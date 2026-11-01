BEYLİKDÜZÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İLAN

BEYLİKDÜZÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Belediyemiz “Beylikdüzü Belediyesi Hizmet Sınırları İçerisinde Oluşan Evsel Nitelikli Tekstil Atıklarının Kaynağında Ayrı Toplanması, Taşınması, Değerlendirilmesi ve Tekstil Atık Kumbarası Yerlerinin Kiraya Verilmesi İşi” 17/11/2026 tarihine tesadüf eden Salı günü saat 11:15’te 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile ihale edilecektir.

İdarenin

Adresi: Beylikdüzü Belediyesi, Büyükşehir Mahallesi Enver Adakan Caddesi No:2 Beylikdüzü/İSTANBUL Telefon ve Faks Numarası: 0212 866 70 00 / 0212 871 15 31

İşin Adı: “Beylikdüzü İlçe Sınırları İçerisinde İdarenin Belirleyeceği Noktalarda Konulacak Tekstil Atık Kumbaraları Yer Kiralama İşi”

İşin Süresi : 36 Ay

İhaleye Dair Bilgiler:

İhalenin yapılacağı yer: Beylikdüzü Belediyesi Encümen Toplantı Salonu, Büyükşehir Mahallesi Enver Adakan Caddesi No:2 Beylikdüzü /İSTANBUL İhale Tarihi ve Saati: 17/11/2026–11:15 Evrak Teslimi İçin Son Tarih ve Saat: 16/11/2026– 15:00

Tahmin Edilen Bedel ve Teminatlar

a) Tahmin edilen bedel (3 Yıllık): 5.414.220,00-TL+ KDV

b) Geçici teminat (%3) : 162.426,60 -TL

İhaleye Katılma Şartları ve İstenilen Belgeler

İhaleye katılabilmek için; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununda açıklanan biçimde teklifte bulunmak ve aşağıda belirtilen nitelikleri haiz olmak şarttır:



Yeterlilik için istenen belgeler:

a)Kanuni ikametgah belgesi,

b) Türkiye’de tebligat için açık adres gösteren belge sunması,

c) Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesinin aslı veya noter onaylı suretini sunması,

d) Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı veya noter onaylı sureti,

e) Tüzel kişi olması halinde Tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan, 2026 yılı içinde alınmış, Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge (Türkiye de Şubesi bulunmayan Yabancı Tüzel kişiliğinin belgelerinin, bu tüzel kişiliğinin bulunduğu Ülkedeki Türk konsolosluğunca veya Türkiye Dış İşleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)

f) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her biri istenilen belgeleri ayrı ayrı verecektir. Ortak girişimciler ihaleden sonra birlikte şirket kurabilirler. Ancak idareye karşı, ortaklar ve şirket birlikte ayrı ayrı sözleşme ve şartnamelerin tamamından sorumludurlar. Şirket kurulması için idarenin onayının alınması mecburiyeti vardır.

g) Vakıf veya dernek olması halinde dernek tüzüğünde veya vakıf senedinde kuruluş

gayesine uygun olarak gayrimenkul kiralama, üst hakkı, intifa hakkı edinme vb. hususlarda yetkiye haiz olduğu belirtilmiş olmalıdır. Dernek tüzüğü veya vakıf kuruluş senedi ibraz edilmelidir.

h) Faaliyet Belgesi.

i) İmza sirküleri / beyannamesi,

j) Gerçek kişi olması halinde Noter tasdikli imza beyannamesi, Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin sirkülerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk konsolosluğunca ve Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)

k) İstekliler adına vekaleten ihaleye iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri veya imza beyannamesi vermesi. (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekaletnamelerini bulunduğu Ülkedeki Türk konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)

l) İhale tarihi itibarıyla geçerli, istekli adına düzenlenmiş, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca verilmiş, 20 01 10 (Giysiler) ve 20 01 11 (Tekstil Ürünleri) atık kodlarını kapsayan Tehlikesiz Atık Toplama ve Ayırma konulu Çevre İzin ve Lisans Belgesi veya Geçici Faaliyet Belgesi.

m) Belediyemize borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden alınmış borcu yoktur yazısı.

n) Gelir veya Kurumlar Vergisi borcu olmadığına dair ilgili vergi dairesinden ilan tarihinden sonra alınmış belge vermesi.

o) SGK’ya borcu olmadığına dair ilan tarihinden sonra alınmış belge vermesi.

Vergi dairesi veya yeminli mali müşavirler tarafından tasdikli son üç (3) yıla ilişkin bilanço ve gelir-gider tablosu vermesi.

p) Bu şartnamenin 5. maddesinde belirtilen teminatın Belediyeye yatırıldığına dair alındı belgesi veya banka teminat mektubu vermesi.

r) İsteklilerin ortak girişimi halinde, ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanan ortaklık sözleşmesi vermesi (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verirler, ayrıca grubun bütün ortakları idare ile yapılacak ihale sözleşmesini şahsen veya vekil tayin edecekleri kişiler vasıtasıyla imzalarlar).

s)İhale dosyasının idareden satın alındığına dair (şartname bedeli) makbuzun aslını vermesi.

t) İhaleye katılacak isteklilerin, ihale ilan tarihinden geriye doğru son 1 (bir) yıl içerisinde, 250.000 ve üzeri nüfusu olan il ve ilçe belediyelerinden en az biri ile tekstil atıklarının kaynağında ayrı toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı/değerlendirilmesi ve/veya tekstil atıklarının toplanmasına yönelik kumbara veya konteynerlerin yerleştirilmesi ve işletilmesi işlerinden en az birini gerçekleştirmiş olmaları ve bu işlere ilişkin benzer iş deneyimini gösteren belgeyi sunmaları zorunludur. İstekliler tarafından sunulacak benzer iş deneyim belgesinin, 250.000 ve üzeri nüfusu olan il ve ilçe belediyelerinden biri tarafından düzenlenmiş veya onaylanmış olması ve belgede işin konusu, sözleşme tarihi, işin süresi ve gerçekleştirilen işin kapsamının açıkça belirtilmesi zorunludur. Benzer iş deneyimi; ilgili belediye ile imzalanmış sözleşme, iş bitirme belgesi, kabul tutanağı, hizmet/iş deneyim yazısı veya işin gerçekleştirildiğini tevsik eden ve ilgili belediye tarafından düzenlenmiş/onaylanmış diğer resmi belgeler ile belgelendirilecektir. İhale ilan tarihinden geriye doğru son 1 (bir) yıl içerisinde tamamlanmış veya halen devam eden işlere ilişkin belgeler benzer iş deneyimi kapsamında değerlendirilebilir. Devam eden işlerde, isteklinin ihale ilan tarihine kadar gerçekleştirmiş olduğu işin kapsamı ve süresinin ilgili belediye tarafından düzenlenmiş resmi belge ile tevsik edilmesi zorunludur. Ortak girişimlerde, ortak girişimi oluşturan ortaklardan en az birinin yukarıda belirtilen benzer iş deneyimi şartını sağlaması yeterlidir. Benzer iş deneyim belgesini sunan ortak, belgeye konu işi bizzat gerçekleştirmiş olmalıdır. İsteklinin sunduğu belgenin benzer iş kapsamında olup olmadığına ilişkin değerlendirme, işin niteliği, kapsamı, süresi ve gerçekleştirildiği dönem dikkate alınarak İhale Komisyonunca yapılır.



Yukarıdaki fıkralar gereği verilecek belgeler suret veya fotokopi olarak veriliyor ise bu suret veya fotokopilerin noter tasdikli olması gerekir. İhaleye iştirak edecek istekliler yukarıda istenilen belgeleri, 5. maddede belirtilen İhale belgelerini son verme tarihi ve saatine kadar Beylikdüzü Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’ ne teslim edeceklerdir.



Şartname ve ekleri, Beylikdüzü Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, Dereağzı Mahallesi, Kevser Sokak No:12 Beylikdüzü/İSTANBUL adresinde görülebilir ve 10.000,00-TL (Onbin-TürkLirası) karşılığı aynı adresten adresinden temin edilebilir.

İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale şartnamesini incelemeleri ve istenilen evrakları 16/11/2026 Pazartesi günü Saat: 15:00’a kadar şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğüne vermeleri gerekmektedir.

İlan olunur.

#ilangovtr

Basın No: ILN02582123