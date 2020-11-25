Biz Bülent Abi ile oyalanırken, CHP’li Çeviköz’den yeni ihanetler!

Türkiye’nin CHP diye bir derdi var iken..

Türkiye’yi, kendince bazı noktalarda kusurlarını bularak, batı emperyalistlerine jurnalleyen CHP içindeki hainler var iken..

Kusura bakmayın..

Ne kadar aktüel bir konu olursa olsun..

Ne kadar çok ilgi çekecek olursa olsun..

Ne kadar “Kim dedi, ne dedi, niye dedi, nasıl dedi, sonra ne yaptı” türünden onlarca ayrıntısını merak ettiğiniz sorunuz olursa olsun..

Bülent Arınç konusuna artık girmeyeceğim..

İstifasını verdi..

En önemlisi, “Tartışmalar öylesine yanlış yere götürüldü ki, beni Yasin Börü’nün katilleriyle, 15 Temmuz şehitlerimizin katilleri FETÖ ile yan yana gösterme gafletine kadar gitti. Asla bu ithamları kabul etmiyorum ve reddediyorum” cümlesi ile, daha önce yaptığı açıklamadaki Selahattin Demirtaş’a yönelik güzellemelerinden vazgeçtiğini.. En azından, Yasin Börü’nün katilleri ile yan yana duramayacağını ifade etti.

Arınç’ın şu ifadesi de çok önemli; “Yasin Börü için döktüğüm göz yaşı da, terör örgütleri FETÖ ve PKK’ya yönelik sözlerim ve tavrım da bellidir. Tüm bunları burada yeniden dile getirmeyi kendime zul sayarım.”

Hüsnü zan göstererek yorumlayacağım, belki de Yasin Börü olayını, Bülent Arınç daha önce hiç duymamıştı..

Duymuş olsa bile, Selahattin Demirtaş boyutunu bilmiyordu..

Bu bilmeme sebebi ile ve diğer kesimdeki allama pullama söylemlerine kapılarak, Demirtaş lehine açıklama yapmıştı..

Yoksa..

Hem “Yasin Börü’ye gözyaşı döktüm” deyip, hem de “Selahattin Demirtaş’ın suçu ne ki, bırakın gitsin” söyleminin dillendirilmesi mümkün değil..

Ülkenin çok daha önemli gündem maddesine geçmeden açtığım bu parantezi..

Burada kapatarak, Türkiye’nin karşı karşıya olduğu, CHP içindeki ihanet söylemine dikkat çekmek istiyorum..

Ulusalcılara, emperyalizm karşıtlarına, samimi solculara sesleniyorum..

Açık denizde, bir Türk ticari gemisinin, Alman ve Yunan askerleri tarafından durdurulup, arama yapıldığı ve bulmayı amaçladıkları türden hiçbir şeyi göremediklerini kendilerinin açıkladığı bir günde, şu açıklamayı, bir hainden başka kim yapabilir:

“Tüm dünyaya ‘teröre destek verenlere biz seve seve kucak açarız’ mesajı veriliyor!”

Affedersiniz, arkadaşlar..

Yuvarlak cümlelerle değil..

Soyut değerlendirmelerle değil..

Çok net, çok somut ve kesin ifadelerle, “Biz” diyor CHP milletvekili Ünal Çeviköz..

“Biz” der iken, CHP’yi değil, Türkiye’yi kastediyor..

“Terör” diyor..

“Destek” diyor..

“Seve seve” diyor..

Aman Allah’ım..

Sen bizim aklımızı koru..

Nasıl bir söylemdir bu?

Bir yandan bazı ulusalcılar, “İkinci çuval geçirme operasyonu” diyerek, Türk devletini ani ve sert refleks geliştirmesi için tahrikler yapar iken..

Bir yandan da..

Türkiye Cumhuriyeti’nin, “teröre destek verdiği” ahlaksız suçlaması, nasıl aynı ekipler tarafından yapılabilinir?

Daha bir ay önce..

CHP içindeki bu adam, “Türkiye Azerbaycan’a cihatçı yolluyor. Silah gönderiyor” dediğinde, eleştirdik..

