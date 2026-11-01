T.C. GAZİOSMANPAŞA 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N

DOSYA NO : 2025/73 Esas

KARAR NO : 2025/283

5607 Sayılı Yasaya Muhalefet suçundan mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 11/06/2025 tarihli ilamı ile 30000 TL ADLİ PARA, 4100 TL ADLİ PARA cezası ile cezalandırılan Abdolhamıd ve Bibisarah 07/08/1998 doğumlu, Aynaz MAHMIZADEH TORAJ adresi tespit edilememiş ve gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

Dair ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı kararın tebliğ edildiği günden itibaren iki hafta içinde Mahkememize veya en yakın Asliye Ceza Mahkemesine dilekçe vererek istinaf kanun yolu açık olmak üzere karar verildiği, İLAN OLUNUR. 30.10.2026

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Basın No: ILN02582823