de, Diyanet’in bütçesi benzer olduğuna göre, diğer bakanlıklarla kıyaslandığında, aynı oranlarda olduğuna göre..

Bu çizimin arkasında, ne milliyetçilik olabilir, ne de ülkücülük..

 Ha, şunu da hatırlatayım..

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın bütçesinin, bahsedilen bakanlıklardan çok daha az olduğu gerçeğini tekrar hatırlattıktan sonra..

Mesela, “Kültür Bakanlığı’ndan niye fazla” denilecek olursa..

Türkiye genelinde, 100 bin caminin imam ve müezzin kadrosunu hatırlatayım.. Bütçenin büyük bir kısmı, zaten personel maaşına gidiyor..

Kültür Bakanlığı’ndaki gibi, vatandaşları eğlendiren solcu sanatçıların ipe sapa gelmez tiyatrolarına, “destek” adı altında gitmiyor, o paralar..

İyi Parti yöneticileri, 2023 seçimlerine girmeyi düşünüyorsa..

Sandıkta iddiasını sürdürmek istiyorsa..

Bu rezaletlerin seçim meydanlarında önüne çıkacağını unutmasın..

“Ben görmemiştim, duymamıştım, bilmiyordum” diyerek, bu rezaletlerin sorumluluğundan kurtulamayacağını unutmamalı..

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Karikatür niye yok!

... resmini koysaydın olmuyor muydu?.
  • Yanıtla

Banu Gül

ONLARIN KABUL ETTİĞİ BAŞBUĞ TÜRKEŞ NE DEMEK .!. Sadece İYİ parti Değil MHP de BAŞBUĞ OLARAK RAHMETLİ TÜRKEŞ ' İ KABUL EDİYOR ..
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı