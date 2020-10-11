Baronların ağlaşmasından bıktık, usandık!

Baronların ağlaşmalarına şahit olmaktan bana gına geldi..

Bana gına geldi ama, bunlar her yeni bir düzenlemede, her yeni bir değişiklik veya kararda, ağlaşmaktan vazgeçmediler..

Son ağlaşmaları tam bir akıl tutulması..

Baroların genel kurul toplantılarını, YSK ertelemişti ya..

Koranavirüs sebebi ile genel kurulların yapılamayacağı belirtilmişti..

Şimdi buna takmışlar..

“İstanbul’da illa da illa, baro genel kurulunu yapacağız” diyen avukatlar, gösteri yapmışlar, toplantı yapılmasını düşündükleri Haliç Kongre Merkezi’ne zorla girmeye kalkışmışlar..

Durun abiler, ablalar..

Mevcut baronun yönetim kurulunda da, başında da, sizin adamlarınız yok mu?

Sizin baronuzu iptal edip, yerine başkası atanmadı ki..

Mehmet Durakoğlu’nun yerine, kayyım atanmadı ki..

Koronavis salgını var.

Şunun şurasında, iki hafta, bilemediniz bir ay genel kurulu geç yapsanız..

Bu arada da..

Kimse sizin altınızdaki koltuğu çekip almıyorsa..

Yine sizin adamlarınız, baronun başında kalıyorlarsa..

Bu itirazınızın, bu sokağa çıkışınızın sebebi ne ola ki?

Bugün de genel kurul yapsanız, sizin adamlarınız seçilecek.. Çünkü muhafazakarlar zaten ayrı bir baro kurup, ayrıldılar..

Bir ay sonra da genel kurul yapsanız, yine sizin adamlarınız seçilecek..

Ha, diyorsanız ki, “Ama Türkiye Barolar Birliği’ni de biz ele geçirmek istiyoruz..”

Orda da hatırlatayım, “Mevcut Türkiye Barolar Birliği’ni de zaten siz seçmiştiniz.. Şu an sadece başkan, sizinle bazı konularda ayrışmış durumda.. Ama siz gerçekten, o söylediğiniz ‘Tüm hukukçular aynı görüşte’ tezinde samimi iseniz, seçim bir ay sonra da yapılsa, yine siz kazanacaksınız, demektir..”

Yoksa, şüphe mi ediyorsunuz?

Ağlaşmanız, seçimi kaybedeceğiniz ihtimalinden mi kaynaklanıyor?

Oysa siz kaybetmeye hep mahkumsunuz..

Ağlaşarak, kayıplarınızın üstünü örtmeye çalışıyorsunuz.

Daha üç ay önce sizler..

“Çoklu baro sistemini öngören kanun TBMM’den geçerse, hukuk ölür.. Savunma biter.. Yargıyı mezara koymuş oluruz” demiyor muydunuz?

Bakın, dikkat edin..

İlave hiçbir şart eklemeksizin..

Net olarak..

“Çoklu baro sisteminin kabul edilmesi ile birlikte, savunma iflas edecektir. Barolar artık bağımsız olmayacaktır. Hukuka bağlı kalamayacaklar, yandaş barolar haline dönüşecekler” diyorlardı..

Eeee..

O kanun geçti..

Şimdi artık, bütün baroların, kendiliğinden, yandaş baro haline dönüşmüş olması gerekmez mi?

Ne oldu, böyle bir dönüşüm var mı?

Yok..

Hepsi hepsi, İstanbul’da ikinci baro kuruldu..

O kadar..

Diğerleri yine meşru hükümete efelenmeye, sopa göstermeye devam ediyorlar.

Yine, “Şöyle yaparsanız, böyle olur” şeklinde boylarından büyük laflar etmeye devam ediyorlar..

O günlerde de söylemiştik: “Çoklu baro sistemi ile, savunmaya da bir şey olmaz. Yargıya da bir şey olmaz, hukuk da bir şey kaybetmez. Olacak tek şey, bir avuç eşcinsel destekçisinin, baroların yönetimini ele geçirerek, sanki hukuk öyle emrediyormuş gibi yaptıkları algı çalışmalarına karşı.. Kurulacak ikinci barolar vasıtası ile, ‘Hayır, bunların söyledikleri, hukukun emri değildir. Bunların kendi ideolojik bağnaz görüşleridir. Onların eşcinsel yanlısı açıklamalarının karşısında, biz de ikinci baro olarak, bu söylemin hukuk dışı olduğunu ilan ediyoruz’ denilebilmesidir.”

