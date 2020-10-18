Bu Erdoğan da nereden çıkardı bu “icat”ı!

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Ve..

Dün müjde açıklandı..

320 milyar m3’ün yanısıra.

85 milyar m3 daha doğalgaz rezervimiz olmuş.

Hiçbir şeyden memnun olmayan, olamayan istemezükçüler hemen burun kıvırdılar.

“Hah.. 85 milyar m3’çük mü? Biz 320’yi beğenmemiştik, bu sefer düşe düşe 85’e mi indi, müjdemiz? Biz de sevinelim demiştik. Boş çıktı..”

Sanki önceki iktidarlar döneminde, bulunan doğalgaz rezervlerinin en küçüğü 700-800 milyar m3’müş de..

Şimdi bulunan 320+85 milyar m3’lük rezervi beğenmiyor, beyefendiler..

Dün Tayyip Erdoğan tarafından müjdesi verilen yeni doğalgaz rezervimize burun kıvıranların içindeki bu tipler yine bir nebze..

Öyleleri var ki, kafayı sıyırmış durumdalar..

“Bir masraf kapısı daha çıktı. Şimdi 85 milyar m3 doğalgazı ordan çıkarmak için, kimbilir kaç müteahhit zengin edilecek, kaç tane yeni zengin icat edilecek!”

“Oğlum, bulan devletin şirketi..

Bulunan yer, devletin denizi..

Evet, bir miktar masraf yapılacak ama..

Kazanılacak ile yapılacak masrafı kıyaslarsan, devede kulak kalır. Biraz sevin, biraz övün. Biraz gül” deseniz de..

İkna etmeniz mümkün değil..

Hani utanmasalar, “Doğalgazı ne güzel Rusya’dan alıyorduk.. Erdoğan da yeni yeni icatlar çıkarıyor. Doğalgaz rezervi bulmak da ne? Parayı bastırıp alıyorduk. Nereden çıktı bu icat?” diyecekler de..

Biraz çekiniyorlar..

Değişik şekilde dile getirmeye çalışıyorlar:

“Azıcık aşım, ağrısız başım.. Şimdi bulduğun o doğalgazı çıkar. Bir sürü masraf yap. Bir sürü şirketi zengin et. Doğalgaz bulduğun için, bir sürü yabancı devletin dikkatini çek.. Onlar sana düşman olsunlar. Kimisi kıskansın, kimisi ‘Enerji zenginlikleri yokken bile neredeyse bizimle kıran kırana mücadele ediyorlardı. Şimdi bir de enerji zenginlikleri olursa, bunlar bizi sollar, yaya bırakırlar’ diye düşünmeye mecbur kalsınlar.. Ne gerek vardı kardeşim.. Yan gel yat.. Bu kadar derdin içine girdiğimize değer miydi yani.”

İşi; para kazandırılacak müteahhitler varmış da onun için bu doğalgaz aramalarına karşı çıkıyorlarmış havası estirerek, istemezükçülüklerini izah etmeye çalışanlar da var:

“Ülkenin dört bir yanını karayolları ile donattılar.. Köprüleri yaptılar. Hızlı trenle de hemen her yere hızlı treni getirdiler.. Artık ülke içinde müteahhitleri kazandıracak iş kalmadı. Şimdi doğalgaz arıyorlar.. Ne gerek var kardeşim. Rusya bulmuş, satıyor işte. İran’da var.. İsrail ile ilişkileri düzelten Arap ülkelerinde var. Biz niye arıyoruz ki, onlar bulmuşlar, biz onlardan alalım işte! Amaç birilerini zengin etmek.. Yandaş işadamı ağını geliştirmek.”

Kapalı ortamlarda, şunu diyenler bile çıkıyor:

“Ülke için bu hiç iyi olmadı azizim.. Doğalgazı dışardan alırken, mevcut siyasi iktidarı eleştiriyorduk, ‘Kaça alıyorsunuz, kaça? Avrupa’ya bak, kaça alıyor.. Siz kazık yiyorsunuz, naber’ diyorduk. Ciddi de gündem oluşturuyorduk. Ne Avrupalılar çıkıp, ‘Biz doğalgazı şu fiyattan alıyoruz’ diyebiliyorlardı. Ne satanlar, ‘hayır size yüksek fiyata satmıyoruz., üç aşağı-beş yukarı aynı, hatta nakliye masrafı dikkate alındığında, sizinki biraz daha az maliyetli’ diyebiliyorlardı.. Şimdi doğalgazı biz kendi bulduğumuz alandan çıkarınca, dışarıya para ödemeyince, biz siyasi iktidarı ne ile suçlayacağız? Başlangıçtaki doğalgazı çıkarmak için yapılacak masraflara yönelik eleştirilerimiz sürgit devam etmez ki.”

