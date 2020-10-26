"Cumhuriyet, Sözcü, odatv, t24, abc, haber sol, ABD’cilikte yarışıyor!"

Deniz Gezmiş üzerinden, gariban sol gençleri istismar edenler..

Emekçiler üzerinden, rant devşirenler.

Burjuva karşıtlığı, emperyalizm reddiyesi üzerinden, kendilerine alan açmaya çalışan solcular..

“6. Filo’ya ‘Go Home’ afişi astık” diyerek, 55 yıldır tepemizde boza pişirenler..

ABD’li Rahip Brunson gözaltına alındığında.

Küçük dillerini yuttular..

“Bir ABD vatandaşı, Türkiye’de gözaltına mı alınmış? Yok yok. Yalandır, mümkün değil” söylemi ile, dostlar arasında konuşurken..

Kamuoyu önünde ise, sus pus oldular.

Ne zaman ki, Rahip Brunson gözaltından serbest kaldı.

Hemen kafayı çıkartıp, “Göstermelik gözaltı” dediler..

Hemen ardından, Rahip Brunson tekrar gözaltına alındı.

Bu sefer tutuklandı..

Bizim solcular, yine ortalıktan toz oldular..

Kendi aralarında, “Bir ABD’li, hem de PKK’yla irtibatlı olduğu söylenen ve o derinlikteki bir rahip kimliğindeki ABD’li mi tutuklandı? Yok yok, böyle bir şey, ne görülmüş ne de duyulmuş. Doğru değildir, göreceksiniz, itiraz sonrasında bir haftada bırakırlar!” şeklinde konuşmalar yaptılar.

Rahip Brunson 9 Aralık 2016’da tutuklandı.

25 Temmuz 2018’e kadar cezaevinde kaldı. Sonrasında adli kontrol şartı ile ev hapsine tabi tutuldu..

Bizdeki solcular hemen kafayı çıkardılar..

2 yıla yakın süredir ABD vatandaşı Rahip Brunson’un cezaevinde olduğunu bilmiyorlarmış gibi..

“Hah hah ha.. Trump devreye girdi, Rahip hemen bırakıldı” dediler..

2 yıla yakın süredir ABD vatandaşı rahibin cezaevinde olduğunu gizlediler..

Hatta şunu bile dediler, “Erdoğan meydan okuyordu, bu can bu tende olduğu müddetçe diyordu.. Trump’ın tehdidi ile işler değişti... Trump telefon etti, Erdoğan rahibi hemen bıraktı!”

O zamandan bugüne, kimbilir kaç solcu, kimbilir kaç muhalefet parti başkanı, milletvekili aynı şeyi tekrarlamıştır..

Erdoğan’ın sözlerini birebir aktarayım. 11 Ocak 2018’deki sözleri:

“Zaten bunların ağası da, örgütün başı da Pensilvanya’da, onun arkasındaki bölgede de Amerika var. Sen bunu vermiyorsan bundan sonra sen bizden herhangi bir teröristi istediğiniz zaman bu fakir bu görevde olduğu sürece o teröristi alamazsın. Müslüman bir yılan deliğinden bir kere sokulur.”

Konuşmada ne rahibin sıfatı var, ne de ismi..

Genel bir açıklama yapıyor.

EL Kaide veya DAEŞ’li olduğu ABD’nin istediği teröristlere atıf yapan Erdoğan’ın sözlerini, aylar sonra, Brunson mahkemece serbest bırakıldıktan sonra, “Bak bak Brunson’ı vermem demişti, verdi” diye çarpıtıldı..

Erdoğan’ın sözünde Brunson olmaması bir yana.. O konuşmanın üzerinden 7 ay geçtikten sonra Brunson, mahkeme tarafından serbest bırakılmıştı..

Solcular, bu kadar ABD’li, bu kadar kendi ülkesinin cumhurbaşkanını tahkire meyyal iken..

Dün Erdoğan tekrar ABD’ye posta koydu..

Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki çatışma ile bağlantılı olarak, ABD’den gelen tehditlere dikkat çekerek, Erdoğan şunları söyledi:

“Kafkasya’da kendi topraklarını savunan Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanında yer aldığımız için suçlandık. İşte şimdi duyuruyorum. Bazı Amerikalılar çıkıyor, İlham kardeşimi arıyor ve diyor ki ‘Biz sizin yanınızda kimin yer aldığını biliyoruz. Erdoğan var, Türkiye var. Biz Türkiye’de yeri gelirse yaptırım uygularız.’ Ya sen kiminle dans ettiğinin farkında değilsin ya. Yaptırımın neyse geç kalma yap.”

Rahip Brunson’ın 2 yıla yakın cezaevinde tutulduğunu gözlerden kaçırıp, sanki 2 gün cezaevine konulup, Trump telefon edince bırakılmış gibi izlenim veren yalancı solcular..

Şimdi Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın bu resti sonrasında, yıllardır rantını yedikleri Deniz Gezmiş’in ABD karşıtı mücadelesinin hatırına, “Helal olsun Tayyip Erdoğan’a. Deniz Gezmiş bir afiş astı. Sıradan bir öğrenci olarak ABD’ye rest çekti.. Ama Erdoğan, cumhurbaşkanı koltuğunda iken, afişle falan değil, tüm dünyanın izlediği bir parti kongresinde, bu meydan okumasını yaptı. Helal olsun. Arkandayız Erdoğan” demeleri gerekir iken..

Baktım, dünkü tüm solcu internet sitelerine.

Dün merakla izledim, solcu televizyonların akşamki haber bültenlerine.

Bir tanesinde bile, “Helal be Tayyip. Bu günleri gördük ya, artık ölsek de gam yemeyiz” diyenini duymadık..

Helal olsun denilmiyor da, en azından, “Meydan okudu, rest çekti” türünden bir başlık var mı?

O da yok..

Cumhuriyet’e baktım. t24’e baktım. odatv’ye baktım. abc’ye baktım.

Sözcü’ye baktım.

Hatta habersol’a baktım..

En uçta olması gereken habersol’dan aktarıyorum, diğerlerini siz tahmin edin:

“Erdoğan bazı ABD’lilerin Azerbaycan Cumhurbaşkanı’nı arayarak Türkiye’ye yaptırım uygulayacaklarını söylediğini belirterek ‘Yaptırımın neyse geç kalma’ dedi.”

Abi bu ne? Bu ne ya..

Ülkenizin cumhurbaşkanı, dünyanın patronu olduğu iddia edilen ABD’ye rest çekiyor.. Meydan okuyor..

Siz, “Dedi. Erdoğan.. Bazı ABD’lilerin..” ile olayı geçiştirmeye çalışıyorsunuz..

Hani yakındır, o ahlaksız ABD’liler, gerçekten bir yaptırım uygulamasına geçecek olursa, işte o zaman göreceğiz burdakilerin ABD uşaklığını..

“Türkiye’yi bitirecek yaptırım” diye manşet atmazlarsa..

Ben de ne olayım!