Dinlemediler, ağlaşmalarına devam ettiler..

Adamlar, farklı bir görüşün serdedilmesine bile tahammül edemedikleri için, kızılca kıyamet koparıyorlardı..

“Çoklu baro olmaz.. Ülke batar, mahvolur, çöker.. Barolar teslim alınmış olur.. Artık Türkiye’de hukuktan bahsedilemez” diyorlardı..

İkinci baro tüzel kişilik kazandı..

Dedikleri türden hiçbir şey olmadı..

Herkes dün hukuki olarak işini nasıl yapıyorsa, bugün de o işlerini yapmaya devam ediyor.

Yargı dün ne yapıyorduysa..

Bugün de onu yapmaya devam ediyor..

Ama dedik ya..

Bunlar ağlaşmayı kendilerine yol bilmişler.

Hatırlayın, önceki yıllarda da, Anayasa değişikliği ile HSYK sistemi 2010 yılında değiştirilmek istendiğinde..

“Bu kabul edilecek olursa, Türkiye’de yargı sistemi bitmiş olur. Hukuk sona ermiş olur” dediler.

Anayasa Mahkemesi’ndeki iki generalin üyelikten çıkartılmasını içeren değişiklik tartışılırken, “Anayasa Mahkemesi’nin yapısı değiştirilirse, Türkiye’de artık yargıdan bahsetmek mümkün olamaz” dediler..

O anayasa değişiklikleri, halkın büyük çoğunluğunun onayı ile yapıldı..

Ama bunların ağlaşmaları bitmedi.

“Başörtü yasağı kaldırılırsa, Türkiye’de toplumsal barış biter. Eğitim sona erer. Laik hukukun köküne kibrit suyu dökülmüş olur” dediler.. Ağlaşıp durdular..

Başörtü yasağı kalktı.

Dediklerinin hiçbiri olmadı.

Ama bunlar, yıllar öncesinden beri tekrarladıkları “hukuk biter” söyleminden hiç vazgeçmediler.

Her yeni değişiklikte, bir öncekinde aynı söylemle karşımıza çıkmamışlar gibi, yeniden yeniden, “Bu olursa, hukuktan artık bahsedemeyiz” dediler..

Onların dediklerinin tam aksi hayata geçti..

Onlar yine eski zorbalıklarını, eski yasakçı söylemlerini tekrarlayarak karşımıza çıktılar..

Hatırlayın, Cumhurbaşkanlığı sistemine geçileceği dönemde de, barolar ayaklandı.

“İşte bu olamaz. Bunu halka götürmek bile hukuk dışıdır. Kabul edilecek olursa, keşmekeş sistemine geçeriz. Ülkede hukuk kalmaz. Yasama, yürütme ve yargı erklerinin kullanımı hukuk dışına çıkar.. Ülkeye kaos hakim olur” dediler.

Cumhurbaşkanlığı sistemine geçtik.. 2 yıldır da tıkır tıkır işliyor..

Onlar eski söylemlerinden vazgeçmiyorlar..

Şimdi de, “Baro genel kurullarını, illa da illa, Ekim ayında yapacağız” diyorlar..

Sanki hakkında ayet var..

Hakkında ayet olan konuları bile, “Dogmalarla hareket edecek değiliz” diyerek, ihlal ediyorlar..

Ama, kendi koydukları kurallara, adeta tabu gözü ile bakıp, “Kesinlikle ihlal edilemez. İhlal edilirse, biteriz” diye miliminden taviz vermeden uygulamak istiyorlar.

Ne koronavirüs dinliyorlar..

Ne hastalık..

Hani bir mantıklarını anlayabilsem..

Bir ay sonar yapsalar seçimi, ne kaybedeceklerini bin anlasam..

“Bütün hukukçular bizim gibi düşünüyor” diyenlerin, bir ay sonra “Kabzımalların baroya alınıp onların oyları ile baro yönetimleri oluşturulacağı”ndan bir şüpheleri olsa..

Anlayacağım..

Ama yok, böyle bir şey de yok..

O zaman, bunların derdi ne acaba?

Ağlamayı, kendilerine niye adet edinmişler?