T.C. İSTANBUL 71. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı: E.25049317-2026/253-Ceza Dava Dosyası

27.10.2026

İLAN

Kadına Karşı Basit Yaralama suçundan mahkememizin 19/06/2026 tarih ve 2026/253 Esas ve 2026/260 Karar sayılı ilamı ile;

Her ne kadar sanıklar Sebine Jafarova ve Sevinj Jafarova haklarında “Kadına Karşı Basit Yaralama” suçunu işlediğinden bahisle hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 86/2-2.cümle, Türk Ceza Kanunu 37/1, 53/1 maddeleri uyarınca cezalandırılması istemi ile kamu davası açılmış ise de Hakimler ve Savcılar Kurulu’nun 06/08/2025 tarih, 1081 sayılı kararı ile Gaziosmanpaşa Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri’nin yargı çevresinin belirlendiği, bu belirlemelerin 01/09/2025 tarihinden itibaren uygulanmasına ilişkin verilen kararın 12/08/2025 tarih, 32984 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdiği, kamu davasının açıldığı tarih nazara alınarak bahse konu suçun işlendiği yerin Gaziosmanpaşa Adli Yargı İlk Derece Mahkemelerinin yargı çevresi içerisinde kaldığı anlaşılmakla, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 12/1 vd. maddeleri uyarınca Mahkememizin YETKİSİZLİĞİNE,

Karar verilmiş ve Namıq ve Aytekin kızı, 1999 AZERBEYCAN doğumlu sanık Sevınj JAFAROVA'nın tüm aramalara rağmen bulunamaması sebebiyle gerekçeli karar kendisine tebliğ edilememiştir.

1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve 29. maddesi gereğince hüküm özetinin gazetede İLANEN TEBLİĞİNE,

2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, sanığın yokluğunda, tebliğ tarihinden itibareniki hafta içinde, Mahkememize verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunulması ve bu tutanakla tespit edilen beyan ile imzanın Hâkim tarafından onaylanması suretiyle, tutuklu bulunması halinde 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 263’üncü maddesi uyarınca, zabıt kâtibine veya tutuklu bulunduğu ceza infaz kurumu ve tutukevi müdürüne beyanda bulunmak veya bu hususta bir dilekçeyi ceza infaz kurumu ve tutukevi müdürlüğü aracılığıyla Mahkememize göndermek suretiyle, İstanbul Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi nezdinde İtiraz kanun yolu açık olmak üzere, itiraz edilmediği takdirde kararın kesinleşeceğine dair karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR.

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Basın No: ILN02582862