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Dünya Molotof ve taşlara polis gaz ve tazyikli suyla karşılık verdi! Protestoların 19’uncu gününde tansiyon yükseldi
Dünya

Molotof ve taşlara polis gaz ve tazyikli suyla karşılık verdi! Protestoların 19’uncu gününde tansiyon yükseldi

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Molotof ve taşlara polis gaz ve tazyikli suyla karşılık verdi! Protestoların 19’uncu gününde tansiyon yükseldi

Arnavutluk’un başkenti Tiran’da eğitim koşullarının iyileştirilmesini isteyen öğrencilerin başlattığı protestolar on dokuzuncu gününde de devam etti. Eğitim Bakanlığı ve Başbakanlık çevresinde göstericilerle polis arasında gerginlik yaşandı.

Tiran’da üniversite öğrencilerinin 13 Ekim’de başlattığı gösteriler giderek büyüyor.  Başkentteki gösterilere lise öğrencileri, vatandaşlar, çeşitli üniversitelerden öğretim görevlileri ve farklı sendikalar da destek verdi.

 

Ulusal çapta düzenlenen gösteriye, ülkedeki muhalefet partileri Demokratik Parti ve Özgürlük Partisi de destek verdi.

Son günlere kıyasla katılımın daha yüksek olduğu gösterilerde vatandaşlar, ilk olarak başkentin sokak ve meydanlarında toplandı.

 

Göstericiler, Eğitim Bakanlığı önünde güvenlik güçlerine ve bakanlığa taş ve molotofkokteyli fırlattı. Polis, göstericilere tazyikli su ve göz yaşartıcı gazla karşılık verdi.

Daha sonra Başbakanlık binasına yönelen göstericiler ile polis arasında yeniden gerginlik yaşandı. Taş atan göstericileri dağıtmak için polis yine tazyikli su ve göz yaşartıcı gaz kullandı.

 

Gerginlik, başkentin farklı sokaklarında da devam etti.

Gösteriler nedeniyle yüzlerce polis görev yaptı.

Öte yandan Başbakan Edi Rama, önceki günlerde olduğu gibi diyalog çağrısını yinelerken göstericiler bu çağrıyı reddediyor.

 

Öğrenciler ise protestolarını sürdüreceklerini belirtiyor.

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