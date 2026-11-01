GAZİOSMANPAŞA 13. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

Mahkememizin 15/09/2026 tarih ve 2026/420 esas 2026/405 karar sayılı kararı ile Taksirle Bir Kişinin Yaralanmasına Neden Olma suçundan Sanığın eylemine uyan TCK’nın 89/1, 86/2-b, 62, 52/1–2, CMK’nın 231/5 maddelerinin uygulanmasına karar verilen TCKN 99606385208 İSA EL BAĞDADİ'ye PTT ve polis marifetiyle yapılan araştırmada bulunamamış olması nedeniyle karar tebliğ olunamamıştır, kararın tebligat kanununun 28 ve müteakip maddeleri gereğince ilanına, ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, kararın tebliğinden itibaren İKİ HAFTA içinde mahkememize gönderilmek üzere bulunulan yer mahkemesine bir dilekçe verilmesi veya zabıt kâtibine bir beyanda bulunulması, bu beyanın tutanağa geçirilmesi ve tutanağın hâkime onaylattırılması suretiyle, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yasa yolu açık olmak üzere tebliğ ve ilan olunur.

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Basın No: ILN02582819