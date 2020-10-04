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Ali Karahasanoğlu
Ali Karahasanoğlu
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04 Ekim 2020

İlaç kartelinin avukatı Murat, buyur açıkla!

CHP milletvekili Murat Emir, ABD Büyükelçisi’nin talimatı ile, “İlaç kartelleri ile indirim pazarlığı yapmayın, paralarını tam olarak ödeyin” açıklaması yapmasının üzerinden daha bir hafta geçmedi ki..

Ne idüğü belirsiz bir ekran görüntüsü kaydını eline alıp, birbiri ile uyumsuz rakamlar üzerinden çıkarımlarda bulunmaya kalktı..

Milletvekilliğinden önce, göz doktorluğu da yaptığına göre, aynı zamanda avukatlık da yapmış olan (ABD’nin avukatlığını kastetmiyorum. Bildiğiniz, baroya kayıtlı avukatlığı da var, Murat Bey’in) gözünün iyi gördüğünü varsayarak soruyorum..

2013 yılında 161 bin TL kazanç beyan edip, 32 bin TL vergi ödemişsin.

2014’de 452 bine çıkmış kazancın, 90 bin TL de vergi ödemişsin..

AK Parti iktidarında, CHP’li bir adamsın ama..

Bir yılda, kazancını üçe katlayıvermişsin..

Ama ne olmuşsa, 2015’de 202 bine inivermiş, Murat Bey’in göz doktorluğundan elde ettiği kazancı.. Haliyle ödediği vergisi de düşmüş, 40 bine inivermiş..

Diyecek ki Murat Bey: “2015’te milletvekili seçilince, işlerin başında duramadık.”

Ama bak Murat Bey, 2017’de yine 189 bin kazanıp, 37 bin TL de vergi ödemişsin..

2018’de ise, hepten yerlerde sürünmüşsün, kazancı 127 bine indirmişsin.. 

2019 mu?

Artık bu kazançla, o işyeri sürdürülür mü, bilemem..

Kazanç 100 bine inmiş.. 2019’da ödenen vergi de, artık 4 tane asgari ücretlinin ödediği vergiye düşmüş: 22 bin TL.

Koronavirüs rakamları ile ilgili tabloyu irdelemeden önce, Murat Bey ile oturup, bu tabloyu irdelememiz lazım..

Adam, koskoca tıp doktoru.. Üstelik yetmemiş, bir de hukuku bitirip, bir yıl da staj yapmış, o sırada ücretli çalışmak yasak olduğu için para kazanmadan avukat yanında, mahkemelerde avukatlığı öğrenip, sonunda ruhsatını almış.. 

Yetmemiş; şimdi bir de CHP’den milletvekili olmuş.

Ama gelin görün ki, vergi beyanlarına baktığınızda..

2014’lerden bu yana, asgari ücret bile 5-6 misli arttığı halde, bu deha doktorumuz, vergi kazancını yıllık 450 binlerden, 100 binlere inivermiş.

Şimdi bu tablonun mantıklı bir izahını yapabilir mi, Murat Bey?

Sanmıyorum..

Kendi kazanç-vergi cetvelini izahtan aciz olan bu Murat Emir Bey, kalkmış koronavirüs rakamları üzerinden, algı çalışmasına..

Almış eline bir ekran görüntüsü..

Üzerinden döktürüyor..

“Sağlık Bakanlığı’nın 1512 vaka açıkladığı 10 Eylül günü, aslında gerçek vaka sayısı 29.377 idi” diyor.

Biz de merak kesiliyoruz; hemen, göz doktoru Murat Bey’in gösterdiği görüntüye bakıyoruz..

Ekran görüntüsünün en üstüne “Laboratuvar çalışma grafiği” diye yazılmış.

Sağlık Bakanı açıkladı, “Bizim böyle bir çalışma arayüzümüz yok” dedi.. 

Olsun, biz göz doktorumuza güvenelim, “çalışma grafiği” adı altındaki “çarpıtma grafiği”ni incelemeye devam edelim..

“İl toplamı” diyor, cetvelde.. Ama toplamı karşısında, altında, üstünde bir şey yazmıyor..

Geçelim..

“Kendilerini çarpıtmaya odakladıkları için, atlamışlar” diyelim..

“Çalışma grafiği”ni incelemeye devam ediyoruz. 

“İstek” diye büyük bir başlık atılmış..  Altında 157.875 rakamı gözüküyor.. “Lab. kabul” diyor.. Büyük ihtimalle “Laboratuvarın kabul ettiği istek sayısı” diyor, okumamıza devam ediyoruz.. “Lab. kabul” karşısında, 154.838 rakamı verilmiş.

Demek ki bir de “reddedilen istekler” var diye düşünüyoruz..

Gerçekten bir de “red” başlığı açılmış, onun da karşısındaki rakam 1513..

O zaman buyrun: “Kabul edilen 154.838” ile “reddedilen 1513”ü toplayın.. Ne eder?

