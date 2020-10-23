Biz mi dedik “Kandil’le ittifak yapın” diye?

“Bu adam FETÖ’cü” diyen, İyi Parti kurucusu..

“Bu adam FETÖ’cü” denilen kişi, İyi Parti İstanbul İl Başkanı..

“Bu adam FETÖ’cü denilmesi, İyi Parti’ye operasyondur” diyen, İyi Parti Genel Başkanı..

Haydi buyrun, çıkın bu işin içinden, çıkabilirseniz.

Evet, aynı iddia eski tarihlerde, başka isimler tarafından da dillendirilmişti.

Ama bugün, iddiayı dillendiren İyi Parti Kurucusu ve İyi Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ..

Böyle iç içe geçmiş ve hepsi İyi Partili olan isimler arasında, ne operasyonu aranıyor ki?

İstanbul İl Başkanı’nın haksızlığa uğradığına inanıyorsanız..

İyi Parti İl Başkanı’na “FETÖ’cü” diyen İyi Parti kurucusuna disiplin soruşturmasını açmanız gerekir..

Ne Ümit Özdağ’a disiplin soruşturması açıyorlar..

Ne Buğra Kuvuncu hakkındaki iddiaları araştırmak için bir soruşturma yapıyorlar..

Ama, olayın üzerine kapatmak üzere, “Dışardan bize operasyon yapılıyor. Biz bu operasyonu 6 ay öncesinden biliyorduk” diyorlar..

Eeee? Operasyon ise..

Operasyonu önlemek üzere ne yaptınız?

Operasyonun amacına ulaşmaması için, şimdi ne yapıyorsunuz?

Diyecekler ki, “Operasyon diyoruz ya.. Daha ne yapalım?”

Millet, sizin “operasyon” yalanınıza inanıyor mu sanıyorsunuz?

Siz, kirli bir ittifaka imza atın..

Milliyetçi geçinip, “Türk milliyetçisiyiz” deyip..

Öğrenci andı kaldırıldığında, gidip Danıştay’da dava açacak kadar Türk milliyetçisi olmakla övünen (bana göre öğrenci andını savunmak Türk milliyetçiliği değildir ama.. O tartışmayı sonra yaparız) İsmail Koncuk’u da partinize kurucu yapın..

Yıllardır içinde bulunduğu siyaseti, o “öğrenci andını kaldırmak” üzere yaptığını söyleyen Selahattin Demirtaş ile kahvaltıya oturmayı planlayan Meral Akşener’i de genel başkan yapın..

Bu ne perhiz.. Bu ne lahana turşusu..

Böyle toplama parti mi olur?

Böyle değişken siyaset mi olur?

Bir “Türk milliyetçisi” oluyorsunuz..

Bir, “Kürt milliyetçileri” ile kahvaltıya oturuyorsunuz..

Bir yandan çözüm sürecinde AK Parti’nin ülkeyi PKK’ya teslim ettiğini iddia ediyorsunuz..

Diğer taraftan, siz kendiniz, o PKK ile ittifak yaparak, aynı adaya oy verip, belediye başkanı seçtiriyorsunuz..

Bu kirli ilişki, nereye kadar devam edebilirdi ki?

Bu karanlık ittifaka, partinizin yetkilileri, kurucuları, milletvekilleri, ne kadar dayanabilirdi ki?

“Akşamdan yediğiniz hurmalar, gece vakti midenizi tırmalar!” sözünü hiç duymadınız mı siz?

Seçmene gittiğinizde, “Ulusalcılık, milliyetçilik, ülkücülük” diyorsunuz..

Ama arka planda, Kürt ırkçılığını kendilerine politika olarak seçenlerle kol kola giriyorsunuz..

Ve, bu karanlık ilişkilere dayanamayıp, gerçekler dile getirilmeye başlanınca.

“Bu bir operasyondur” diyorsunuz..

Kandil ile ittifak yapmamış olursunuz..

Murat Karayılan ile birlikte, aynı adaya oy verdirip, başkan seçtirmemiş olursunuz..

İzahı mümkün olmayan, hiçbir ilişkiniz bulunmamaktadır..