Hayır abartmıyorum.

Maalesef ki maalesef.. Aynen, bunun derdindeler..

Hatta bazılarından pervasızca itiraflar da geliyor:

“Kardeşim, doğalgazı dışardan alırken, o ülkelerle yaşanılan ihtilafları da kullanarak, kamuoyunu etkiliyor, korkutuyor, gündem oluşturuyorduk. Rusya ile kriz yaşadığımızda, ‘Rusya doğalgazı kesiyor, bu kış donacağız’ diyorduk. Millet acayip korkuyordu. Şimdi doğalgazın büyük kısmını biz kendimiz çıkarırsak, biz halkı ne ile korkutacağız. Kışın donacağımızı nasıl söyleyeceğiz?”

Hatta..

Azerbaycan’a sattığımız İHA’ların, Ermenistan’ın işgal ettiği alanlardan çekilmesi için yapılan mücadelede kullanıldığı için..

Dünyanın taaa ötesinden Kanada, kafayı kaldırıp, “O İHA’ların bilmemneresindeki bilmem ne bölümünü, size biz satıyorduk.. Madem siz Ermenistan’a karşı o İHA’ları kullanan Azerbaycan’a satış yaptınız. Biz de artık size, o İHA’ların bilmemneresindeki bilmem ne parçasını artık satmayacağız.”

Sanki onlar satmazlarsa, İHA üretemeyecekmişiz gibi, hainlerin tamamı, hainliklerini göstermek için bile sıraya girmiş iken..

Bizim de..

“Kısasa kısas” dünyasında.

Çakalların çakallığını deşifre etme yolunda..

Onlar bize karşı ne yapıyorlarsa, bizim de onlara misli ile mukabelede bulunmak üzere..

“Ermenistan’ın Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine attığı ve sivillerin ölümüne sebep olduğu füzenin Rus yapımı olduğu belgelendiğine göre, artık bu ülkeden doğalgaz alımımızı gözden geçireceğiz” dememiz gerekir iken..

O büyüklükte doğalgaz alımı yapabileceğimiz başka ülke olmamasının çaresizliği içinde restimizi çekememiş iken..

Doğalgaz bulmamızı bin dereden bin kova su getirerek eleştirenler..

Rahat bir nefes alıyorlar.

“Ohh be.. Rusya yerine, doğalgazı alabileceğimiz başka ülkeler olsa idi. İran’ın, Azerbaycan’ın bize satabileceği doğalgaz miktarı çok daha fazla olabilseydi, Türkiye bu resti çekerdi. Bizi de nakavt etmiş olurdu. Şimdi biz bir fırsatını bulup, bu noktadan siyasi iktidarı eleştirebiliriz” tezinin dillendirilmesinin hazırlığını yapıyorlar..

Evet, halimiz bu..

Türkiye’deki iç siyasetin, Tayyip Erdoğan düşmanlığının bizi getirdiği nokta bu..

Birileri “Şaka yapıyor olmalısın” diyecek..

Hayır..

Şaka yapmıyorum..

Solcularda, iktidara gelemeyen, beş benzemezleri bir araya getirerek iktidar olmanın yolunu arayanların muhabbetlerinde, ciddi ciddi bunlar konuşuluyor..

Şimdilik, bunlar kendi aralarında konuşuluyor.

Ama yakındır, halkın içine de çıkacak, bu konuşmalar..

Tayyip Erdoğan’a da AK Parti iktidarına da, iktidarla birlikte yol yürüyen MHP’ye de “Nereden bulduk bu doğalgazı.. Keşke bulmasaydık” dedirtecek kadar işi yoğunlaştıracaklar..

Acı ama.

Muhalefetin hali bu..

 

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Yorumlar

Rıfat

Bizim muhalefet dünyada bir tane; alçaklıkta sınır tanımıyorlar, bunlar varken düşmana ihtiyaç yok!...
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Mesut

İstemeyüzcük takımı ittihat terakki ve varisi laik kamalist chp zihniyeti 150 sene de geçse evrim geçirmiyor aynı dinazor haçlı kafası ve ruh . Allahın o kadar nimetine asi olan isyan eden batı çagdışı kafa ve ruh reisin liderliğinde yapılan tüm hizmetleri inkar etse ne yazar . Bu başlangıç Daha çoook kuduracaklar Canları cehenneme ...
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