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Ali Karahasanoğlu
Ali Karahasanoğlu
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10 Ekim 2020

Ben hatırlatayım, siz söyleyin Kılıçdaroğlu, FETÖ’cü değil (mi)!?

Takip ediyor olmalısınız.. www.yeniakit.com.tr’de, her gün, geçmiş yılların aynı gününe denk gelen gazete birinci sayfalarını, görselleri eşliğinde yorumluyorum..

Dün 9 Ekim idi..

9 Ekim 2015 tarihli gazeteleri bilgisayarımda açtığımda, unuttuğumuz bir gerçekle karşı karşıya kaldım..

Ne çabuk hafızamızdan silmişiz..

Veya, bize ne çabuk unutturmuşlar, yedikleri haltları..

Henüz daha FETÖ’nün askeri darbesine 10 ay var.. 

Emniyet’teki FETÖ’cülere yönelik gözaltılar birer-ikişer yaşanıyor ama..

Kilit noktadaki hakim-savcılar için, Yargıtay üyeleri için henüz atılmış bir adım yok..

TSK’daki FETÖ’cü generaller için, soruşturmanın lafını bile ağzına alan yok..

Ve Ankara Savcılığı, artık bir cemaat değil, örgüt olduğu kesinleşen FETÖ’nün televizyon kanalları hakkında, bir karar alıyor.. 

Digiturk platformundan FETÖ kanalları çıkartılıyor..

Evet, “Alınan karar da bu mu?” diyeceksiniz..

Evet, 2015 yılı şartlarında, FETÖ’cü hainlerin TV kanalları için alınmış olan en cesur karar sadece bu..

Ama bu karara bile, itiraz edenler var..

Bu grubu, dindar bir cemaat sananların hâlâ kafalarına dank etmemiş olabilir ama..

Yıllardan beri kendilerinin FETÖ karşıtı olduğunu ilan eden siyasetçiler, bürokratlar ve gazetecilerin böyle bir karara, nasıl tepki vermesini beklersiniz?

“Emeği geçenler sağolsun. Biraz gecikmeli oldu ama, yine de yerinde bir karar. Devamını bekleriz. Bir fitne örgütünün medya organları için bunu küçük bir adım olarak görüyoruz. Aslında bu kanalların tümü ile kapatılmaları için, diğer adımlar da atılmalı” demelerini beklersiniz değil mi?

“Biz AK Parti’nin, FETÖ ile iş tuttuğu yıllarda uyarımızı yaptık. Ama AK Partililer bizi dinlemediler, FETÖ ile kol kola yürüdüler. Ne zaman ki kendi ayaklarına basıldı.. O zaman FETÖ ile yollarını ayırdı” diyenlerden, bu eleştirilerinde azıcık bir samimiyet var ise, ne beklersiniz?

“Biz yıllardır FETÖ’nün hainliğini söylüyorduk. Bizi dinlemiyorlardı. Şimdi dinlemeye başladılar. Ama uyarıyoruz, bu kanalların tümü ile kapatılması gerekir” demelerini beklersiniz, değil mi?

Siz bu tepkiyi beklerken..

Bakın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 8 Ekim 2015’te, Ankara Savcılığı’nın, FETÖ’cü kanallara yönelik kararına ne tepki vermiş:

“Mahkeme kararı olmadan bazı kanalların Digitürk platformudan çıkarılmasına tepki olarak, ben de bu platformdaki üyeliğime son vereceğim.”

Aman ki ne aman..

FETÖ örgütüne ait televizyon kanallarına operasyon yapılıyor.

Ciyaklaması CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’ndan çıkıyor..

Yetmiyor.. Kılıçdaroğlu halka da çağrıda bulunuyor: “Digitürk’teki aboneliklerinizi sonlandırın!”

Yanlış okumuyorsunuz..

Pensilvanya’daki Fetullah Gülen demiyor bunu..

Ankara’daki CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu söylüyor..

Hem kendisi Digitürk’e aboneliğini sonlandıracağını söylüyor.

Hem de halkı, bu yönde protestoya davet ediyor..

CHP Genel Başkanı FETÖ’ye açıkça bu desteği verirken, medya organları ne yapıyor?

Yıllarca “Biz FETÖ karşıtıyız” diye ahkam kesen Cumhuriyet gazetesi, “Digitürk’ten 7 kanala sansür” diyor..

Hayır, yanlış okumuyorsunuz.. Ben iftira atmıyorum.. Maddi hata falan da yok.. Cumhuriyet resmen bu başlığı kullanmış.