Söyleminiz ne ise, icraatınız da odur..

Seçmeninize sorduğumuzda, “Şöyle bir olayda, İyi Parti nasıl bir tavır alır” dediğimizde..

Mesela, “Ermeni soykırımı iddiaları hakkında, İyi Parti ne düşünür” diye sorduğumuzda..

“Ne düşünür de ne demek? Onu dillendirenin de, alet olanın da, sözünü ağzını tıkarız” cevabını alırız..

Ama..

O soykırım iftirasını tekrarlayan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile kanka olan İyi Parti İstanbul il Başkanı Buğra Kavuncu gerçeği önümüzde durur iken..

Bu ikircikli tavrı izah etmeyen İyi Parti yönetimi, “Bize operasyon yapılıyor” diyorlar..

Buğra Kavuncu’nun, açıklaması ortada:

“İYİ Parti olarak kayyum atamaları ve Kaftancıoğlu’na verilen ceza gibi konularda kutuplaşmaya sıkışmayan, ilkeli bir tutum takındık!”

PKK’ya yardım ettiği için, HDP’li başkanların görevden alınmasını “Kimse konuşmayacak. Bizim görev verdiklerimiz, onlar da sınırlı olarak görüş açıklayacaklar” diyerek, kimi zaman sessizlikle, kimi zaman da, “Hukuka aykırıdır” diye yorumlarsanız..

“Ermeni soykırımı vardır” söylemini tekrarlayan Canan Kaftancıoğlu’na ceza verildiğinde, “Kutuplaşmaya sıkışmayacağız” diyerek, rezilliğe tüy dikerseniz..

Bir de bu rezilliğinizi, “ilkeli tavır” diye millete yutturmaya kalkarsanız..

Kusura bakmayın ama.

“Siz çok akıllısınız, vatandaş aptal mı?” diye sorarlar, adama..

İyi Parti yönetimi, kendilerine gerçekten bir operasyon yapıldığı kanaatinde ise..

O operasyonun faillerini AK Parti’de falan aramasınlar..

MHP’de aramasınlar..

Başka yerlerde aramasınlar..

Operasyonu yapanların kim olduğunu, ben onlara söyleyeyim..

Size operasyon yapanlar, size Kandil ile ittifak yaptıranlardır..

Ortada bir operasyon var ise, “Ermeni soykırımını gerçek gibi gösteren Canan Kaftancıoğlu ile sizi birarada tutanlar” o operasyonun failleridir..

İddia ettiğiniz operasyon gerçek ise, “Sizi, ‘PKK’nın elebaşısı terörist Abdullah Öcalan’ın heykelini dikme sözü veren Selahattin Demirtaş’ ile kahvaltıda buluşturmaya çalışanlar” o operasyonun baş organizatörleridir..

“Türk milliyetçisiyim” diye ortaya çıkıyorsanız..

Türk milliyetçisi gibi hareket edeceksiniz..

Yok öyle..

Yanar döner tavırlarla, hem Türk, hem Kürt milliyetçisi söylemlerini bir arada dillendirip, seçmeni enayi yerine koymak..

Yok öyle..

“O konuda görüş açıklamıyoruz” kaypaklığı ile, hem siyaset yaptığını söyleyip, hem de en önemli siyasi konularda görüş açıklamaktan kaçınma ikircikliği..

Bir yaparsınız..

İki yaparsınız..

Sonunda böyle duvara toslarsınız..

Tosladığınızda da, ne yapacağınızı bilemezsiniz..

Ümit Özdağ’a disiplin soruşturması açsanız bir dert.

Buğra Kavuncu hakkındaki iddialar için soruşturma açsanız bin dert..

Sessiz kalsanız, otuz bin dert..

Sırada 18 milletvekili var..

Onlara da bir çırpıda disiplin soruşturması açsanız bir, açmasanız bin dert..

Oysa..

İlkeli olsaydınız..

Kandil ile ittifaka soyunmasaydınız..

Kendinizi inkar etmeseydiniz..

Şimdi bu mide kramplarını çekmeyecektiniz..

Kıvranıp, durmayacaktınız!