Kulağı birazcık da olsa çekilmiş olmalı ki, samimi bir özür gelmese de, “Ben kamuoyundaki iddiaları dillendirdim” şeklinde, bir küçük geri adım atılmış iken..

Şimdi bu sözleri, nereye oturtacağız?

Bülent Abi’nin parantezini kapattım ama..

Bülent Abi, vicdanı ile konuşsun, bu hainlik hakkında ne düşünüyor?

Türkiye gerçekten, dünyaya “Biz teröre destek verenlere ‘seve seve kucak açarız’ mesajı yollamış” mıdır?

Yoksa bu hain, aynen 17-25 Aralık’ta emniyet eli ile yapılmak istenilen darbede, Yasin El Kadı üzerinden oluşturulmak istenilen algının, yeni versiyonunu mu sahneye koyuyor?

Yeni bir FETÖ söylemi ile, Türkiye’yi dünya gündeminde, teröristlere destek çıkan bir devlet durumuna mı düşürmek istiyor?

Alman’ın, Yunan’ın illegal şekilde gemimizi durdurup bulamadığı suç delillerini, bu hain “Ben size vereyim” diyerek, iftiralar eşliğinde mi oluşturmayı düşünüyor?

Dürüst CHP’lilere hatırlatıyorum..

Şu cümleyi nasıl kabul edersiniz..

Bu cümleyi dillendiren bir milletvekilinin partisinde kalmayı, nasıl içinize sindirebilirsiniz:

“Bugün iktidarın izlemiş olduğu dış politika nedeniyle ülkemizin güneyinde radikal terör örgütleriyle sınır komşusu olduk. Türkiye, radikal unsurların iltica istediği bir ülke konumuna getirildi. IŞİD emirleri, sınırlarımızın içinde bir yakalanıyor bir bırakılıyor!”

Biz bu söylemi, dersanelerin kapatılmasına itiraz eden FETÖ’nün yaptığı algı operasyonunda gördük..

Durdurulan MİT TIR’larını gördük..

O TIR’lardaki malzemelerin bilgisini çarpıtarak, IŞİD’e silah gönderildiği iftiralarını okuduk..

Ama bugün..

IŞİD’in altına çekilen sıfır ciplerin hesabını veremeyen batılı devletlerin karşısında, o terör örgütünü yerle bir eden Türkiye’nin varlığını ve durduğu yeri tüm dünya kabul ediyor iken..

CHP’li bir milletvekilinin bu söylemini, nasıl görmezden gelebiliriz?..

PKK’lı teröristleri el üstünde tutan Almanya.. Yunanistan.. Fransa..

Ve daha nice batılı devletler, şu veya bu gerekçe ile kendilerini savunuyor iken..

Bizim asker ve polislerimizi, sivil insanlarımızı, bugün dahi şehit eden bir PKK, batılı devletler tarafından, korunup kollanıyor iken..

Bürolar açmasına izin veriliyor iken..

Almanya’da, PKK’lısından başlayın.. FETÖ’cüsüne kadar..

Şu üç kuruşluk Yunanistan’da bile..

Darbe yapıldığı gece, bu ülkeden kaçan subay kılıklı CIA işbirlikçileri hâlâ Türkiye’ye iade edilmeyip, koruma altında tutuluyor ise..

CHP Milletvekili Ünal Çeviköz, kim adına..

Kimin hesabına..

Kim için..

“Örneğin, Göç İdaresi, Fransa’da radikal İslamcı oluşumlarla ilişkili olduğu ve terör eylemlerini meşrulaştırdığı gerekçesiyle derneği kapatılan, bunun üzerine Türkiye’den sığınma talebi isteyen İdriss Sihamedi’ye ‘Evraklarınızı gönderin’ diye yanıt verdi. Yani tüm dünyaya ‘teröre destek verenlere biz seve seve kucak açarız’ mesajı veriliyor” açıklaması yapabiliyor?

Muhatabım Ünal Çeviköz değil..

Onun bu ülkeye yaptığı ardı ardına ihanetler, artık tescillendi.

Çağrım, CHP içindeki samimi solculara..

CHP ile ittifak yapan, İyi Parti içindeki ülkücü olarak kendisini tanıtanlara..

Bu ihanete sessiz mi kalacaksınız?

Yoksa, “ihanete isyan” mı edeceksiniz?