Ve devamında da, “Savcılık talimatıyla 7 televizyon kanalını susturan Digitürk’e tepki yağdı. Türkiye çapında abonelik iptal kampanyası başlatıldı” deniyor.

Devamı da var..

Yıllarca MGK raporları adı altında, “İrticai yayınlar” diye suçladıkları kanalları, şimdi tam da hainlikleri, örgüt oldukları tescillendikten sonra, bakın savcılık yazısını nasıl tiye alarak aktarmış, Cumhuriyet gazetesi:

“Savcılığın Digitürk’e gönderdiği yazıda, ‘Fetullahçı Terör örgütü yöneticilerinin emirlerini söz konusu televizyonların yayınları aracılığıyla verdiği’ ve ‘devleti hedef alan yayınlar yapıldığı’ idida edildi.”

Savcılık açıkça, “Terör örgütünün talimatları, kanallardan örgüt mensuplarına aktarılıyor” deniliyor..

Cumhuriyet gazetesi, bunu iddia olarak verip, yine de bu karar için protesto yanlısı haber üretiyor..

Öyle küçücük bir haberden bahsetmiyoruz.. Gözden kaçan, sayfanın kenarına konulmuş bir haberden bahsetmiyoruz.. Sürmanşete yerleştirilmiş, iç içe birden fazla foto ile desteklenen bir profesyonel haber..

Ve..

TV kumandalarını Digitürk’ün kapısına bırakan FETÖ’cülerin fotoğrafı eşliğinde yazılan şu resimaltına bakın: “Sansüre uğrayan televizyonların yönetici ve çalışanları Digitürk’ün Beşiktaş’taki binası önüne Digitürk kumandalarını bırakarak kararı protesto ettiler.”

Aklınızı oynatıyorsunuz değil mi?

“Gerçekten böyle mi olmuştu, gerçekten FETÖ’cü kanallara; CHP ve Cumhuriyet gazetesi böyle sahip mi çıkmıştı” diye şaşıp kaldınız değil mi?

Aynen, ben de şaşıp kaldım..

O günleri yaşadığımız halde, o günkü kafa karışıklıkları içinde, çok önemsemediğimiz için mi, yoksa o kadar çok hainlik ettiler ki, bunu ayrıca not edemediğimizden mi.. Sonuçta, bu ihaneti, unutmuşuz..

Cumhuriyet’in iç sayfasından, Digitürk’den çıkarılan kanalların isimlerini de aktarayım:

 “Sansür” diye manşet atmışlar. 

Ve devam ediyorlar: “Geçen aylarda Katarlı bir şirkete satılan Digitürk, Gülen soruşturması yürüten savcılıktan görüş alarak Kanaltürk, Samanyolu TV, Mehtap TV, S Haber, Bugün TV, Yumurcak TV ile Irmak TV’yi yayın platformundan çıkardı.”

Bu TV’lerin, bugün itibari ile artık kesin olarak FETÖ terör örgütünün yayın organları olduğu tescillendi mi?

Evet..

O zaman, CHP Genel Başkanı, AK Parti’den çok önce, “Biz bunların örgüt olduğunu biliyorduk” diyor idiyse, nasıl oluyor da, bu örgütün TV kanallarına küçük bir yaptırım getirildiğinde, böyle cesur bir destek verdi?

Ve bir bilgi daha.. 

Kılıçdaroğlu’na, “Aboneliğimi ben de protesto amacı ile iptal edeceğim” dedirten ve Cumhuriyet’te haber yapan kişi de, Adalar Belediye Başkanlığı koltuğuna CHP adaylığı ile oturtulan, Erdem Gül’den başkası değil.

Güler misiniz, ağlar mısınız..

Sözcü gazetesine de geleceğim ama, yerim bitti.. Sadece, “Kumanda Tayyip” başlığı attıklarını ve ölümüne FETÖ’cü kanalları savunarak, savcılık yazısını yerden yere vurduklarını belirtip, “Sözcü’nün FETÖ’cülük belgesini de www.yeniakit.com.tr’den okuyun ve görün” diyerek, bitirelim..

 

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Yorumlar

Nedim

Birsekilde fetö ile ilgisi olanlar her türlü desifre edildi de enönemli olani aciga cikmis degil cikarilmasi istenmedigi icin yazilarinizda Kemal Kilictarogluna iyi yükleniyorsunuzda sizin elestirdiginiz Kilictaroglu fetönün siyasi ayagida aciga ciksin diye önerge veriyor ... saygilarimla
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Can

yarin bir de fetös ün siyasi ayagi icin bir cesur yazi bekleriz...
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