156.351..

İyi de, istek sayısı 156.351 değil, ki 157.975 idi..

Nereye gitti, aradaki 1621 istek?

Uçtu uçtu kuş oldu uçtu..

Göz doktoru, bakmış bakmış bakmış..

“Bu tablo çok güzel” demiş. “Ressam Bellini’den güzel çizilmiş” demiş..

“Sağlık Bakanı’nı yalanlayacağım ya, kim bakar, rakamlardaki uyumsuzluğa” demiş, açıklamış. Ama tabloda rakamlar, kendi kendisi ile bile uyumlu değil..

Murat Bey diyecek ki “Bak bak, orada ayrıca ‘Bekleyen’ başlığı da var!”

Peki, bekleyen istek sayısı da “30” imiş..

Onu da hesaba alalım.. İzah edilemeyen aradaki fark şimdi ne oldu: 1591.

Murat Bey’in elindeki tablonun rakamları, daha ilk satırda iflas etti mi?  Etti..

Yine de biz devam edelim..

Şimdi vereceğim rakam, tablonun tamamen iflası mahiyetinde..

157.975 istek olan bir konuda, 153.352 onaylanan sonuç var deniyor.. 

Tamam, bu mantıklı, bir miktarı henüz onaylanmamış olabilir diyorsunuz. Ama bir dakika, nefesini tutun ve “Onaylanan” başlığına da bir bakın.  Kaç mı? 

Kalp krizi riski olanlar, okumasın: “158.022”

“157.975 istek” olan bir konuda, “158.022 onaylanan sonuç” var ise..

Bu çok büyük bir başarı demektir..

Sadece CHP’lilerin elde edebileceği bir başarı.. (Ama lütfen, kimse bana, bir gün öncesinden sarkan rakam olamaz mı mavalı okumasın.)

Geçiyorum.. Laboratuvarların isimleri ile rakamlara geliyorum..

Listede birinci sırada, “Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim...” denilmiş. Karşısında “İstek 5.574”, “Laboratuvar kabul 4.974”, “Uygun.. (‘uygun olmayan’ olmalı) 104”, “Çalışılan 4870” rakamları verilmiş. Haydi bunlar birbiri ile uyumlu diyelim. Şimdi yine kalp tehlikesi olanlar okumasın.. Onaylanan kaç biliyor musunuz? Tam 8.267.

Yani, 5.574 istek var, 4.974 kabul, 4.870 çalışılan, ama onaylanan 8.267!

Bu sihirbazlığı olsa olsa, CHP’liler yapabilir..

Başka da hiç kimse yapamaz..

Devam ediyorum listeyi okumaya..

İkinci sırada, Malatya İnönü Üniversitesi Tıp Fak. Mik.. diye tanımlanmış laboratuvar var..

Ordaki tablo ise şöyle: “İstek 3.268”, “Laboratuvara kabul 3.126”, “Uygun.. (‘uygun olmayan’ olmalı) 9”, “Çalışılan 3.117”.. Veee.. “Onaylanan 4.072”..

Affedersiniz beyler, 3.268 istek olan bir tahlil çalışmasında, 4.072 tane onaylanan sonucu nasıl çıkarabiliyorsunuz?

Sihirbaz mısınız, yoksa kafadan çatlak mı?

Üçüncü sıraya geldik:

Ankara Eğitim Araştırma Hastanesi başlığındaki rakamlara bakıyoruz. Kısa geçeyim.. 3.321 istek var, onaylanan 2.439. Ama bekleyen sıfır.. 882 tane isteği ne yaptınız beyler? İçtiniz mi, çöpe mi attınız, kayıp mı ettiniz?

4. sırada İstanbul Kanuni EAH var. Ordaki rakamlar tam fecaat.. 

8.597 istek, 9.100 Laboratuvar kabul..

Devamını getirmeyeyim isterseniz..

8597 istek olan yerde, 9100 kabul nasıl olabilir?

Karşınızda, ABD’nin menfaatlerini savunan bir avukat var ise..

Olur, her şey olur!

 

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Yorumlar

İhsan y

Hacıı bakan kabul etmiş ulusal çıkar demiş bizim hacı hala masala devam etmiş sana buradaki Akpli kuş beyinliler inanır sen Nakit olarak kaç para vergi ödedin son on yılda bizde bunu merak ediyoruz hadi bi el atta öğrenelim ne kadar vergi ödememişsin
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Ayse L.

Adam kazanmış ama kaçırmadan vergisini ödemiş, buna memnun olmanız gerek. Serbest meslek sahiplerinin kazancı sabit ücretliler gibi değildir, seneden seneye yaptığınız işin hacmine göre azalır veya çoğalır. Ayrıca, kafası işliyor ki tıp tahsili üzerine bir de avukatlık diploması eklemiş. Sırf adamı eleştirmek için eleştirmişsiniz.
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