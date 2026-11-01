T.C. BAKIRKÖY 11. AİLE MAHKEMESİNDEN
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T.C. BAKIRKÖY 11. AİLE MAHKEMESİNDEN
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ESAS NO : 2025/770
DAVALI : MELEK AHMAD
Davacı ABDULAZİZ AHMAD tarafından davalı MELEK AHMAD aleyhine açılan Boşanma davasında davalıya tahkikat duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Tahkikat duruşma günü olarak belirlenen 16.12.2026 günü saat 10.05'te geçerli bir özrünüz olmadan mahkemede hazır bulunmadığınız takdirde, duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği, sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi halinde taraflara ayrıca davetiye gönderilmeyeceği ve 150. Madde hükmü saklı kalmak kaydı ile yokluğunuzda hüküm verileceği ilanen tebliğ olunur.
#ilangovtr
Basın No: ILN02582778